2018-09-14T13:55:11+03:00
В мире

Американцы не выполняют обещания: конгрессмены США к нам приехали, но наших депутатов к себе не зовут

Леонид Слуцкий рассказал о неготовности Штатов улучшать отношения с Москвой
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Встречный визит российских парламентариев в США пока не возможен.Встречный визит российских парламентариев в США пока не возможен.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что американские конгрессмены, приезжавшие в Россию с визитом 30 июня, не спешат выполнять собственные обещания и приглашать наших депутатов с ответным визитом за океан. Хотя два с половиной месяца назад на радостях от робкого «потепления» между сверхдержавами такие предложения от заморских гостей звучали. Да и вообще — это элементарные нормы дипломатической вежливости: вы навещаете Охотный Ряд, мы в ответ — Капитолийский холм. Глядишь, и Вторая Холодная рассосётся. Но, похоже, не в этом случае:

— К нам приезжали делегации американских парламентариев, но письменного приглашения совершить встречный визит мы не получали. Чему не удивляемся, — рассказал Слуцкий на пресс-конференции в информагентстве «Россия Сегодня». — Всё, что было — пока ещё очень робкие шаги к нормальному межпарламентскому сотрудничеству. До выборов в Конгресс США в ноябре-2018, где активно разыгрывается карта «борьбы с Россией», каких-либо приглашений ждать не приходится. […] Позитивные эмоции, возникшие после прихода в Белый дом Трампа, оказались не обоснованы. Но с конгрессменами работать продолжим, будем по крупицам выгрызать здравый смысл. Не исключаю, что мы встретимся с сенатором Рэндом Полом в Нью-Йорке на Генассамблее ООН.

Также Слуцкий пообещал заняться вопросом трёх российских журналистов, которых в начале сентября Грузия депортировала при попытке принять участие в международном медиа-форуме в Тбилиси (речь идёт о Викторе Литовкине, Геннадии Бордиогусове, Александр Токареве):

— Я переговорю со спикером парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели [об этой проблеме], — пообещал парламентарий. — Но ситуация такова, что любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве, исходящие из России, вызывает тревогу в Грузии.

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