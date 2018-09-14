Потерявший миллионы Джамшут из «Нашей Раши» стал бомжом

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-14T15:54:35+03:00

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В фильмографии Валерия Магдьяша более 20 ролей, но слава к нему пришла после роли Джамшута в сериале «Наша Раша». Она в буквальном смысле перевернула его жизнь. Пришли слава, а за ней высокие гонорары, и возможности для еще большей реализации. Однако, счастье длилось недолго, однажды с Магдашьян случилось ЧП, после которого он стал в буквальном смысле бомжом.

"Я хорошо жил в Москве, – начал свой рассказ Магдьяш в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".. - У меня была однокомнатная квартира. Получил роль молчаливого Джамшута, который перевернул и наполнил мою жизнь. Был очень доволен. За съемочный день получал одну тысячу долларов. Работал в проекте год. Однажды решил собрать все сбережения, продать квартиру. Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку, а потом купить себе двухкомнатную квартиру побольше".

По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударили железной трубой по голове, отобрали сумку с миллионами на покупку жилья и документы. После больницы Магдьяш скитался по улицам и превратился в бомжа.

"Никому не рассказывал об этом. Но сейчас – один раз и на всю страну – расскажу. Я поехал в Кавминводы, оказался на вокзале. Приходили ночью охранники, полицейские, приносили мне бутерброды, горячий чай", – поведал актер.

Валерия нашла женщина, которая приехала в Минеральные Воды на несколько дней. "Вот тогда на скамейке спал, и Татьяна увидела меня спящим и сфотографировала", – сообщил Магдьяш. Этот снимок она показала знакомым в Москве, которые узнали в бездомном звезду юмористической программы.

Женщина забрала артиста к себе домой, в Анапу, где он сейчас и живет. Конечно, хотел бы вернуться в Москву, мечтает о новых ролях, но пока не понимает, каким образом это можно осуществить.

Валерию доставляет удовольствие помогать другим: мог спокойно куртку отдать дворнику.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сейчас он открыл в Минводах, во Дворце культуры железнодорожников детскую студию актерского мастерства, где преподает школьникам, которые хотят попробовать свои силы в любительском театре.