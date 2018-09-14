Мода на интенсивное родительство - самообман?

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-14T16:30:56+03:00

В развитие детей вкладывается много ресурсов семьи, в надежде, что это поможет им выиграть конкурентную борьбу за место под солнцем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Технологии взращивания «цветов жизни» менялись, как перчатки. В свое время дворянских детей воспитывали гувернантки. Крестьянских детей учили уму-разуму всем миром, - каждый взрослый член общины мог выступить в качестве родителя. В советские годы мамам и папам доверялось произвести ребенка на свет, а затем соответствующие органы - школа, комсомол, партия и трудовой коллектив, - делали из него преданного борца за светлое будущее. С дворянской системой воспитания покончили в 1917 году, крестьянская отмирала по мере индустриализации и переезда сельского населения в города, советская - канула в лету вместе с Советским Союзом.

Теперь родители видят панацею в интенсивном родительстве. Так называют стратегию воспитания, когда для родителей приоритетом становятся интересы детей. Мамы и папы рассматривают ребенка, как долгосрочную инвестицию или проект. В развитие детей вкладывается много ресурсов семьи, в надежде, что это поможет им выиграть конкурентную борьбу за место под солнцем. Ну, а добившись жизненного успеха они потом, как нибудь прокормят родителей-пенсионеров.

Расчет вроде бы верный. Проблема в том, что технологии стали развиваться быстрее, нежели длится естественный цикл человеческой жизни. И не факт, что через 15 лет, когда нынешний 10-летний объект интенсивного родительства вступить во взрослую жизнь, тот образовательный допинг, с помощью которых мы хотим сделать из детей суперменов, будет работать.

Например, с точки зрения людей из советских 80-х, работа в торговле была заветной мечтой, благодаря доступа дефициту. Но сегодня мы точно знаем, если ты получил место кассира в супермаркете это еще не значит, что жизнь удалась. Так откуда уверенность, что нынешние материальные ориентиры не утратят своей актуальности еще при нашей жизни? Во что же вкладывать родительскую энергию? Какие ценности не девальвируются с течением времени?

Наверное, родителям хотелось бы сохранить чувство близости с детьми. Оставаться для них интересными людьми, даже когда отпрыски вырастут и сами станут родителями. Можно ли этого достичь, истязая ребенка репетиторами, дополнительными занятиями, курсами и секциями? А может, стоит постараться прожить вместе с детьми яркий, насыщенный событиями отрезок жизни? Что если именно этот позитивный жизненный опыт пригодиться ему больше, когда надо будет осваивать новое непаханое поле? Тем более, когда ребенку исполнится лет в 15 неумолимый ход жизни все равно начнет вас отодвигать на периферию его интересов...

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