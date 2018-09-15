Михаил Горбачев: «Многие меня, оказывается, не любят. Понять бы почему!»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-15T01:47:40+03:00

Первый и последний президент СССР пришел на презентацию своей автобиографии со свежим номером «Комсомолки» [видео]

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Вряд ли кто-то из российских экс-президентов способен открыть пресс-конференцию так, как это сделал Михаил Горбачев.

- Ученые рассчитали, как погибнет человечество, – сразу сообщил бывший руководитель страны на презентации новой автобиографической книги «Горбачев в меняющемся мире», - Вот смотрите. (разворачивает газету «Комсомольская правда» со статьей Ярослава Коробатова). Видите? (показывает на иллюстрацию). Так выглядит планетарная туманность «Глаз Бога». (на месте умершей звезды, подобной Солнцу – В.В.) Жить осталась мало нам. Миллиард лет. Советую почитать, это дает своеобразное утешение. Через миллиард лет сметет нашу планету. А мы все живем, рассуждаем… (улыбается)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668839" frameborder="0"></iframe> На презентацию своей книги Горбачев пришел с "Комсомолкой".Первый и последний президент СССР представил свою автобиографиюВладимир ВОРСОБИН

Прадед Моисей и дед Пантелей

Пресс-конференция вообще шла в хорошем, веселом духе Михаила Сергеевича, который удивлял меня всю мою сознательную жизнь, и похоже не прекратит это никогда.

- Тут пытаются все время что-то на меня найти, - шутил Горбачев, - Читаешь в интернете, и знаете - кое-кто меня оказывается не любит! Скажу больше – многие не любят (с удивлением) И черт возьми – все хочу понять, разобраться – почему?! (задумывается) Так вот. Выкопали они (недруги – В.В.), что был у меня прадед Моисей (пожимает плечами) А меня не смущают евреи. Кого они смущают, я не знаю – это народ, с которым интересно строить жизнь… А я чистый русский. И потом– они собрались донести? Ну куда они донесут?!

Михаил Горбачев и свежая "Комсомолка".Фото: Владимир ВОРСОБИН

Задавшись вопросом, как появился в истории России он, Горбачев, Михаил Сергеевич вспомнил предков. Видимо, в этом был зашифрован ответ.

- По линии отца у меня дед Андрей. По линии матери – Пантелей. – сказал экс-президент СССР. - Все крестьяне, все из бедных семей, пережили голод, холод. Пантелей вернулся с фронта, пошел строить коммуну. Не важно - воодушевленный он пошел строить или развращенный. Поиск был у людей. Они хотели жить иначе. А вот другой дед мой - Андрей не пошел в колхоз, который организовал дед Пантелей.

- Понимаете? – со значением улыбнулся экс-генсек, словно указывая на два унаследованных в себе начала.

Советский Дон-Кихот

Затем Михаил Сергеевич процитировал французскую писательницу Франсуаза Саган, назвавшую Горбачева соединением «Макиавелли с Дон Кихотом».

«Коммунизм был обречен. – читал статью Саган Горбачев, - Об этом было известно всему свету. Это носилось в воздухе. Горбачев представлял массовые неизбежные восстания жертв сталинизма. В лучшем случае он ускорил ход событий…»

(Горбачев отвлекается от Саган)

«Кстати, среди моих дедов были разные точки зрения о Сталине – дед Пантелей, когда пошли разоблачения, например, сказал – я Сталина не виню, виноваты – все эти тройки, шестерки, которые освобождались от конкурентов. Но я-то будучи генсеком видел бумаги: «просьба разрешить столько-то по первой категории (расстрел), столько-то по второй (десять лет)». Вот такие просьбы наверх шли! Когда я в казачьем Красногвардейском районе выступал по поручению ЦК с пропагандой разоблачения культа личности Сталина, то люди не верили мне! Мол, что вы все на Сталина взвалили! Наверху все делили, а теперь на Сталина списываете? (задумывается и качает головой) Черт возьми, как сложна жизнь в нашем обществе!

(снова читает Франсуазу Саган)

«Те люди, которые изображали Горбачева новым Макиавелли, хитроумным фанатиком, сегодня говорят как о безличном политике, маргинале истории, случайном человеке, марионетке…

- Ой как грозно, можно мне под стол спрятаться?! – смеется Горбачев, и машет рукой так легко, как это может сделать только настоящий философ. И снова достает свою любимую «Комсомольскую правду». Причем, самую жизнерадостную, ее знаменитую последнюю страницу с «Мисс купальник «КП». И заговорил о своем родном Ставрополе.

«Холодная война никуда не уходила»

- Я когда разворачивал газету, - смеялся Горбачев, - Сначала появились ноги. Красивые! А потом вижу девушка из Ставрополя. Пишет: занимаюсь танцами. Мечтаю научиться кататься на кайтах (с удивлением) А что такое кайт?

Ему объясняют, мол, на них летают.

- Значит, ставропольцы летают! – засмеялся генсек.

На пресс-конференции, конечно, говорили, что время Горбачева – это странный зигзаг истории, когда к власти пришел человек, стремящийся уладить проблемы человечества не конфронтацией, а миром.

Говорили, что Горбачев заложил основы для приличной жизни на планете, которая всегда была переполнена страхами и угрозами. Что жаль перестройку, оборвавшуюся в самом ее разгаре.

И это случилось из-за того, что «Россия не выдержала испытание свободой, а Запад – победой».

- Холодная война возвращается, Михаил Сергеевич? – спросили у Горбачева.

- Она и не уходила. – вздохнул он, - Она как море – идет волна, качнула корабль и идет себе дальше. Кажется, что война ушла, а глядишь – новая волна идет... Тут главное, чтобы не было угрозы всей цивилизации. Хотя (указывает на лежащую рядом «КП») пишут – есть другие планеты для колонизации. Значит дорога для человечества не закрыта. (улыбается и обводит взглядом присутствующих) Думаете – расходился Горбачев? Не я расходился, жизнь расходилась…

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