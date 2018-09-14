Мировые запасы рыбы на грани исчезновения

СЕГОДНЯ 19:40 2018-09-14T21:28:54+03:00

Потребление морепродуктов с каждым годом растет, а вот уловы – сокращаются. Если не изменить подходы к управлению рыболовством, то рыба в Мировом океане закончится

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Звучит странно, правда? Как это рыба в огромном Мировом океане может кончиться! А вот ученые предупреждают, что это абсолютно реальная угроза. По прогнозам, к 2050 году население Земли увеличится до 9,1 млрд человек. Сейчас на планете живет 7,6 млрд и человечество уже начинает испытывать недостаток ресурсов, в том числе и водно биологических, то есть, рыбы. А через 30 лет, если люди не изменят свое отношение к природе, нехватка продовольствия станет настоящей проблемой.

Неудивительно, что эта проблема стала одной из главных тем на II Международном рыбопромышленном форуме. Ее обсуждали на Пленарном заседании «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии».

Чего боится рыба?

Итак, почему мировые запасы рыбы находятся под угрозой исчезновения? Во-первых, потребление рыбы с каждым годом растет. Перелов грозит, прежде всего, белой рыбе – пожалуй, самому важному морскому источнику питания человечества. Кроме того, 90 процентов популяций крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться до прежней численности - в том числе, тунец, треска, палтус, меч-рыба.

Во-вторых, на численность мировых рыбных запасов повлияли глобальные климатические изменения. Изменение климата губительно воздействует на планктон и другие организмы, служащие пищей морским черепахам, рыбам, птицам и морским млекопитающим. Также потепление вытесняет рыбные косяки в более высокие широты, и многие регионы планеты сталкиваются с резким уменьшением уловов. А это лишает рыбных запасов сотни миллионов человек – в первую очередь в тропических регионах.

- Повлиять на две эти глобальные причины мы не можем, а вот снижение конкуренции за доступ к запасам водных биоресурсов вполне реально, - отметил заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. - Совокупный вылов всех стран с 1994 года остается на уровне 91-95 млн тонн, что сопровождается усиливающейся конкуренцией за доступ. Однако современные российские и зарубежные исследования говорят о существенном занижении сырьевой базы водных биологических ресурсов в мировом океане. Предварительная их оценка – от 2 до 20 млрд тонн и в основном это мезологические рыбы, антарктические и глубоководные объекты промысла.

Наука поможет

Но чтобы эту сырьевую базу разрабатывать, надо научиться такую рыбу ловить и перерабатывать. А для этого необходимо проводить научные исследования.

- Науку привлекать просто необходимо, потому что новые знания помогут нам лучше знать ситуацию, а значит и управлять ее, - считает министр сельского хозяйства, морского рыболовства, развития сельских территорий, внутренних водоемов и лесного хозяйства Королевства Морокко Азиз Аханнуш. – Также необходимы научные критерии по распределению рыбных запасов, иначе все сведется к выживанию сильнейших, что, конечно, неправильно.

Коллегу поддержала генеральный секретарь Международного совета по исследованию моря Анна Кристина Брусендорф:

- Роль науки в мировой рыболовной отрасли становится все более важной, ведь она помогает нам не только контролировать рыбные запасы и понимать реалии отрасли, но и принимать важные управленческие решения, - говорит Анна Кристина Брусендорф. – Хорошо бы, если бы в каждом управленческом органе рыболовной отрасли работал штатный научный консультант.

Помогать всем миром

Участники форума были единодушны: сохранить мировые запасы рыбы в океане можно только общими усилиями. А значит необходимо развивать международное сотрудничество в рыболовстве, делиться информацией, сообща бороться с нелегальным промыслом.

- Мы, конечно, можем фантазировать, каким будет рыболовство через 30 лет, но если сегодня не сосредоточимся на решении актуальных проблем, то мечты так и останутся мечтами, - считает Илья Шестаков. - Уже сейчас нам надо делать задел, планировать свою деятельность, чтобы в будущем получать эффективный результат.

Кстати, Россия в этом направлении активно движется. Например, в октябре наша страна подпишет соглашение с другими арктическими морскими странами о запрете рыболовства в Арктике. Такое решение было принято на основании исследований, показавших, что рыбные запасы смещаются в северные регионы.

- Решение запретить ловлю в арктических водах было принято для того, чтобы у нас было время изучить ситуацию, понять, как распространяются запасы и как их регулировать, чтобы избежать браконьерства в этой зоне, - подытожил Илья Шестаков.