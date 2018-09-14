Ректор бизнес-школы «Синергия»: зачем нам Сталлоне, мы зовем Шварценеггера

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-14T22:12:31+03:00

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Выступление известного американского тренера Тони Роббинса стало, пожалуй, самым громким концертным событием этой осени. На известного коуча пришло посмотреть огромное количество народу. В разное время Роббинс был наставником Михаила Горбачева, Билла Клинтона, Андре Агасси, Ким Бейсингер и еще многих знаменитостей. Причем мотивировал он их за очень большой гонорар, а именно за миллион долларов. Поэтому многим было интересно посмотреть, как выглядит и чему же учит столь высокооплачиваемый наставник. Однако далеко не все остались в полным восторге от увиденного. Многие знаменитости обвиняли Роббинса в сектантстве, как Эвелина Бледанс, отсутствии глубины, как Ксения Собчак, и разводе людей на деньги, как светская львица Алена Кравец. Коллеги-организаторы в приватных беседах доказывали, что из-за неоднозначной реакции публики на Роббинса пришлось отменить мотивационный тренинг другой не менее одиозной фигуры — Сильвестра Сталлоне. Как видите, накопилось очень много вопросов, поэтому мы позвонили ректору бизнес-школы «Синергия» и попросили объяснить хотя бы часть из них.

- Григорий, лекция Тони Роббинса вызвала очень много противоречивых отзывов. Тренера обвиняли в том, что он организует секту, как новый Кашпировский, но при этом дает какие-то весьма поверхностные знания, а по сути просто разводит людей на деньги.

- Начнем по порядку. Первое. Почему мы решили его привезти. Потому что все слушатели школы бизнеса «Синергия» голосовали за него. И он стоял на втором месте среди огромного объема спикеров, за кого предложено было проголосовать. На первом был Илон Маск. Так что Тони мы в первую очередь привезли для студентов нашей школы. Второе. Мы нашли порядка 70 тысяч постов об этом событии. Тотальное большинство было сделано людьми, которые на этом событии никогда не были, но они с высоким уровнем негатива о нем отзываются. То есть мы не видели, но мы знаем. Среди этих людей есть и некоторое количество звезд. Зачем они это делают, пусть останется на их совести! Третье. Деньги и зависть. Важный момент. Он вызвал это чувство у многих тренеров, т. к. мы заплатили Роббинсу за выступление один миллион долларов. Согласитесь, далеко не все коучи смогут достичь такого объема гонораров. Да, из-за высокого гонорара Тони и сам тренинг стоил дорого. Многие отдали за него месячный, а то и свой годовой доход. Что, разумеется, вызывало определенную классовую неприязнь. Однако каждый сам решает, как ему распорядиться своими деньгами. Многие наши слушатели предпочли потратить деньги (30 тысяч рублей) на Роббинса, а не на 2 тайма во время ЧМ по футболу. К примеру, я во время чемпионата по футболу сидел на местах, которые стоят 350 тысяч. И уверяю вас, от лекции Роббинса я получил большее удовольствие, чем от этого спортивного события. Да, во время 6-часового тренинга Тони заставлял зрителей прыгать, хлопать в ладоши, обниматься. Но это было лишь в краткие моменты. 90% времени занимала лекция. Это как если говорить об уроке в школе, показывая лишь фрагменты, где учительница говорит только: «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Как это может ее охарактеризовать? Что же до контента, который некоторые называют примитивным. Вся идея Тони в том, что он не является носителем невероятных сакральных знаний. Он является носителем простых истин. Собственно, об этом все его книги. Просто в течение своей лекции он доносит их так, что люди потом идут и меняют свою жизнь. Так, например, он заставил Агасси снова выйти на корт и выиграть несколько чемпионатов.

- То есть вы не жалеете о том, что пригласили Тони в Россию? Просто говорят, что его приезд нанес сокрушительный урон мотивационным программам и было сорвано, скажем, выступление Сильвестра Сталлоне.

- Нет, конечно. На тренинг пришло 26 тысяч 200 человек. Очень многим людям понравилось. Причем понравилось так сильно, что мы намерены пригласить Тони и в следующем году тоже. Что касается Сильвестра Сталлоне, то мы не имеем никакого отношения к этой истории. И у меня есть свое субъективное мнение, почему этот мастер-класс не состоялся. Этот бизнес кажется всем очень легким. Потому что собираются большие залы. И разные люди думают, что они собираются сами собой. Это не так. На Тони Роббинса, если бы не огромная работа нескольких сотен человек, собралось бы максимум 5 тысяч человек. Это огромный объем вложений, маркетинг продаж, сбыта, выстраивания продукта. Однако многие люди этого не понимают и входят в этот бизнес с твердым утверждением, что, если сейчас приедет Сталлоне, все начнут покупать билеты и предлагать большие деньги за интервью.

Ну, собственно, все так подумали, потому что ходят слухи, что организаторы требовали бесплатно поселить звезду в президентском люксе и продавало эксклюзивное интервью с актёром за 80 тысяч долларов.

- А вы не планировали пригласить Сталлоне?

- Мы 2 года ведем переговоры с Арнольдом Шварценеггером и Брюсом Уиллисом. И, скорее всего, эти актеры выступят на наших ближайших форумах. А в прошлом году у нас уже были Майк Тайсон, Ричард Бренсон, Оливер Стоун, Герман Греф, Андрей Малахов, Тина Канделаки, Иван Ургант. Так что, да, на свои тренинги мы регулярно приглашаем звезд класса А.

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы к нам приехал Илон Маск. В Москву уже согласилась прилететь его мама Мэй Маск — она станет одним из наших спикеров. Также у нас уже подтвердился Малкольм Гладуэлл, нобелевский лауреат Канеман.

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