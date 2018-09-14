2018-09-14T23:06:19+03:00
Телевизор

Сериал "Ходячие мертвецы" продлили еще на 10 лет

Доживут ли актеры?
Владимир КИРДЯШОВ
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Эндрю Линкольн не захотел стареть в "Ходячих" и покидает сериалЭндрю Линкольн не захотел стареть в "Ходячих" и покидает сериалФото: кадр из фильма
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Ну допустим, доживут. Почти всем актерам, за кем закреплены основные персонажи этого, теперь уже можно сказать, зомби-мыла, сегодня от 45 - 50 лет. То есть, через 10 лет им уже будет в районе 60. Конечно, теперь все знают, это самый расцвет сил, тем более с учетом все увеличивающейся продолжительности жизни и ее качества у них там, на Западе.

Но будет ли так популярен сериал с этими предпенсионерами у молодежи?

Так или иначе, но создателей, похоже, эта проблема мало волнует, потому что они решили продлить сериал на 10 сезонов вперед.

Глава телеканала АМС Джош Сапана заявил: «Это конкретный и аккуратный план. Мы не хотим разочаровать многочисленных фанатов сериала».

О том, что популярный сериал о выживании людей в условиях зомби-апокалипсиса может стать настоящей сантой-барбарой, еще в 2015-м заявил исполнительный продюсер «Ходячих Мертвецов» Дэвид Алперт. Он буквально огорошил всех своей новостью: «Мне нравится работать с исходным материалом, особенно когда у нас есть представление о том, каким будет 10-й сезон. И если нам повезет, у нас будет и 11-й, и 12-й сезоны. У нас уже есть примерный ориентир».

Какой это ориентрир, куда будет двигаться сюжет, пока неизвестно. Так что после этих слов некоторые фанаты довольно потирают руки, а некоторые недовольно хмурят брови. Ведь сюжет уже давно не развивается, а ключевые актеры бегут с корабля.

Девятый сезон сериала стартует 7 октября.

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