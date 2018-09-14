Ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США: есть жертвы

14 Сент. 23:00 2018-09-15T00:06:37+03:00

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В пятницу, 14 сентября, ураган «Флоренс», который синоптики называют одним из наиболее опасных тропических циклонов последних лет, достиг восточного побережья США.

В 07:15 по местному времени (14:15 мск) стихия обрушилась на город Райтсвилл Бич, расположенный в штате Северная Каролина. В тот момент порывы ветра в районе этого населенного пункта достигали 150 километров в час.

В ближайшие часы на Восточное побережье США ураган обрушится со всей силой.Фото: REUTERS

Кроме того, на Северную, а также Южную Каролину обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплениям. В результате более 450 тысяч домов остались без электричества, передает Reuters.

Повреждения в штате Северная Каролина.Фото: REUTERS

При этом уже появилась информация о первых жертвах стихии. Так, в американском городе Уилмингтон погибла женщина с младенцем: по информации местной полиции, на молодую мать и ее ребенка упало дерево.

Снимок урагана "Флоренс" с орбиты Земли.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/668884" frameborder="0"></iframe> На США обрушился ураган «Флоренс».

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, основной удар стихии придется на Северную Каролину, Южную Каролину и Вирджинию. В связи с этим власти этих трех американских штатов ранее уже объявили о введении режима ЧП.

К вечеру появилась информация о четырех жертвах.