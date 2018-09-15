СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились спустя два месяца после помолвки

СЕГОДНЯ 00:40 2018-09-15T01:31:45+03:00

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Мечта миллионов девочек отныне – женатый мужчина: 24-летний певец Джастин Бибер пошел под венец. Избранницей артиста стала 21-летняя супермодель Хейли Болдуин – девочка из «золотой» голливудской семьи: ее отец – актер Стивен Болдуин, дядя – Алек Болдуин. Влюбленные тайно поженились всего через два месяца после помолвки.

Свадьба Джастина и Хейли стала для всех полной неожиданностью. Как сообщает People.com, церемония бракосочетания прошла в Нью-Йорке. Вчера влюбленных видели в здании суда, где выдают свидетельства о браке. Теперь молодожены готовятся к венчанию и свадьбе в кругу родственников и друзей.

- Они никому не сказали, а просто пошли и сделали. В ближайшее время устроят свадебную церемонию с самыми близкими людьми, - сообщил источник из окружения пары.

Однако сами новобрачные эту информацию не подтверждают. Через несколько часов после того, как новость об их свадьбе облетела СМИ, Хейли написала в Твиттере:

- Знаю, откуда берутся предположения, но я пока не замужем, - сообщали модель.

На вечеринках Хейли с удовольствием демонстрирует кольцо с огромным бриллиантом, которое Джастин подарил ей на помолвку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поклонники недоумевают: кому же верить? Возможно, Хейли просто решила запутать поклонников и сохранить факт бракосочетания в тайне. А, может быть, они с Джастином и вправду еще не поженились, и их свадьба пока впереди.

Можно себе представить, каково сейчас Селене Гомес. 25-летнюю певицу называют любовью всей жизни Джастина. Канадский певец и американская исполнительница с мексиканскими корнями закрутили роман в 2010 году. За историей их любви следила вся планета: пара то сходилась, то бурно расходилась. Последнюю попытку быть вместе Джастин и Селена предприняли в конце прошлого года – и снова расстались.

Поговаривали, что помолвку с Хейли Болдуин Бибер затеял именно чтобы насолить Селене. Джастин познакомился с наследницей голливудской семьи пять лет назад, когда в очередной раз разругался с Гомес. Как и с Селеной, Джастин периодически встречался с Хейли, но их отношения всегда были менее страстными и походили скорее на приятельские. Но, видимо, со временем Джастин все-таки оценил ровных характер Хейли и решил создать с ней семью.

Хейли рассказывала, что хочет устроить свадебное торжество на природе и украсить все вокруг огнями. По словам модели, выходить замуж в 21 год совсем не рано.

- Моей сестре было 24, когда она вышла замуж. Мои родители поженились, когда были очень молоды. Я не вижу причин ждать, когда знаешь, что это правильно, - считает модель.