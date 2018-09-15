Гендиректор Эксмо Евгений Капьев: Ищем молодых, перспективных авторов, вяжущих 3D-свитера

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-15T14:27:20+03:00

Глава книжной империи рассказал, о чем писать молодому автору, чтобы издаться, почему чизкейки, 3D-свитера и куриный бульон делают продажи и правда ли, что Пелевин умер

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На днях на ВДНХ завершила работу книжная ярмарка ММКВЯ. Одним из главных ньюсмеркейров ярмарки было издательство ЭКСМО и его новый гендиректор Евгений Капьев. Какие тренды царят на книжном рынке, Евгений рассказал в эфире радио КП честно и без утайки.

— У нас сегодня в гостях не просто человек, а целый генеральный директор огромной книжной империи. Настоящий император. Жалко, что вы его не видите, потому что он пришел в короне.

— Жалко, что вы не видите, я сразу в двух коронах.

— Евгений, Только что закончилась ММКВЯ, которая была посвящена в кои-то веки детской литературе. И вы там светили своим лицом ээээ...

— Широким.

— Широким, да. В этом году по выставке бродило много китайцев и я краем уха услышала, что китайцы интересуются не только нашим лесом и природными ресурсами, но и детскими авторами.

— Они вообще нашими авторами сильно интересуются, надо сказать. Когда я еще не был гендиректором и возглавлял редакцию Эксмо Нонфикшн, китайцы очень интересовались нашими книгами по рисованию и музыке. Они говорили, у нас лучше всего в мире поставлена методика обучения детей в художественных и музыкальных школах. И секреты этой методики им были очень интересны. Сейчас китайцы вообще всем интересуются. Китай становится книжной меккой, в одном только Пекине 1700 книжных магазинов.

— Больше, чем в Москве.

— Сопоставимо со всей Россией. У нас, например, 2,5 тысячи магазинов по стране.

Как приманить Вербера на ярмарку

— Трудно ли было на фоне санкций привозить зарубежных авторов на ярмарку?

— Сложности есть, но они минимальны. Артачится, примерно, один процент авторов. Все топовые персоны знают, что у нас прекрасно. Вот, Верберу у нас так понравилось, что он на фестиваль на Красной площади обещал приехать и новую книжку презентовать.

— Как вам его удалось заманить?

— Так Красной площадью и удалось заманить. Мы сказали: только представьте, сделаем фото с квадрокоптера. Вы на Красной площади — и к вам очередь через всю площадь. Такое раз в жизни бывает. Перед таким соблазном, знаете ли, ни один писатель не устоит.

– Книжная ярмарка тщеславия просто какая-то. Вербер во время выступления сказал, что у него есть личный медиум, с которым он всегда на связи. А у вас есть личный колдун?

— У меня нет и вообще мы в издательстве эту тему очень ограничиваем, какой бы прибыльной она ни была. Есть направление «Эзотерика», но там все достаточно безобидно, без жесткой магии.

— А коуч у вас личный есть? Типа Тони Роббинса?

— У меня насчет Тони Роббинса позиция не такая, как у всех. Я ничего плохого в мотивационных тренерах не вижу, причем, в любых. Мотивация, как ни банально, это 90 процентов успеха. Я в свое время приехал из Белгорода жить в общежитии с нулем рублей в кармане. И жизнь мою изменили две книги. Первая: «Да не опустится тьма», про то, как парень попал в средние века. Вторая — Книга Наполеона Хилла «Думай и богатей». Книга эта доказывает, что можно добиться всего. И это притом, что я целиком ее даже не прочел, только тридцать страниц.

Книга Наполеона Хилла «Думай и богатей»

- И разбогатели.

- Научился с этим жить. Был рад, когда нашему издательству тоже удалось эту книгу в нашей стране опубликовать.

— Через соцсети пришел вопрос с картинкой. На картинке изображена лошадь Мюнхгаузена, которая пьет, а сзади все выливается. Спрашивают, чем отличается издательство от этой лошади.

– Наверное, имеется в виду, в чем наша роль как издательства?

— Вероятно.

— Трудно переоценить и работу издательства, и работу редактора. Это всего касается. Даже просто названия книги. Мы, например, издали «Кремлевскую школу переговоров» Игоря Рызова. Права на нее мы продали во многие страны мира и даже в США, а на американский книжный рынок трудно пробиться. При этом еще она получила престижную премию как лучшая бизнес-книга в России. Значительная часть успеха произошла за счет названия, придуманного в редакции. Поначалу, когда Игорь только написал ее, она назвалась «Я всегда знаю, что сказать». Книгу с таким названием в мире бы никто не купил. Мы решили переименовать ее в «Кремлевскую школу», потому что там действительно было много примеров из Кремля. И оказались правы. Другой пример — это «Куриный бульон».

Книгу «Я всегда знаю, что сказать» переименовали в "Кремлевскую школу"

— Галииина бланка, буль-буль, буль-буль.

— Зря смеетесь, это мировой феномен. Книга продана тиражом больше 500 миллионов экземпляров и стоит на втором месте после Библии?

— Да ну. И про что этот бульон?

— Собраны короткие жизненные истории по разным темам. Например, папа приходит с дочкой в парк аттракционов, а там дети до четырех лет могут кататься бесплатно. Кассирша спрашивает: сколько лет вашей дочке? Папа отвечает: пять. Кассирша отвечает в том духе, что дурак вы, папаша. Сказали бы «четыре» – бесплатно бы прошли. Никто вас не услышал бы. А папа отвечает: но меня дочь услышала бы.

— И что, у нас такое продавалось?

— Разошлось полумиллионным тиражом. Но перед этим мы над книгой работали. Ее до нас издавали в другом издательстве, и она вообще не продалась. Этот успех — целиком и полностью заслуга редактора.

Умер ли Пелевин

— Ваше издательство каждый год стабильно издает книги Пелевина к ММКВЯ. А в этом году — что-то осечка вышла. Не связано ли это с тем, что из редакции ушла его редактор, про которую ходили слухи, что она за него и писала.

— Во-первых, я на двести процентов уверен, что Пелевин пишет сам и редактор вообще не при чем. Во-вторых, книга написана уже и будет в конце сентября. Автору просто потребовалось больше времени на написание книги, но когда он сдает рукопись — мы стараемся быстро издать. Я читал, могу сказать, что это круче, чем «Айфак». Такой классический-классический Пелевин. Поклонники будут рады.

— Пелевин вообще жив или умер уже?

— Жив, точно говорю.

— Вы его видели?

— Я — никогда. Но наши творческие команды с ним общаются, хотя минимально, он не любит лично.

– Он же уехал из Москвы?

— Он путешествует, хотя мне, если честно, все равно, где он находится. Лишь бы ничего не мешало творческому процессу.

— А правду говорят, что издавать Пелевина так невыгодно, что вы уже сами не знаете, куда бы от него деться? Гонорары автору больше доходов от продаж.

— Почему? «Айфак» очень хорошо продали. Тем более, что каждый год проходит тендер на издание книг Пелевина, который мы выигрываем. А возможность издавать Пелевина есть у любого издательства.

— Хотите сказать, у «Эксмо», у Эксмо и у «Эксмо» есть возможность выиграть тендер?

— Есть еще огромное количество других издательств. Они прекрасно справились бы с Пелевиным, если бы посчитали это правильным. Другое дело, что но нам это делать легче, потому что у нас система дистрибуции лучше и покрывает всю русскоязычную аудиторию. За счет этого наш автор получает на 20 процентов больше тиражей.

Жадины-говядины

— Почему вы платите так мало молодым авторам, меньше тридцати тысяч рублей за книжку.

— У нас несколько моделей оплаты. Есть фиксированный гонорар, есть роялти, которые могут быть очень высокими, как у Пелевина.

— Я молодой и перспективный автор. У меня есть книжица. Сколько дадите?

— Зависит от книги, мы смотрим на потенциал. Если видим большой потенциал, сделать шедевр — готовы много платить. Бывает, договорились на низкие условия, а книга как пошла в гору — тогда мы сами предлагаем улучшить условия. У нас издавалась книга по чизкейкам. Поначалу очень немного авторам платили. И вдруг неожиданно книга стала хитом. Чизкейки сейчас вообще невероятно модная тема. Поэтому когда издавали вторую книгу по чизкейкам — улучшили договор в пользу автора.

— Хорошо, а что еще, кроме чизкейков, невероятно модная тема?

— По прикладной литературе, в частности, по рукодельным книгам — бум. Сходите на выставку «Формула рукоделия», которая не уступает по масштабу нашей главной книжной ярмарке ММКВЯ.

— Надо писать про плетение из резиночек?

— Нет, что вы, плетение из резиночек уже устарело. Сейчас новый тренд – это 3D-свитера. Ужасно модная штука, но авторы, к сожалению, в основном, западные. Наших мало и они очень нужны.

— А если говорить о чем-то более художественном? У нас недавно в эфире был Григорий Служитель, писатель, так он сказал, что молодым авторам нельзя присылать в издательство рассказы.

— Это устаревшая информация. Раньше были предпочтения, что роман лучше рассказов, но сейчас и рассказы перестали отпугивать. Так что присылайте, мы ищем новые имена.

— Правда, ищете?

— Очень ищем. Но должен сразу предупредить, пока у нас плохо идет обработка рукописей. Я оцениваю эту часть работы как неудовлетворительную, в ближайшее время исправим.

– А, поняла. Присылайте ваши тексты, мы не будем их читать.

— Нет, будем, но ответ получите не очень быстро.

Кого еще сожрет «Эксмо»

— Евгений, можно сразу нескромный вопрос, заданный соцсетями. Почему вы так много жрете и кто на очереди.

— Если вы имеете в виду Издательский дом Мещерякова, то мы не расцениваем это как сожрали. А особых планов по «сжиранию», как вы говорите, у нас нет.

— А вот издательство АСТ, которое вы присоединили, к вам относится, как к оккупантам?

— Уже нет, как к коллегам и конкурентам относится. У нас большой холдинг, у каждого игрока свои акционеры, поэтому у АСТ своя политика, своя дистрибуция, другой подход в управлении команды. Нам иногда с внешними игроками легче договориться, чем с АСТ. Поэтому мы по-прежнему относимся друг к другу как конкуренты.

— То есть, вы приходите в первую редакцию ЭКСМО и орете: посмотрите, Шубина вас обставила!

— Я не ору. Но если в рейтингах продаж мы ниже АСТ, то это повод…

— Поорать?

— Нет.

— Ну и последний вопрос, расскажите о какой-нибудь одной новинке ММКВЯ, которая вас поразила вот прям в душу.

Рекомендую гениальный роман Пэм Муньос Райан «Эхо», получивший премию за выдающийся вклад за развитие мировой детской литературы. Микс современной прозы с небольшими элементами волшебства. Например, представьте, Германия гитлеровских времен. Живет прекрасная семья, которая против действующей политики, и вдруг старшая и обожаемая дочь вступает в гитлерюгенд. Что тут делать? Или другая история — талантливая девочка занимается музыкой, у нее выступление на носу, а родители готовят переезд, потому что у папы там что-то с работой… Обязательно прочтите. Это и детям, и взрослым будет интересно. Я сам зачитываюсь.