Министр спорта Павел Колобков: «Спорт сближает – мы начинаем говорить на одном языке»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-15T16:12:33+03:00

Как министр смотрел чемпионат мира по футболу и что будет с наследием этого праздника – в интервью «КП»

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Министр спорта Павел Колобков стал гостем «Открытой студии» КП на Восточном экономическом форуме. Он рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира по футболу, новых международных проектах и о том, как вовлечь в спорт половину жителей страны.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ СТРАНЫ

- Павел Анатольевич, не могу не начать разговор с вами с обсуждения главного события этого лета – чемпионата мира по футболу. Как прошло это мероприятие для вас?

- Если говорить обо мне, чемпионат был очень непростой. Наверное, это одно из самых сложных спортивных соревнований в мире с организационной точки зрения. Мы посчитали, что порядка 40 различных федеральных структур принимали участие в проведении чемпионата. Более 30 регионов принимали участие и реализовывали свои региональные программы. Координация была сложнейшей. И то, что чемпионат прошел на таком уровне, без видимых сбоев, практически без замечаний команд, ФИФА и болельщиков – заслуга всех тех, кто принимал участие в его организации. Может быть, это даже не главное спортивное событие этого года. Возможно, это главное спортивное событие, которое было за всю историю спортивной жизни страны.

- Как вы смотрели матчи – больше с точки зрения чиновника или все-таки как болельщик?

- Матчи сборной команды России смотрел сложно. Честно говоря, половину матчей даже не видел, потому что очень переживал. Чувствовал, что есть у команды потенциал, есть возможности улучшать свою игру. Честно говоря, если бы мы играли гораздо хуже, мне было бы легче смотреть. А мы играли очень неплохо.

- Согласна, но больно уж напряженно!

- Да, ни у одного матча не был понятен результат до последней минуты, в каждом была борьба. За это мы, кстати говоря, и полюбили нашу команду. Именно в такую игру влюбилась вся страна. Не каждый вид спорта может вывести в ночь на улицы порядка миллиона человек, которые искренне счастливы, даже несмотря на поражение. И вообще, футбол этого чемпионата мира мне понравился. Почти во всех матчах была интрига, во всех матчах – результат, хоть подчас и непредсказуемый. И финальный матч был очень результативный, что бывает достаточно редко. Какие-то команды, может быть, лет 10-20 назад были поинтереснее. Но та игра, которая была во время чемпионата, меня порадовала. Я получил огромное удовольствие и как болельщик, и как руководитель спортивной отрасли страны.

- Удалось ли вам хотя бы немножко почувствовать ту околофутбольную атмосферу праздника, которая была во всех российских городах?

- Мы все почувствовали, когда проходили последнюю милю по пути на стадион. И на самом стадионе атмосфера, конечно, была потрясающая. Честно говоря, было жаль, что все так быстро закончилось. Всем хотелось продлить это ощущение, несмотря на то, что чемпионат длился месяц. Но это всегда бывает, когда все проходит очень хорошо, чего-то не хватает, какое-то чувство опустошения под конец. И хочется продолжения соревнования.

В СПОРТ ПРИВЛЕКУТ ПОЛОВИНУ РОССИЯН

- На этом Восточном экономическом форуме впервые введены в программу спортивные сессии. Какие темы будете обсуждать?

- У нас две спортивные сессии. Первая уже прошла. Она была посвящена привлечению частных инвестиций в строительство спортивных объектов. Надо сказать, что за последние годы интерес к этой теме увеличился. Порядка 40 регионов проявили заинтересованность. В следующем году больше 10 млрд. руб. должно быть привлечено в спорт. Мы этот вопрос координируем, у нас специальная рабочая группа. Пока, конечно, есть сложности в реализации государственно-частного партнерства (ГЧП). Но главное, что есть согласованность с инвесторами. Понимание, каким путем нам идти. Мы считаем, что за счет ГЧП можно повысить обеспеченность страны спортивными объектами на 20%. Это очень большой процент.

- Я увидела еще одну любопытную цифру в ходе этой сессии. Вы сказали, что реализация этого механизма позволит привлечь в спорт более 55% россиян. Каким образом?

- В первую очередь за счет обеспеченности спортивными объектами, повышения их пропускной способности. А также за счет стимулирования частной инициативы. 55% - это серьезный показатель, но уже сейчас 36,8% граждан вовлечены в занятия спортом. В большей части это молодежь: школьники, студенты. Меньший процент – лица среднего возраста. И еще меньше – пенсионеры. Мы должны сейчас полностью сконцентрироваться на этой активной части населения, поэтому для них должны быть представлены другие продукты. Здесь открываются возможности для частной инициативы, для частных инвесторов. В этом мы видим одну из составляющих успеха в реализации тех задач, которые мы ставим перед собой.

- А есть какие-то определенные виды спорта, которые вы поддерживаете, или вообще любые?

- Все виды спорта поддерживаем. И все виды физической активности. Но в первую очередь, конечно, массовые – футбол, хоккей, легкая атлетика, волейбол, виды спортивной борьбы. Но у нас задача – не только вовлечение граждан в занятия спортом. Это еще и модернизация системы спортивной подготовки, которая направлена на вовлечение максимального количества людей в занятие спортом. Потом выявление лучших, обеспечение их участия в соревнованиях. Ну и, конечно, после этого – отбор в сборные команды и выступление на крупнейших соревнованиях. Это целая система. Поэтому мы решаем параллельно две задачи, но они между собой взаимосвязаны. Помните, был такой лозунг – «От массовости к мастерству»? Мы взяли его на вооружение.

- У вас в рамках форума должны состояться встречи с иностранными коллегами. Что будете обсуждать?

- Вообще, у нас с Китаем, с Японией, с Монголией очень много совместных проектов. Если говорить про Японию, у нас – год российско-японских обменов в области боевых искусств. Мы несколько лет назад уже проводили подобное. Наши японские коллеги показывали свои боевые искусства нам. А мы выезжали в Японию и демонстрировали наши, в том числе и перед императорской семьей. С нами приезжал еще Федор Емельяненко – это вообще герой Японии. Каждый японец, наверное, его знает. В этом году у нас программа расширена. Мне нравится наше взаимодействие. Спорт сближает, мы начинаем слышать друг друга, говорить на одном языке.

С Китаем у нас есть подгруппа по развитию спорта. Ежегодно проходит ряд соревнований российско-китайских. А еще – научный симпозиум по взаимодействию наших научных организаций. С Китаем мы уже несколько лет подряд реализуем ралли «Шелковый путь». Это сложнейший проект, который проходит по территории нескольких стран. Сегодня мы договорились с ними, чтобы расширить наше спортивное сотрудничество.

С Монголией мы с 96-го года проводили игры «Дети Азии». Это молодежные соревнования, которые проводятся раз в 4 года. Более чем 20 видов спорта вовлечены. Раньше они были только летние, сейчас проходят и зимние. В 2020 году они будут проводиться в Монголии. На форуме будем обсуждать с руководителями Монголии реализацию этого проекта, для нас он очень важен.

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА

- Возвращаясь к чемпионату мира по футболу, но уже говоря о наследии, которое он оставил. Один из самых обсуждаемых вопросов – что делать с теми дорогостоящими стадионами, которые были построены к ЧМ по футболу?

- Есть проект – программа «Наследие». Она была согласована и утверждена со всеми регионами. Понятно, что программа – это бумага пока, надо ее еще реализовать. На этой неделе у нас намечено большое совещание, связанное с обсуждением бизнес-планов. Каждый регион должен подготовить свой план по эксплуатации стадиона. Конечно, все объекты должны эксплуатироваться для спорта или каких-то культурных мероприятий. А не для рынков, как это было в 90-е годы.

Успех программы «Наследие» будет еще зависеть и от того, какой футбол мы будем демонстрировать на этих стадионах. Сейчас мы видим положительную динамику, увеличение количества зрителей. Как будет дальше – посмотрим. Но вообще для всех регионов стадионы стали центром притяжения и спортивной, и культурной жизни. Такие объекты обязаны быть в городах, потому что они системообразующие. Они украшают город и его инфраструктуру. И, конечно, гордость всех этих городов – проведение чемпионата мира.