Ротенберг с Путиным — на «ты» или на «вы»?

СЕГОДНЯ 19:14 2018-09-16T19:17:22+03:00

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Известно, что Владимира Путина и Аркадия Ротенберга связывает ленинградская юность, когда они мальчишками занимались дзюдо у заслуженного тренера Анатолия Рахлина.

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России-1» Ротенберг рассказал, в каких отношениях он сегодня с первым лицом страны.

На вопрос не ревнуют ли его окружение российского лидера, когда тот дружески хлопает по плечу, Аркадий Романович признал:

- Мы выросли вместе, это из детства у нас осталось. Не думаю, что это у кого-то может вызывать какую-то ревность. Это такие мальчишеские забавы, из той еще, мальчишеской, жизни. Это ни в коем случае не касается президента Российской Федерации. У нас такие отношения с детства. А президент — это совсем другое...

Когда журналист пыталась выяснить, что за диалог состоялся у друзей детства на Крымском мосту после того, как Путин преодолел его за рулем Камаза, скромный миллиардер смутился:

- Ничего особенного не сказал. В его же, приемлемой ему манере, просто пошутил - не более того. Но что порадовало — что вот когда пошутил, он приблизился, и в его глазах была такая радость… И мне было очень приятно, что ему это доставляет огромную радость и удовольствие. А так это такая чисто шутка. Ничего более.

Наконец, доктор педагогических наук и заслуженный работник физической культуры РФ умудрился двойственно ответить на вопрос о манере общения с первым лицом государства.

- С президентом на «вы», а с человеком, с которым я знаком с детства, на «ты», — сформулировал Ротенберг, — Ну глупо было бы, если б я его называл на «вы».

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