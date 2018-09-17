2018-09-17T15:41:41+03:00
Политика

Глава ЦИК Элла Памфилова - о выборах в Приморье: «Пока обрабатывались первые 98% голосов, никаких проблем не было»

Центризбирком взял паузу и объявит результаты выборов во Владивостоке только 19 сентября [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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По словам Эллы Памфиловой, КПРФ "тотально контролировала все участки". Антон Новодережкин/ТАССПо словам Эллы Памфиловой, КПРФ "тотально контролировала все участки". Антон Новодережкин/ТАСС
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Ничто не предвещало статистических аномалий. 9 сентября в Приморье прошли выборы главы: «единоросс» Андрей Тарасенко получил 46,5%, Андрей Ищенко от КПРФ - 24,6%. Поскольку за «полтинник» никто не перевалил (что свидетельствовало о прозрачности выборов), неделю спустя начался второй тур. И здесь первоначальная обработка бюллетеней стабильно показывала разрыв в 4-5% в пользу «красного» оппозиционера. Но глубокой дальневосточной ночью после подсчета почти всех бюллетеней Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» вдруг на целый час перестала обновляться.

- Задержка была вызвана нахождением участков в отдаленных местах, до некоторых - 300-400 километров, - объяснил тогда ситуацию член ЦИК Евгений Шевченко.

Однако после обработки последней пары процентов бюллетеней обнаружилось, что на некоторых «запоздавших» участках 100% голосов отдано за Тарасенко. Благодаря этому удивительному совпадению он вырвался вперед, в последний момент опередив соперника примерно на две тысячи «голосов».

Митинг против результатов выборов в Приморском крае.

На следующий день с комментариями пришлось выступать главе ЦИК Элле Памфиловой:

- Благодаря онлайн-системе наблюдения за выборами любое нарушение, любая аномалия сразу видна всей стране. Выборы в Приморье были реально конкурентными, первый тур вообще прошел без особых нарушений, - сказала Памфилова. - Теперь о результатах. Пока обрабатывались первые 98% голосов, никаких проблем не было. Но на последнем этапе подведения итогов ввода протоколов оба кандидата стали интенсивно жаловаться. Я обоих призвала срочно представить все материалы о возможных злоупотреблениях. Не позднее среды (19 сентября - Ред.) в Приморье будет направлена серьезная команда экспертов ЦИКа, чтобы найти ответы на вопросы, которые у нас возникнут.

Также ЦИК объяснил, откуда взялись аномальные «пики голосов за Тарасенко» на нескольких спорных участках:

- Это очень маленькие участки: это команды морских судов, которые к ним приписаны, - сказала Памфилова.

Митинг в Приморье.

- Сам по себе результат в 100% хоть и выглядит странно, но вполне возможен, - говорит эксперт Уральского и информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. - Например, Тарасенко в молодости был моряком-подводником, нельзя исключать, что судовые команды вполне искренне решили поддержать «своего». Системой электронного сканирования бюллетеней оборудованы далеко не все участки, поэтому во многих местах избирательные комиссии вводят данные в ГАС «Выборы» по-старинке, вручную. Думаю, разрешить спор могло бы изучение протоколов на «спорных» участках.

- Пока не будут рассмотрены все жалобы, итоги выборов подведены не будут, - пояснили «КП» в пресс-службе ЦИКа.

Впрочем, есть и другие мнения.

- С точки зрения социологии 100% голосов за одного человека - вещь маловероятная: ведь у людей всегда разные точки зрения, разные симпатии, которые, соответственно, и отражают различные кандидаты, - сказала «Комсомолке» доктор социологических наук, зав. сектором Института социологии РАН Ирина Халий. — Более того, сейчас население, переживающее не лучшие времена, часто склонно голосовать за того, кто предложит яркую (пусть даже в реальности невозможную) альтернативу.

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