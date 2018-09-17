2018-09-17T13:36:40+03:00
Происшествия

ФСБ задержала в Подмосковье "черного археолога"

У любителя истории изъята коллекция монет и украшений с тысячелетней историей [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Монеты, обнаруженные у Амосова.Монеты, обнаруженные у Амосова.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Как раз сейчас, когда ложится трава, и "черные археологи" точат свои лопаты, сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области и УМВД России сообщили о задержании в Коломне подозреваемого в незаконном поиске.

"В Московской области пресечена преступная деятельность жителя Коломенского района Михаила Амосова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "незаконный поиск или изъятие археологических предметов из мест залегания" (статья предусматривает до 6 лет лишения свободы)", - сообщили в ФСБ России.

ФСБ задержала в Подмосковье "черного археолога".У любителя истории изъята коллекция монет и украшений с тысячелетней историей

В ходе обыска у мужчины было обнаружено обширное археологическое собрание. В нем оказался клад серебряных дирхемов, уникальные монеты времен Киевской Руси, кошельки с монетами Ивана Грозного и Петра Первого, а еще коллекция древнерусских украшений и посуды.

Михаил признал, что собирал артефакты, которые продаются в интернете, и занимался их реставрацией.

"По оценке специалистов Института археологии Российской академии наук представляет большую историческую и культурную ценность. Все вышеуказанное изъято сотрудниками полиции", - отмечается в сообщении.

В УФСБ России по городу Москве и Московской области напомнили, что незаконное изъятие археологических ценностей, обнаруженных в ходе проведения раскопок нелегитимными поисковыми группами и индивидуальными копателями преследуется в соответствии с действующим в России законодательством.

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