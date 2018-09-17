2018-09-17T18:27:46+03:00
Звезды

В Коломне вывели гибрид книги и яблока

На яблочно-книжном фестивале побывал наш корреспондент
Фазир ДЖАФЕРОВ
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Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» прошел в минувшие выходные в КоломнеМеждународный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» прошел в минувшие выходные в КоломнеФото: организаторы фестиваля
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Можно скрестить один сорт яблони с другим. Например, скрестив яблоню Недзвецкого с кроваво-красной, получаем гибрид – пурпурную яблоню, которая даёт не только вкусные яблоки, но и радует глаз своим волшебным цветением.

Можно скрестить яблоню с грушей. Тогда на свет появляется китайская, или хрустальная, нэши, плод которой вкусен и пахуч, как груша, и удобен для транспортировки, как яблоко.\

Программа фестиваля настолько насыщенная, что охватить все мероприятия, на пяти площадках просто нереально Фото: Предоставлено организаторами

Программа фестиваля настолько насыщенная, что охватить все мероприятия, на пяти площадках просто нереальноФото: Предоставлено организаторами

Но мог ли кто вообразить, что настанут времена, когда яблоко будут скрещивать с книгой? Гибридом такой селекции стал международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», прошедший в минувшие выходные в Коломне.

Программа фестиваля настолько насыщенная, что охватить все мероприятия, на пяти площадках просто нереально. Но дегустация так дегустация, что не съшь, то можно понадкусывать.

В Коломне вывели гибрид книги и яблока Фото: предоставлено организаторами

В Коломне вывели гибрид книги и яблокаФото: предоставлено организаторами

Перед началом торжественного парада на Главной сцене артист РАМТа Денис Баландин читает стихи из романа «Доктор Живаго». Костюмированное шествие проходит с огромным муляжом патефона во главе, стилизованные лозунги, забавные транспаранты. «Хватит слушать музыку с гаджетов – переходите на патефоны!», «Читаем книги! Хватит айпедов, как говорил мой друг Магомедов!», «Ешь яблоки, конфекты жуй!», «Да здравствует мыло душистое!»

В литературном «Салоне Наследия» в течение всего дня - встречи читателей с авторами. Детская писательница Юлия Кузнецова презентует свои новые книги «Каникулы в Риге», «Как я пишу». Андрей Филимонов, автор «Рецептов сотворения мира» делится опытом, «как легко говорить о семейных воспоминаниях». Шотландский писатель и режиссёр Майкл Керинсон (литературный «Оскар» за мастерство сторителлинга) продемонстрировал своё искусство (правда, через переводчика), рассказав историю о молодом человеке, которому подарили чашу с условием передарить её только тому, кого он действительно любит. Молодой человек уже состарился, а чаша всё ещё оставалась с ним. Чем история закончилась, я не узнал, потому что перебежал на детскую театральную площадку слушать ещё один сторителлинг. Тут актриса Ирина Обидина играла моноспектакль по рассказам Андрея Усачева «Умная собачка Соня». Моноспектакль потихоньку превратился в целое шоу, потому что маленькие зрители очень хотели участвовать в приключениях умной собачки Сони и тоже поднимались на подмостки. А на главной сцене в это же время шёл спектакль Театра музея А.Н.Толстого по рассказам Чехова «Умный дворник» из проекта «Усадебный театр». Словом, на книжной ярмарке в этот день все были умные – начиная от дворника, кончая собачками. Но самые умные собрались в «Английском павильоне» читать Шекспира на двух языках – отрывки из различных пьес разыгрывали по ролям студенты, школьники, преподаватели и иностранные гости.

На яблочно-книжном фестивале побывал наш корреспондент Фото: Предоставлено организаторами

На яблочно-книжном фестивале побывал наш корреспондентФото: Предоставлено организаторами

Ещё одна площадка для праздничных мероприятий – творческая резиденция «Арткоммуналка», где, кстати, в своё время «присутствовал» (так осторожно кто-то из писателей заменил слово «жил») Венедикт Ерофеев. Туда нас и привезли для начала, напоили чаем, угостили куличами. Яблочный экспресс везет пассажиров из Москвы в Коломну (целых два вагона за один рейс). Экскурсовод Марина проводит мини-экскурсию по городу. А для тех, кто хочет посвятить целый день знакомству с городом, работает Общество любителей вольных прогулок – пешие маршруты по улицам и кварталам Коломны.

Но самое интересное припасено напоследок. В завершение фестивального дня в «Салоне Наследия» состоялась дискуссия на тему «Творческая интерпретация наследия как способа сохранения личной и коллективной памяти», в которой приняли участие поэты, писатели, историки, философы – Дмитрий Воденников, Дмитрий Данилов, Валерий Байдин, Фекла Толстая, Александр Соловьев.

Говорили о знаках и символах. Для иллюстрации какой-то идеи Валерий Байдин разрезал яблоко поперек – так, чтобы продемонстрировать пятиконечную звезду. А к концу дискуссии предложил: «Давайте возьмем этот рисунок внутри яблока логотипом фестиваля».

Так зародилось ещё одно скрещивание – воли (целенаправленное разрезание яблока) и случая (вдруг пришедшая мысль).

Когда все разошлись, я забрал себе одну половинку яблока с символикой внутри и съел. Гибрид яблока с книгой оказался очень вкусным.

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