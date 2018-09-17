Волонтеры-медики отправились в глубинку, чтобы помочь сельским жителям

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-17T18:39:48+03:00

Жители сел смогут пройти первичный осмотр и получить консультации терапевта, эндокринолога, онколога, офтальмолога, а также оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России.

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В эти выходные, 15 сентября, стартовала всероссийская акция #ДоброВСело. Ее цель - помочь жителям глубинки получить качественную медицинскую помощь. В течение полутора месяцев команды из медицинских работников и волонтёров будут посещать сёла и деревни, проводить осмотр и диагностику здоровья местных жителей, просветительские акции, а также наведут чистоту и порядок в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов.

Запуск проекта «#ДоброВСело» прошел в селе Тишково Пушкинского района Московской области. В нем приняли участие зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца в России Ксения Разуваева.

В запуске акции приняли участие Татьяна Голикова и Вероника Скворцова Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

- Изначально был план охватить 1000 ФАПов, но сейчас есть запрос на большее количество. Оно исходит в том числе от волонтёров, которые хотят помочь жителям сельской местности. И это не только облагораживание и подготовка пунктов к зимнему сезону, но и, самое главное, сохранение и улучшение здоровья наших граждан, – прокомментировала Голикова. – Сейчас для нас важно обеспечить доступность качественной медицинской помощи во всех уголках страны: до 2021 года должны появиться ещё 1500 фельдшерско-акушерский пунктов и 1200 выездных диагностических комплексов.

Гости пообщались с местными жителями, узнали о трудностях, с которыми они сталкиваются в социальной сфере. В фельдшерско-акушерском пункте провели приём онколог, офтальмолог, эндокринолог из Правдинской поликлиники и врачи мобильного центра здоровья Мытищинской городской поликлиники №2. Жители смогли пройти экспресс-тесты – антропометрию, измерение артериального давления, пульса, объёма легких и содержания кислорода в крови, уровня холестерина, глюкозы в крови – и получили рекомендации по сохранению и улучшению состояния здоровья.

Участники акции облагородили территории возле ФАПа в селе Тишково в Подмосковье Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

Вместе с врачами в проекте «#ДоброВСело» принимают участие волонтеры. Они наводят чистоту и порядок в помещениях ФАПов, благоустраивают территорию рядом с ними, а также проводят беседы и мастер-классы по здоровому образу жизни.

- Волонтёры-медики, студенты, молодые врачи выбрали своё призвание – помогать людям. Через добровольчество они могут делать это более эффективно и всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Но в проекте «#ДоброВСело» принимают участие не только волонтёры-медики, но и добровольцы разных всероссийских и региональных организаций, движений и центров. Наша общая задача сделать ФАПы лучше, а медицину – доступнее. И мы очень рады, что нам навстречу идут органы власти, – сказал председатель Всероссийского движения «Волонтёры-медики» Павел Савчук.

15 сентября проект также стартовал в Республике Карелия, Красноярском крае, Липецкой, Томской и Амурской областях. Планируется, что до 1 ноября в каждом регионе пройдёт по 5-10 выездов команды волонтёров в малые населённые пункты.