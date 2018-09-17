2018-09-17T18:39:48+03:00
Общество

Волонтеры-медики отправились в глубинку, чтобы помочь сельским жителям

Проект #ДоброВСело будет идти полтора месяца и охватит всю страну
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Жители сел смогут пройти первичный осмотр и получить консультации терапевта, эндокринолога, онколога, офтальмолога, а также оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России.Жители сел смогут пройти первичный осмотр и получить консультации терапевта, эндокринолога, онколога, офтальмолога, а также оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России.
Изменить размер текста:

В эти выходные, 15 сентября, стартовала всероссийская акция #ДоброВСело. Ее цель - помочь жителям глубинки получить качественную медицинскую помощь. В течение полутора месяцев команды из медицинских работников и волонтёров будут посещать сёла и деревни, проводить осмотр и диагностику здоровья местных жителей, просветительские акции, а также наведут чистоту и порядок в помещениях фельдшерско-акушерских пунктов.

Запуск проекта «#ДоброВСело» прошел в селе Тишково Пушкинского района Московской области. В нем приняли участие зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Вероника Скворцова, руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев и руководитель дирекции по проведению Года добровольца в России Ксения Разуваева.

В запуске акции приняли участие Татьяна Голикова и Вероника Скворцова Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

В запуске акции приняли участие Татьяна Голикова и Вероника Скворцова Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

- Изначально был план охватить 1000 ФАПов, но сейчас есть запрос на большее количество. Оно исходит в том числе от волонтёров, которые хотят помочь жителям сельской местности. И это не только облагораживание и подготовка пунктов к зимнему сезону, но и, самое главное, сохранение и улучшение здоровья наших граждан, – прокомментировала Голикова. – Сейчас для нас важно обеспечить доступность качественной медицинской помощи во всех уголках страны: до 2021 года должны появиться ещё 1500 фельдшерско-акушерский пунктов и 1200 выездных диагностических комплексов.

Гости пообщались с местными жителями, узнали о трудностях, с которыми они сталкиваются в социальной сфере. В фельдшерско-акушерском пункте провели приём онколог, офтальмолог, эндокринолог из Правдинской поликлиники и врачи мобильного центра здоровья Мытищинской городской поликлиники №2. Жители смогли пройти экспресс-тесты – антропометрию, измерение артериального давления, пульса, объёма легких и содержания кислорода в крови, уровня холестерина, глюкозы в крови – и получили рекомендации по сохранению и улучшению состояния здоровья.

Участники акции облагородили территории возле ФАПа в селе Тишково в Подмосковье Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

Участники акции облагородили территории возле ФАПа в селе Тишково в Подмосковье Фото: Пресс-Служба Года добровольца (волонтёра) в России

Вместе с врачами в проекте «#ДоброВСело» принимают участие волонтеры. Они наводят чистоту и порядок в помещениях ФАПов, благоустраивают территорию рядом с ними, а также проводят беседы и мастер-классы по здоровому образу жизни.

- Волонтёры-медики, студенты, молодые врачи выбрали своё призвание – помогать людям. Через добровольчество они могут делать это более эффективно и всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Но в проекте «#ДоброВСело» принимают участие не только волонтёры-медики, но и добровольцы разных всероссийских и региональных организаций, движений и центров. Наша общая задача сделать ФАПы лучше, а медицину – доступнее. И мы очень рады, что нам навстречу идут органы власти, – сказал председатель Всероссийского движения «Волонтёры-медики» Павел Савчук.

15 сентября проект также стартовал в Республике Карелия, Красноярском крае, Липецкой, Томской и Амурской областях. Планируется, что до 1 ноября в каждом регионе пройдёт по 5-10 выездов команды волонтёров в малые населённые пункты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Американка получила в подарок лотерейный билет за 1 доллар и выиграла 400 тысяч долларов
Умер Андрей Мурашов - бывший ведущий «Часа пик»
Захарова ответила на обвинения США в содействии РФ убийству брата Ким Чен Ына
Украинские власти запретили изданный в России сборник воспоминаний об Олесе Бузине
В Германии запустили первый в мире поезд, работающий на водороде
Следственная группа пообещала изучить новые данные Минобороны РФ по крушению MH17
Ученые соберут в «Ноев ковчег» геномы всех позвоночных
Эрдоган объяснил, зачем принял от эмира Катара Boeing стоимостью 500 млн долларов
Турчинов назвал «грязными фантазиями» данные Минобороны РФ по MH17
На Большом Москворецком мосту в столице ограничат движение до конца года
«Обслуживают чуждые геополитические интересы»: МИД РФ прокомментировал отказ Украины от договора о дружбе
AP: Джулиан Ассанж пытался получить российскую визу в 2010 году
Олег Осипов официально назначен пресс-секретарем Дмитрия Медведева
В правительстве ФРГ не подтвердили слухи об отставке главы контразведки
Эрдоган: Встречи с Путиным укрепляют сотрудничество и солидарность в региональных вопросах
Штаб кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко отправит жалобу в Центризбирком
Медведев заявил, что управляющие компании будут наказывать за повторные нарушения
Поклонская не удивлена выдвижению Аршбы на пост главы новой комиссии ГД
Трамп пригрозил тарифными санкциями странам, не желающим торговать на условиях США
В НАТО отказались комментировать новые данные по крушению МН17 на Украине
Путин заявил, что отношения РФ и Турции развиваются энергично и позитивно
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в Пенсионный фонд
«Беспрецедентный шаг»: Толстой прокомментировал представленные Минобороны РФ данные по MH17
При взрыве ноутбука в вагоне метро Мадрида пострадали 12 человек
МИД КНР: Китай будет вынужден ответить на новые пошлины со стороны США
Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для дипломатов из России
Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru
Мэй не видит альтернативы своему проекту соглашения с ЕС по Brexit
Спикер Верховной рады назвал «фейком» заявления о причастности Украины к крушению Boeing MH17