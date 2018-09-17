Как правильно выбрать домостроительную компанию

СЕГОДНЯ 19:15 2018-09-17T20:03:01+03:00

От обилия предложений компаний, готовых по первому зову клиента выехать на место и построить вам жилье, разбегаются глаза

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При этом каждый, решившийся построить себе деревянный дом, хочет быть уверенным в том, что его ожидания совпадут с рекламными обещаниями, что, заплатив деньги, ему только и останется, что въехать в собственный красавец-дом, а не хвататься за голову от выявленных недоделок и ошибок. Так как же избежать ошибок и выбрать добросовестную компанию? Гендиректор Асоциации деревянного домостроения (АДД) Олег ПАНИТКОВ рассказал несколько простых правил, следуя которым можно сэкономить кучу времени, нервов и денег.

Сходите на стройплощадку

- Олег Игоревич, на что в первую очередь обратить внимание при выборе застройщика?

- Важный момент - сколько лет компания работает на рынке (чем дольше, тем лучше). Посмотрите, когда в последний раз были построены дома, проекты которых представлены на сайте компании. Если у нее есть сложные и интересные реализованные проекты - это явный аргумент в пользу компетенции ее специалистов.

Дальше я бы сходил на площадку, на которой организовано производство. Везде порядок, чистота, рабочие одеты в форму - такой компании стоит доверять больше.

Не поленитесь и узнайте про наличие собственных специалистов: архитектор, конструктор, специалисты по инженерным сетям и т. д. Если всем этим заправляет один специалист, это должно насторожить.

Не гонитесь за дешевизной!

- Знакомый, который однажды решил сэкономить и заказать дом у малоизвестной компании, сильно удивился, когда вместо заранее оговоренной суммы ему выставили завышенный счет. Как этого избежать?

- Прежде необходимо внимательно смотреть договор. Например, вы стоите перед выбором двух подрядчиков. У одного проект стоит 500 тысяч рублей, договор занимает полторы странички, а еще полстранички - так называемая укрупненная спецификация. Это первый признак, что в процессе могут всплыть много «нюансов». Во второй фирме этот же проект стоит 1 миллион, но в договоре подробно прописаны все работы, план сдачи этапов и т. д. И здесь я бы рекомендовал выбрать дом за миллион. Он в итоге окажется дешевле и качественнее дешевого варианта.

Фирма работает с банком? Плюс!

- Еще один наш читатель насторожился, когда с него попросили 100-процентную предоплату…

- Наиболее распространенная практика - поэтапная оплата: фундамент, стены, кровля и т. д. 100-процентная предоплата происходит только в случае кредитования, но там чуть другая договорная механика. Многие компании предлагают совместно с банками кредитные продукты. Это, кстати, один из косвенных факторов надежности компании.

- Должна ли компания предоставлять гарантии на дом? На какой срок обычно она дается?

- Компании - участники нашей ассоциации дают гарантии от 5 до 25 лет. Дом под ключ имеет больший срок гарантии, и это логично. Лучше заказывать готовый дом полностью в одной компании, потому что проектировщики и строители знают подоплеку строительства и технических решений.

Поэтапное же строительство с использованием разных подрядчиков часто напоминает детскую игру, когда разные дети рисуют разные части тела - результат, как известно, получается непредсказуемым.

Безопасность

Когда огонь жилью не страшен

Современные технологии позволяют сделать дерево практически неуязвимым для огня. Советы от исполнительного директора группы компаний «Пожарный центр» Александра Старостина.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОПИТКИ

- Сейчас существует немало противопожарных спецсоставов. Как правило, все они сделаны на базе мочевины либо солей. Нужно обращать внимание на то, каков срок их действия, совместимы ли они с другими составами. И так далее. Почти все эти пропитки абсолютно безопасны для человека. Если их не облизывать, то никакого вреда они не принесут.

ДАТЧИКИ ДЫМА

- Обязательных требований по установке датчиков в частных домах нет. Но для вашей же безопасности я все же рекомендую установить их. Допустим, комбинированный датчик (такие типы приборов сочетают в себе несколько типов сенсоров, обычно - тепловой и дымовой) подаст сигнал гораздо раньше, чем это заметят люди.

ПЕЧИ И КАМИНЫ

- Для установки печей и каминов советую обращаться в компании, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Избегайте шарашкиных контор, организованных гостями из сопредельных государств, которые готовы сделать все работы «за дешево». Кроме того, я рекомендовал бы дополнительно установить датчики угарного газа. Стоят они недорого, но спасли уже не одну сотню жизней.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

- Советы те же самые. При выборе комплектующих не гнаться за низкой ценой: зачастую, удешевление идет за счет качества. Это может быть и недостаточный уровень изоляции на проводниках, неравномерность толщины изоляции, неравномерность толщины самого провода. Такие кабели, по сути, являются бомбой замедленного действия.

Специалисты сходятся во мнении: первое, о чем следует подумать при монтаже электропроводки, - это грамотный расчет всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Например, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0,75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр. А вообще лучше обратиться к профессионалам.

ЗАКАЖИТЕ ПРОВЕРКУ!

- Практически любая компания, которая имеет лицензию на тушение пожаров и производство работ по оснащению противопожарных систем, может провести специальную проверку на пожарную безопасность дома. Прежде всего следует выбирать компанию, у которой богатый опыт в этой области. Ее сотрудники могут приехать, определить недостатки и дать соответствующие качественные рекомендации.

Важно

Проверьте застройщика по реестру

Специально для того, чтобы облегчить жизнь будущим домовладельцам, Ассоциация деревянного домостроения с прошлого года запустила Рейтинговую аккредитацию деревянного домостроения (РАДД).

- Система уникальна за счет своей адекватной оценки и отсутствия возможности коррумпирования - она работает за счет оценки предприятий друг другом, - говорит Олег Панитков. - Ведь все они - конкуренты, а в любой сфере конкуренты друг о друге знают зачастую лучше, чем о себе. И поэтому неадекватную оценку просто не пропустят. Сговор в нашем случае также невозможен: почти 100 конкурентов никогда не смогут друг с другом договориться. В итоге мы получаем надежную и достоверную оценку качества, надежности и репутации компании. В каждом направлении компания зарабатывает «серебро», «золото» или «платину». С рейтингом можно ознакомиться на сайте www.radd.ru или радд.рф.

Для подтверждения качества работ участников ассоциации мы предлагаем заключать трехсторонние договоры: заказчик дома - строительная компания - АДД. Ассоциация, в свою очередь, берет на себя обязательства обеспечения технадзора на восьми (!) этапах с предоставлением проверочных листов каждого этапа.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ

Не доверяйте отзывам в интернете!

• Обратите внимание на сотрудника. Если он рассказывает вам больше о конкурентах, обливая их грязью, чем о своей компании, то с этой организацией лучше не связываться: скорее всего, о своей компании ему рассказать просто нечего.

• Также должен настораживать аргумент «мы то же самое, только дешевле». На рынке деревянного домостроения дешевле может быть только за счет снижения качества или «оптимизации» каких-то операций.

• Не стоит доверять отзывам в интернете. Они, как положительные, так и отрицательные, легко генерируются, и в итоге формируется искаженная картинка. Если же хвалебных отзывов очень много, их, скорее всего, написали заинтересованные лица.