Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Байкал важнее дополнительного заработка»

СЕГОДНЯ 21:45 2018-09-17T21:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

О приоритетных направлениях в экономике Бурятии «КП» рассказал глава региона Алексей Цыденов на Восточном экономическом форуме.

- Какие приоритетные направления в экономике рассматривает республика в качестве «точек роста»?

- Мы идем сразу по многим направлениям. Нет одного приоритетного. Это и развитие добычи полезных ископаемых, развитие машиностроения, высокотехнологичного производства, сельского хозяйства. Мы понимаем, что только комплексное решение задач позволит решать застарелые проблемы, которые есть в республике.

С точки зрения машиностроения, у нас большая программа с Улан-Удэнским авиазаводом. Помимо новых видов вертолетов, которые уже сертифицированы, мы рассчитываем на производство самолетов. Самолет TВС2ДТС «Байкал» - это замена АН-2. На сегодня у нас нет подобного производства в России, только импортные аналоги. Сейчас идет работа по его постановке в серийное производство, сертификации, с последующей уже продажей. Если сравнивать с его с ближайшими «конкурентами», он заметно лучше по дальности, по грузоподъемности, по неприхотливости, по очень низким требованиям взлетно-посадочной полосы. То есть, по всем параметрам, которые важны для эксплуатации, мы превосходим все мировые аналоги. Этот самолет имеет очень хорошие перспективы.

Помимо этого, у нас локомотивовагоноремонтный завод, у него большая программа и сейчас он уже бьет все советские рекорды. В Советском Союзе завод ремонтировал порядка 65 секций в месяц, сейчас 85. И портфель заказов надолго. Ремонт секций производится от Воронежа до Владивостока.

- В Бурятии большие запасы полезных ископаемых. Собираетесь ли развивать это направление?

-. Конечно. У нас действительно большой запас разных полезных ископаемых, и уже есть проекты, которые начали реализовываться. В прошлом году мы продали месторождение флюаритов, месторождение кварцитов. Подтвержденный объем инвестиций по их развитию - 18 млрд. руб. К нам пришел инвестор, который купил лицензию на крупнейшее в мире месторождение калийных удобрений. Горные работы уже идут. Это месторождение имеет перспективы на 100-летнюю работу для поставок минеральных удобрений на мировой рынок.

- Какие новые проекты в социальной сфере?

- Мы сделали акцент на здравоохранение и проекты, которые ранее были уже начаты. В этом году ввели хирургический корпус детской больницы – современное здание с современным оборудованием. Ввели перинатальный центр. Персонал специально возили в Москву стажироваться, повышать квалификацию, чтобы у нас был самый современный перинатальный комплекс. Мы получили поддержку президента России - нам дополнительно выделили 3 млрд. рублей на строительство онкоцентра. Кроме того, у нас в формате государственно-частного партнерства реализуется проект центра ядерной медицины. Пришел инвестор, который строит циклотрон и позитронно-эмиссионный томограф. Таким образом, у нас получится полный цикл по диагностике и лечению онкозаболеваний. Соответственно, уровень медицины у нас существенно вырастет в республике.

Стараемся развивать спорт. Получили федеральную поддержку на строительство единственного в России крытого лукодрома. Наши лучники и наши лучницы показывают хорошие результаты. Серебряный призер Олимпиады - лучница Инна Степанова из Бурятии. Мы будем уделять внимание этому виду спорта и дальше.

- Как продвигается проект международной трассы Китай-Монголия-Улан-Удэ? Что она даст бизнесу?

- Соглашение заключено в 2016 году. Сейчас оно прошло процедуру ратификации в Монголии. У нас ратификация не требуется. В рамках соглашения монгольские, китайские и российские перевозчики смогут на своих машинах, по своим документам ездить между тремя странами от Улан-Удэ, через Монголию, до Тянь Цзиня в Китай. В первую очередь, это повлияет на выстраивание грамотной логистики между странами. Но поскольку коридор заканчивается в Улан-Удэ, дальше на запад потребуется перегрузка. Мы уже подписали соглашение, что на станции Тальцы будет большой хаб автомобильно-железнодорожный. Там как раз сойдутся все ведущие грузопотоки. Плюс, в этом году заканчивается реконструкция автомобильного пункта пропуска Кяхта на границе с Монголией. Федеральная трасса Улан-Удэ-Кяхта практически в идеальном состоянии. И это тоже способствует росту грузоперевозок, и даст дополнительную работу для людей в республике.

- На территории республики есть уникальная географическая жемчужина – озеро Байкал. Планируете ли вы как-то дополнительно развивать туризм там?

- Мы понимаем, что туризм – очень перспективная отрасль. Мы даже в республике создали профильное министерство. У нас растет турпоток. В прошлом году у нас было 270 тысяч пассажиров в аэропорту, в этом году уже 370 будет. Мы привлекаем инвесторов в развитие туристической инфраструктуры. Но при этом предупреждаем всех, что не поддерживаем массовый и дешевый туризм на Байкале. Чтобы не пришел миллион человек, который за два дня вытопчет все побережье. Мы за то, чтобы туризм был экологический. Только там, где создана для него инфраструктура, где есть гостиницы, где нет мусора. Туризм должен не создавать нагрузку на экологию. Мы исходим из того, что Байкал надо сохранять. И выбирая между его сохранением и дополнительным заработком – нам Байкал важнее.