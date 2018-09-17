Исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова: «Мы должны бояться прожить бессмысленную жизнь»

17 Сент. 22:50 2018-09-17T22:57:32+03:00

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Фонд «Память поколений» оказывает медицинскую помощь ветеранам всех войн и боевых действий, в которых когда-либо участвовала Россия. Исполнительный директор Екатерина Круглова рассказала «КП» на Восточном экономическом форуме, как получить благотворительную помощь и почему полезно стать волонтером, когда ты уже на пенсии.

- Екатерина, в чем заключается помощь фонда ветеранам, каких результатов удалось добиться?

- Мы помогаем ветеранам от лекарств до операций любой сложности, как в России, так и за рубежом. За три года мы оказали помощь адресно более 7 тысячам ветеранов войн, и более 30 учреждениям, в том числе, госпиталю ветеранов войн. Также одним из наших подопечных учреждений является госпиталь ветеранов войн во Владивостоке.

- Как люди могут обратиться к вам за помощью?

- Любой ветеран при наличии ветеранского удостоверения, а также любой человек, который знает ветерана, может зайти на сайт памятьпоколений.рф. В форме обратной связи нужно указать свои данные, и наши коллеги обязательно с ним свяжутся. Мы оказываем помощь от Калининграда до Дальнего Востока на территории всей страны. А также можно позвонить нам по телефону в Москве – 495 933-00-20.

- Этот год в России был объявлен Годом волонтера. Вы прибегаете к их помощи?

- Мы являемся членами организационного комитета Года волонтера. Безусловно, мы прибегаем к помощь добровольцев. У нас есть очень большая партнерская организация – это «Волонтеры Победы», с которыми мы сотрудничаем.

- А сложно ли вообще сейчас вовлекать людей в волонтерскую работу? Насколько активно они откликаются на ваши призывы помогать?

- Не могу сказать, что мы кого-то активно призываем. То есть, у нас уже есть некий пул волонтеров. Люди в России, наши сограждане - достаточно сердобольные, это всем известно. Поэтому потребности дополнительно вовлекать народ - нет. По нашему опыту, все всегда готовы помочь.

- А кого больше среди волонтеров? Молодежи или все-таки уже взрослых людей?

- Сейчас есть в хорошем смысле слова перекос в сторону молодежи. Наверное, это связано, в том числе, и с юношеским максимализмом. И вообще молодые люди хотят себя попробовать в чем-то новом: сохранение природы, забота об окружающей среде. В том числе, забота о людях старшего возраста. Более старшее поколение – не самое многочисленное. Но, скажем так, с более качественным уровнем обратной связи.

- Чем конкретно у вас занимаются волонтеры? В чем себя можно попробовать?

- Волонтеры фонда «Память поколений» общаются с ветеранами. В первую очередь это касается ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан. Они находят таких людей, потому что часто это бывают одинокие люди. Помогают сформировать необходимый пакет документов для получения помощи от фонда. А также в удаленной местности, когда нам сложно организовать какую-то доставку или передачу документов, волонтеры как раз и приезжают. Они наши руки и ноги.

- Нужно ли обладать какими-то специальными навыками? Или любой человек может прийти и сказать: «Я хочу помогать»?

- Абсолютно любой человек может прийти и сказать «Я хочу помогать». Мы включим его в свои ряды. В этом году у нас был всероссийский проект «Красная гвоздика» - это акция, когда в памятные даты 9 мая, 22 июня и между ними мы распространяем значок «Красная гвоздика». Все средства от его продажи поступают в фонд на оказание помощи ветеранам. В этом году впервые в 65 регионах волонтеры победы распространяли этот значок за любое пожертвование, которое человек был готов внести. Замечательная была акция. В следующем году мы это сделаем во всех регионах страны. И сейчас уже готовим обучающие тренинги для волонтеров.

- Я знаю, что у вашего фонда еще есть проект, посвященный активному долголетию. В чем его суть?

- Это новое направление нашей деятельности. Он не касается оказания адресной помощи. Проект «Активное долголетие» направлен на создание волонтерских центров, в которых работают люди старшего поколения, - так называемый «серебряный возраст». Представьте себе, человек выходит на пенсию, но он до сих пор активен и он хочет как-то оставаться в социуме и распространять опыт, знания, навыки, которыми обладает. Мы помогаем ему в этом.

В Петербурге, например, скоро будем реализовывать проект, где работники искусства в спальных районах будут бесплатно читать лекции по искусству. Классическому и современному. Вам не надо ехать в Русский музей, можно будет послушать полезное прямо рядом с домом. Кто-то из наших серебряных волонтеров сидит с детьми, кто-то ухаживает за ветеранами. Проводит с ними беседы, тренинги. Мы выяснили, что совсем пожилые ветераны куда охотнее идут на контакт с людьми старшего поколения. Поэтому такая помощь очень ценна.

- Чем людям в возрасте полезно участие в волонтерских программах?

- Позволю себе немного пофилософствовать. Наверное, каждый человек не должен бояться смерти. Он должен бояться прожить бессмысленную жизнь. Когда ты отдаешь что-то, ты, безусловно, получаешь больше. Это и общение, и уважение, и твоя востребованность. Это мотивирует, заставляет твой мозг работать, делает тебя сильнее. Поэтому у серебряных волонтеров нет «провала», который иногда случается, когда человек вел бодрую, энергичную жизнь, вышел на пенсию – и резко стал стариком.

- Много ли сейчас у вас уже серебряных волонтеров?

- Мы в этом году совместно с ассоциацией волонтерских центров открыли 15 центров серебряного волонтерства. В каждом из них насчитывается где-то 100 или больше волонтеров. И в следующем году мы это будем продолжать. У нас есть определенные показатели, которые мы должны соблюсти для самих себя. Говоря о волонтерстве в разном возрасте… Когда человек молод, наверное, это просто порыв. Но когда человек вышел на пенсию и у него появилось свободное время – это очень осознанный выбор. Может быть, даже это не серебряное, а золотое время, когда ты можешь делать то, что ты хочешь.