Юлия Началова стремительно лысеет из-за болезни

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T01:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Юлия Началова - обладательница роскошных длинных локонов. Однако чего артистке стоит эта красота, знают только ее парикмахеры. Оказывается, 37-летняя исполнительница регулярно наращивает волосы – потому что ее собственная шевелюра пришла в плачевное состояние. Видеоролик, показывающий, как певица выглядит «до» и «после» процедуры, появился в Инстаграме одного из столичных салонов красоты.

На днях певица заглянула в любимый салон, чтобы привести локоны в порядок. Кадры, на которых видны ее настоящие волосы, без искусственных прядей, привели фолловеров звезды в шок. От собственных волос Юли мало что осталось, а то, что ей удалось сохранить, выглядит не лучшим образом. Волосы артистки едва достают до плеч, концы прядей посечены и обломаны.

На днях певица заглянула в любимый салон, чтобы привести локоны в порядок. Фото: кадр видео.

Поклонники подозревают, что Юлия лысеет из-за серьезной болезни, с которой она борется уже несколько лет. У певицы диагностировали подагру – воспалительное заболевание суставов, которое деформирует руки и ноги. Из-за шишек на пальцах Юлия вынуждена во время концертов выступать в перчатках, чтобы не привлекать внимание публики. Проблемы с волосами у исполнительницы могли возникнуть на фоне приема лекарств, гормональных изменений и стрессов.

К счастью, благодаря современным технологиям певица может не переживать из-за волос: за пару часов мастера в салоне привели прическу Началовой в порядок, и теперь локоны звезды выглядят просто блестяще.

Натуральные волосы певицы выглядят плачевно. Фото: кадр видео.

По словам окружения певицы, подагру у Юлии обнаружили больше пяти лет назад. Периодически болезнь обостряется: у певицы воспаляются суставы на руках и ногах, увеличиваясь в несколько раз. Заболевание проявляется и в виде кожных высыпаний. Юлия – человек публичный, и испытывает из-за этих симптомов определенный дискомфорт. Артистка пытается замаскировать следы болезни с помощью одежды, и ей это хорошо удается.

- Это болезнь королей. Кто-то в моем роду очень много кушал икры и запивал шампанским. Вот оно и сказалось, - рассказала как-то Началова. - А если серьезно, я хочу пожелать себе здоровья, это самое главное. У меня столько планов! Я хочу работать, увидеть внуков, правнуков.

Зато после наращивания локоны Юлии смотрятся просто блестяще. Фото: кадр видео.

Напомним, у Юлии есть 11-летняя дочь Вера, которую певица родила в браке с футболистом Евгением Алдониным. С 2011 по 2016 годы Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. Своего нынешнего возлюбленного Юлия уже засветила на нескольких вечеринках: по словам исполнительницу, ее нового избранника зовут Вячеслав, он бизнесмен. В ближайшее время артистка мечтает родить еще одного ребенка, и признается, что очень хочет вторую дочку.