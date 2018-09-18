Наталья Андрейченко: Обязательно выйду замуж в третий раз

СЕГОДНЯ 01:27 2018-09-18T01:31:24+03:00

После фильма «Мэри Поппинс, до свидания», вышедшего в 1984 году, актрису Наталью Андрейченко по праву стали называть «Мисс Совершенство». Фото: Кадр из фильма

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О том, что у популярной актрисы есть духовный центр в Мексике, на берегу Карибского моря, «Комсомолка» уже рассказывала. И вот, перелетев через океан, как настоящая Мэри Поппинс, Андрейченко будет учить московских школьников специальным предметам: урокам манер и правильного поведения, актерскому мастерству и культуре речи. О том, как проходят ее духовные искания и университеты, популярная актриса и рассказала «КП».

«Муж не простил мне духовную связь с учителем»

- Моим первым духовным учителем стал известный мексиканский писатель, хранитель старинной мудрости Толтеков (согласно Карлосу Кастанеде - «люди знаний». - Ред.) дон Мигель Руис, - говорит Андрейченко. - Его книга «Четыре соглашения» изменила мою жизнь. Я ездила с доном Мигелем в путешествия, слушала лекции. В результате мы сблизились, как родственные души.

- Это был тот период, когда вы были замужем за актером и режиссером Максимилианом Шеллом. Муж ревновал вас к дону Мигелю?

- Ревновал. Все наши семейные проблемы именно оттуда и начались. Но мои учителя никогда не были моими мужчинами. Тут вопрос в другом. С доном Мигелем Руисом у нас была духовная связь. Именно такую связь, когда душа идет навстречу другому мужчине, да еще такому умнейшему человеку и мыслителю, мужья не прощают. Они скорее простят физическую измену.

Однажды на Пасху я уехала заниматься духовными практиками с доном Мигелем в пустыню в Нью-Мексико. Взяла в компанию няню своих детей, чтобы Шелл не волновался: я была под присмотром (шучу). Этого путешествия Максимилиан простить не смог. Хотя он - тоже мой учитель… Мы с моим сыном Дмитрием (от первого брака с композитором Максимом Дунаевским. - Ред.) все время говорим о нем с благодарностью. Максимилиан научил Митю всему: как разжечь костер, что такое искусство, коллекционирование, познакомил с творчеством великих художников. Он был и моими университетами тоже. Он научил меня правильному отношению к деньгам. Он был достойным, красивым, умнейшим, интеллигентнейшим человеком и художником.

«Мое заявление в полицию на сына было актом устрашения»

- Кстати, с Митей у вас отношения наладились?

«КП» подробно рассказывала об этой истории трехлетней давности, когда с банковского счета Андрейченко в Швейцарии пропала крупная сумма, говорят, около миллиона долларов. К этому счету имел доступ только ее сын, которому Андрейченко доверяла. Актриса подала заявление в швейцарскую полицию, в отношении Дмитрия было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Потом дело закрыли, состава преступления в действиях Дмитрия не нашли.

- Сейчас мы вернулись с Митей к прежним отношениям. Все изумительно. Я только что приехала из Австрии, где мы встречались с сыном. Уже запланировали вместе Новый год в поместье, которое осталось после Максимилиана. Это в горах, в Австрии. Надеюсь, будет много снега и сможем кататься на санках.

- Как вы нашли в себе силы наладить отношения с сыном?

- Умение прощать, понимать очень важно. Каждый человек может попасть впросак. Когда ты говоришь детям «так не делай», никто тебя не услышит. Значит, нужно предпринимать какие-то более серьезные шаги, чтобы остановить, чтобы человек не стал преступником. Это был поступок матери.

- То есть ваше заявление в полицию - это был акт устрашения?

- Абсолютно. Это был знак: мол, проснись, стань человеком. Зло рано или поздно будет наказано. За все придется нести ответственность. Ну а потом обязательно наступает всепрощение. Я вообще такой человек - плохое забываю. Как будто бы ничего не было, хотя в моей жизни такие страшные вещи случались, такие страшные… Но все плохое забываю абсолютно. Вот радостное, позитивное помню всегда.

- Ваши дети - Митя и Анастасия - ладят друг с другом?

- Как часто бывает у молодежи - у них то очень хорошие отношения, то никакие. Раньше из-за этого переживала, страдала, а сейчас научилась мудро ко всему относиться. Пусть сами разбираются.

Мэри Поппинс 34 года спустя: на открытии московской школы доброты 62-летняя актриса не побоялась надеть костюм своей самой популярной героини. И он ей по-прежнему очень идет.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

«Учу детей идти дорогой сердца»

- Я слышала, что вы снова снимаетесь в кино?

- Снимаюсь в восьмисерийном телевизионном фильме «Две сестры». Продюсер - Денис Евстигнеев, режиссер - Влад Фурман. Очень красивое кино получается: и детектив, и любовь… Я играю одну из героинь. В Антонину (моя героиня в зрелые годы) безумно еще с юности влюблены два лучших друга. В 90-е годы они стали олигархами. Антонина всю жизнь и прожила с двумя: любила одного, вышла за другого. Чтобы не раскрывать сюжет, могу лишь обозначить основные вехи: одного друга посадят в тюрьму, дети узнают, что у них разные отцы, появится наследство - настоящий замок, начинается дележка, раскрытие семейных тайн, трагедий и скандалов. Моя героиня учит своих детей идти дорогой сердца. Юлия Пересильд играет мою дочь.

- Вы снялись в пятидесяти картинах. Наверное, их было бы больше, если бы в начале 90-х вы не уехали из России…

- Но тогда бы я не стала собой, не открыла бы духовный центр в Мексике, а сейчас школу доброты в Москве. Все, что ни делается, все к лучшему. Судьба тебя куда-то ведет. Жизнь справедлива - будь ей благодарен.

- Жизнь действительно справедлива?

- Я убеждена в этом. Если что-то не складывается, надо искать в себе причины. И еще мысли материализуются. Это важно объяснить детям - научиться контролировать свои мысли. Не дай бог, что-то негативное, плохое подумал… Сразу нажимай клавишу «отмена». Все добро, что ты отправил в космос, к тебе вернется сторицей. Я учу своих учеников идти дорогой сердца. Интуиция - это когда Бог с тобой разговаривает. Ум обязательно заведет не туда.

- Замуж в третий раз не собираетесь выйти?

- Обязательно выйду. Возможно, даже в ближайшее время.