Беременная Мария Порошина впервые прокомментировала развод с мужем

СЕГОДНЯ 01:50 2018-09-18T01:54:50+03:00

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Уже вторую неделю в СМИ обсуждают «интересное положение» актрисы Марии Порошиной: 44-летняя звезда «Ночного дозора», беременная пятым ребенком, месяц назад развелась с мужем. С актером Ильей Древновым Порошина прожила 17 лет, у пары родились три дочки: Серафима, Аграфена и Глафира. Еще одну дочь, Полину, Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко, и Илья Древнов воспитывал Полю как родную. Казалось, ничто не предвещало разрыва пары, как вдруг выяснилось, что актриса уже на приличном сроке беременности. И очередного наследника она ждет не от мужа. Все это время Порошина хранила молчание. И лишь сейчас прокомментировала свой развод.

- Мы несколько раз расходились и сходились. Пытались сохранить брак. Но однажды поняли, что лучше все-таки жить порознь – рассказала актриса изданию 7Дней. - Надеюсь, нам с Ильей удастся остаться в добрых отношениях. Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу.

Пока актриса не подтвердила, что она снова беременна. По информации из окружения звезды, отец будущего ребенка Порошиной – ее коллега по сцене, актер Ярослав Бойко. Артист женат и воспитывает двоих детей в браке с Рамуне Ходоркайте – сына Максима и дочь Эмилию. У него также есть внебрачный сын Ян от отношений с Евгенией Добровольской. По словам друзей, между Порошиной и Бойко проскочила искра во время гастролей спектакля «Неоконченный роман», где оба играют главные роли. К слову, сам Бойко говорил, что они с Марией знакомы уже три десятка лет. Артисты вместе снимались в популярном сериале «Всегда говори «всегда».

Отцом пятого ребенка Порошиной называют ее коллегу Ярослава Бойко. Фото: кадр из сериала «Всегда говори «всегда».

- По прогнозам врачей, у Маши будет долгожданный сын. Она давно мечтала о мальчике, а рождались только девчонки. И вот роман с Бойко помог ей осуществить желаемое. Родит она в декабре, а уже в феврале планирует вернуться к работе, — рассказал источник из окружения актрисы EG.ru.

После развода беременная Порошина продолжает много работать: актриса снимается в новом сезоне сериала «Челоночницы». Ни для кого не секрет, что в браке с Древновым основным добытчиком средств для семейного бюджета была именно Мария. И сейчас, расставшись с мужем, актриса не собирается сбавлять обороты даже во время беременности.