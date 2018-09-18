Сын Виктории Бекхэм выложил её фото топлес и поссорил фанатов

СЕГОДНЯ 15:29 2018-09-18T15:39:26+03:00

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Бруклину Бекхэму 19 лет, и похоже на то, что старший наследник звездных родителей окончательно свяжет свою жизнь с фотографией. В 17 лет ему уже доверили снимать рекламную кампанию парфюма Brit от Burberry. Снимки Бекхэма регулярно покупают популярные паблики соцсетей. И судя по всему, цены на его услуги после последнего скандала резко пойдут вверх. Ведь накануне Бруклин запечатлел свою знаменитую маму в очень провокационном виде.

На снимке Виктория пьет из белой чашки и смотрит в камеру пронзительным взглядом. При этом она не одета, а просто прикрыла грудь полотенцем. Подписчиков Виктории такое фото так сильно впечатлило, что в итоге они раскололись на два лагеря. Одни утверждают, что звезда позирует перед собственным сыном абсолютно обнаженная. «Что это за мать такая, которая не стыдится детей?», «Какой позор, совести нет совсем!», «Мерзость, как можно фотографировать свою мать топлесс?»- такие комментарии оставляли подписчики, пишет Daily Star.

Другие же заявили, что каждый видит то, что он видит, а на самом деле Виктория Бекхэм на то и икона стиля, чтобы подчеркнуть сексуальность, ничего при этом не показывая. Вот и на этом фото она одета в телесное боди.

Фанаты отметили, что у их любимицы на плече виден шов от белья, и что она совсем не голая. «Она не топлес!», «Вы, что все слепые, на ней майка!», «Хотя ханжи, в любые времена, ханжи, было бы к чему придраться?!»- парировали они.

Сам Бруклин по поводу фото, наделавшего столько шума хранит молчание. Но не исключено, что еще парочка таких снимков, и слава скандального фотографа ему обеспечена.

Напомним, любовь к фотографии у Бруклина проснулась в 15 лет, он много учился и ассистировал известных мастерам. 17 лет Бруклин Бекхэм попробовал себя как модель. У парня для этого есть необходимые внешние данные: при росте 174 см вес юноши составляет 70 кг. Он снялся для обложки китайского Vogue и корейского Dazed & Confused.

По результатам съемок для корейского глянца получилось две обложки: на первой он предстал в образе брутального парня с небрежно завязанным галстуком, темой второй обложки стал спортивный шик. Эти съемки стали не первыми в карьере Бруклина - до этого он участвовал в фотосессиях для нескольких брендов, в том числе для Reserved.

Позже юноша признался, что снимался не ради того, чтобы быть манекенщиком, а чтобы посмотреть на работу фотографов.

Бруклин поработал и в актерской сфере. Он появился в проектах «Развлечения сегодня вечером», «Инсайдер», «Адская кухня», «Дэвид Бекхэм: Путешествие в неизведанное» и «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» в роли самого себя. А еще озвучил одного из героев мультфильма «Суперкоманда».