Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Даешь к 100-летию комсомола - Всероссийскую детскую пионерскую организацию имени Юрия Гагарина!

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-18T17:21:34+03:00

Изменить размер текста: A A

...Во вторник, 18 сентября, наливали в ТАСС. Гендиректор информагентства Сергей Михайлов лично откупоривал бутылку шампанского, а первый зам Михаил Гусман разливал его по фужерам - секретарям ЦК ВЛКСМ разной поры Евгению Тяжельникову, Борису Пастухову, Виктору Мишину, лауреату премии Ленинского комсомола Юрию Полякову, бывшему собкору «Комсомольской правды», а ныне президенту Российского детского фонда Альберту Лиханова. Потом к столу подтянулись дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Им тоже налили... Закусывали хорошими шоколадными конфетами.

И еще каждому вручили награду - знак, который, как пояснил Гусман, правильно называется «100 лет комсомолу ТАСС».

С юбилеем!Фото: Иван МАКЕЕВ

- Саш, а ну-ка прицепи его на мой пиджак, - приказал мне Тяжельников, у которого на правом лацкане уже была комсомольская награда, поэтому новую я приколол на левый.

Когда награды обмыли - то есть, выпили шампанского, Евгений Михайлович спросил у Михаила Соломоновича:

- А что эта награда дает - какие льготы?

- Внеочередное интервью для нашего информагентства.

- Это получается прямо как у нас в комсомоле, - рассмеялся первый секретарь. - Как-то вручали одному трактористу почетный знак ЦК ВЛКСМ, он тоже спрашивает: «А какие привилегии-то?» А ему и говорят: «Бесплатный проезд в течение года. На тракторе...»

Лауреат премии Ленинского комсомола Юрий Поляков и наш корреспондент Александр ГамовФото: Иван МАКЕЕВ

Для комсомольцев могли бы откупорить и другую бутылку шампанского (она уже охлаждалась в специальном ведерке ТАСС), но они замотали головами:

- Нет-нет, все - завязали! Там же уже журналисты собрались на пресс-конференцию - спрашивать про 100-летие ВЛКСМ. Что они потом про нас напишут? Что покажут?

Поэтому все участники встречи выглядели как огурчики!

А до журналистов (а, значит, и до наших читателей, зрителей и слушателей) комсомольские начальники 60-х - 80-х попытались донести - и сделали это довольно успешно! - несколько очень важных мыслей...

1. В комсомол советская молодежь вступала не из карьеристских соображений, а по зову своих молодых сердец.

2. ВЛКСМ никогда не был организацией формальной и бюрократической, ударные стройки, студенческие строительные отряды, комсомольско-молодежные бригады в промышленности и на селе - это реальность, а не миф.

3. В годы Великой Отечественной тысячи членов ВЛКСМ совершили героические подвиги... И космическое пространство начинали осваивать космонавты с комсомольскими билетами.

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана СавицкаяФото: Иван МАКЕЕВ

- В последние годы Россия все активнее возвращается к традициям комсомола, - заметил на пресс-конференции Тяжельников. - Возрождаются студенческие отряды, нормативы ГТО, наработки ВЛКСМ используются и во Всероссийском детско-юношеском движении "Юнармия", в Российского движения школьников. Но этого недостаточно. Вполне может быть использован опыт наставничества, который был в ВЛКСМ... Мы уже 15 лет безуспешно обращаемся во властные органы с предложением создать Всероссийскую пионерскую организацию имени Юрия Гагарина. (Пионер - значит, первый!) Но нас не слышат. В стране сейчас около 200 молодежных организаций, но они объединяют менее 10 процентов молодежи. Они могут объединиться в единую молодежную организацию. Эти вопросы надо решать - в том числе и под флагом 100-летия комсомола.

- В России есть база для восстановления комсомольской организации, - поддержал Тяжельникова Поляков. - Практически сохранилась структура молодежи - есть студенческая, школьная, рабочая, сельская молодежь, появилась, правда, еще бизнес-молодежь. Мы остались страной с жесткой вертикалью власти, мы остались многонациональным государством - со всем этим работал комсомол. И сегодня его опыт может быть использован в создании конфедерации молодежных организаций, действующей под эгидой государства. Я предлагаю сделать День рождения комсомола общегосударственным праздником, совместив его с Днем молодежи.

Комсомольцы 60-х - 80-х уже начали отмечать свой славный юбилейФото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

На празднике в Кремле будут звучать записи песен Иосифа Кобзона

К огромной печали тех, кто связывает свою юность и молодость с комсомолом, до юбилея ВЛКСМ двух месяцев не дожил народный артист СССР, Герой Труда России, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, который, кстати, являлся одним из сопредседателей Оргкомитета «Комсомолу - 100». Как сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», Евгений Тяжельников, в эти дни великий певец и политик - незримо - все же будет присутствовать на празднике в Кремле (и не только): здесь будут звучать записи комсомольских, и вообще - патриотических песен в его исполнении.

Напомним: Днем рождения комсомола считается 29 октября. Именно в этот день, в 1918-м, на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз молодежи. Считается, что «школу комсомола» в СССР прошли около 200 миллионов юношей и девушек.

Главный торжественный вечер, посвященный юбилею, пройдет 27 октября 2018-го в 17.00 в Государственном Кремлевском Дворце. (Мероприятие является некоммерческим - билеты распространяются Оргкомитетом "Комсомолу -100".)