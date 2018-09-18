Илон Маск назвал имя первого лунного туриста

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-18T16:38:21+03:00

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Недельный космический тур с ознакомительным облетом вокруг Луны состоится в 2023 году. Об этом заявил Илон Маск, основатель первой частной космической компании Space X. Последним человеком, побывавшим на Луне был американский астронавт Юджин Сернан, случилось это в 1972 году во время миссии «Аполлона-17». Первым же человеком, который после 46-летнего перерыва отправится на свидание с Луной, станет японский миллиардер Юсака Маэдзава. Правда, надо сразу оговориться, что «увеселительная поездка» , которую устраивает Илон Маск, не предполагает высадку, космический аппарат только совершит несколько витков вокруг спутника Земли.

Юсака Маэдзава основатель крупнейшего в Японии интернет-магазина модной одежды. Он входит в рейтинг самых богатых людей японского «Форбс» под номером 18. Его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов. Он уже попадал в поле зрение широкой публики, когда в прошлом году за 110,5 миллионов долларов приобрел выдающийся шедевр американского неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския. В собрании Маэдзавы большая коллекция работ современных художников и полет на Луну он тоже намерен совершить из любви к искусству.

Выдающийся шедевр американского неоэкспрессиониста Жан-Мишеля Баския

- Я приглашаю с собой в космическое путешествие от шести до восьми художников со всего мира, - сказал Юсака Маэдзава. - Когда они вернутся на Землю, то смогут воссоздать то, что они видели и пережили. Думаю, эти шедевры смогут разбудить мечтателя в каждом из нас.

Стоимость «билета» на Луну не называется. Однако глава Space X уточнил, что Маэдзава уже сделал первый взнос. При этом японский бизнесмен выкупил все места в космическом корабле, для остальных художников путешествие будет бесплатным. По замыслу Маэдзавы в «могучую кучку» космических странников войдут представители различных направлений искусства: музыкант, скульптор, художник, режиссер, танцор, фотограф, архитектор, прозаик и модельер. Команда еще не сформирована и Юсака ждет заявок от всех желающих.

За всю историю космонавтики мы знаем имена 7 космических туристов. Первый из них - американский мультимиллионер Деннис Тито за неделю пребывания на МКС заплатил в 2001 году 20 миллионов долларов. Однако с течением времени стоимость тура увеличилась и основатель цирка «Дю Солей» Ги Лалиберте 9 лет назад выложил уже 35 миллионов долларов.

Для полета на Луну Илон Маск намерен построить BFR (Big Fucking Rocket) - самую мощную ракету в мире, она способна вывести в космос 150 тонн полезной нагрузки. Для сравнения самая продвинутая версия «Ангары» может запустить на орбиту только 35 тонн груза.

Разработку BFR Маск анонсировал еще в 2016 году, стоимость создания чуда техники оценивается в 5 миллиардов долларов. По замыслу своего создателя эта ракета может быть использована для колонизации Луны и Марса. Напомним, что ранее миллиардер объявил о намерении начать в 2022 году Марсианскую миссию. На первоначальном этапе планируется запустить на Красную планету два транспортных корабля с грузом жизненно-необходимых вещей и продуктов для колонистов. А в 2024 году на Марс должен отправиться уже пилотируемый корабль.

Эти проекты выглядят невероятной фантастикой, однако Маск неоднократно доказывал, что способен сказку сделать былью.