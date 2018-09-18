Гарри и Лизе 5 лет: самые интересные факты о детях Пугачевой и Галкина

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-18T10:36:22+03:00

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С первого дня жизни Гарри и Лиза Галкины были обречены на славу. Начнём с того, что малыши появились на свет в необычной паре. На момент их рождения их маме Алле Пугачёвой было 64 года, а папе Максиму Галкину — 37 лет. Появиться на свет долгожданным малышам помогла суррогатная мать. Но АБ и Максим — биологические родители Гарри и Лизы.

В день первого юбилея звёздных малышей «КП» вспоминает самые интересные факты о детях знаменитой пары.

1. «Лиза родилась на минуту раньше, она уступает Гарри, он же более ревнивый к вниманию родителей. Гарри похож на меня по характеру, а Лиза — скорее Алла. Я не люблю, когда сюсюкают, в этом есть фальшь. Дети, которые появляются на свет, — это уже сформировавшиеся личности», — рассказывает о своих малышах Максим Галкин.

2. «Первое впечатление было, что родились внуки. Только сейчас я понимаю, что Лиза и Гарри — мои дети. Наверное, это естественно в моем положении. Я очень хочу, чтобы они выросли хорошими, чтобы я успела их воспитать и увидеть, что из них получились хорошие, умненькие, красивые, воспитанные, образованные детишки», — призналась журналистам Алла Пугачева.

maxgalkinru Сегодня Гарри с Лизой исполняется 5 лет!

3. Кстати, Алла Пугачёва присутствовала при рождении своих детей. Певица рассказывала, что наблюдала за появлением Гарри и Лизы из окна соседней палаты. «Я очень волновалась! — говорит Алла Борисовна. — Многие говорят: надо делать детей по старинке. Надо! Если это у кого-то хорошо получается — почему нет? Только все «за». И я. Ну а когда уж не получается, а детей надо, потому что это продолжение, хорошее, честное, чистое продолжение хороших людей!»

alla_orfey Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будем МЫ.

4. У Максима Галкина один из самых популярных Инстаграмов. Там иногда телеведущий выкладывает и своих двойняшек, которые тоже благодаря талантливым видеороликам отца стали настоящими интернет-звёздами. «Это избавило меня от папарацци, которые постоянно дежурили у забора, преследовали нас с детьми в Юрмале. Это нервировало, хоть я и не скандалил, не убегал, — объяснил Максим Галкин. — Пока у меня был выбор, я детей не показывал. А теперь лучше я составлю о них правильное мнение. Тем более дети замечательные. В сглаз я не верю…»

maxgalkinru В Юрмале дети проводили почти каждый день по часу на таких тарзанках на деревьях.

5. «У нас строгая Алла, она тоже в Лизе и Гарри души не чает, но я вообще не могу их воспитывать, я умиляюсь с пол-оборота, — признается Максим Галкин. — Я очень привязан к детям. У меня это произошло сразу. Для меня это чудо с момента их появления на свет.

maxgalkinru Лиза попросила маму её нарисовать. Портрет с натуры, так сказать. #елизаветагалкина #алла

И я никогда не относился к ним, как к собственности. Для меня это самостоятельные личности, я с первых месяцев отношусь к ним с невероятным уважением. С уважением к их мнению, к их мировосприятию. Это непрекращающийся восторг от самого факта их существования в твоей жизни.

maxgalkinru Что за буква твёрдый знак? #елизаветагалкина

Мы с Аллой жили очень счастливо до того, как появились Лиза и Гарри, но сейчас наша жизнь настолько изменилась, настолько подчинена этим двум потрясающим созданиям, что я даже не представляю, как же мы жили до этого. Это такое счастье, что у нас с Аллой появились такие родные люди в доме. Все для них!» — рассказал «акулам пера» Максим Галкин.