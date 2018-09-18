Байкер Хирург - о своей "брошенной голодающей семье": Малолетних детей у меня нет, долгов тоже!

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-18T15:57:29+03:00

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"Пять лет она молчала, драила полы и бралась за любую работу, чтобы прокормить дочерей", "Хирург помогает всем детям, кроме своих" - такими сообщениями стали пестрить соцсети со ссылками на видеообращение Натальи Дик, назвавшейся бывшей женой лидера "Ночных волков" Хирурга (Александра Залдастанова).

ledidevi Наталья Лебедева

Пока кто-то из общественников уже обещает взыскать с него "неуплаченные алименты", "Комсомолка" попросила высказаться самого Хирурга.

- У меня много детей, в том числе и усыновленных, пятеро из них уже давно выросли, окончили вузы и помогают мне. Малолетних детей у меня нет. Никаких задолженностей нет и никогда не было. Работал как биоробот, детям помогал и делами и деньгами, расписок не спрашивал. Если теперь у кого-то появилась претензия, пусть обращается в суд - заключил байкер.

В окружении Хирурга "КП" пояснили, что изначально он вообще не хотел хоть как-то публично реагировать на выпад бывшей пассии. Мол, не по-мужски это.

"Драящую полы" женщину "волки" считают очень мутной и готовы рассказать то, о чем молчит их лидер.

ledidevi Будуарная фотография

- Они встречались с Натальей Лебедевой еще в 90-е, официальных отношений не хотели. Поэтому никакая она не жена. Наталья работала моделью у Славы Зайцева, активно пользовалась мужским вниманием, искала богатых спонсоров. Родила двух девочек, Александр их удочерил. Впоследствии сама рассталась с ним, меняла мужчин и фамилии. Детей отправила жить с бабушкой в другой регион. Хирург за них боролся. Все 18 лет им помогал и до сих пор это делает. Только ее интересует не это, а доля от грантов. Начиталась в интернете и теперь слышать ничего не хочет о том, что гранты даются на проекты, а не на личные нужды, - говорят байкеры.

Свою страничку в "Фейсбуке", по их словам, голодающая мать уже хорошо подтерла. Крамольной дольче виты там больше нет. А вот в Инстаграме под ником ledidevi осталось еще много чего интересного.

ledidevi Наталья Лебедева

Дама работает фотографом, при этом активно постит и себя в недешевых интерьерах и нарядах.

- Просто посмотрите на снимки. Если это голодающая уборщица, то многим наверняка захочется стать коллегой этой феи со шваброй, - полагают "волки".

P.S. "КП" поговорит и с другой стороной в этой истории. Читайте в ближайшее время.