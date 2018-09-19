2018-09-18T22:31:35+03:00
Экономика

Зинаида Медведева: «Мы живем в Сибири, и наш продукт согревает!»

Как женщина справляется с производством мужского напитка и в чем секрет его качества, сохраняющегося уже более ста лет. Об этом говорим с генеральным директором Красноярского водочного завода
Татьяна АРОНОВА
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«Наш продукт согревает. Дело тут не в крепости напитка, а в культуре пития. Важно, кто сидит с вами за столом. И с кем вы разделяете беседу»«Наш продукт согревает. Дело тут не в крепости напитка, а в культуре пития. Важно, кто сидит с вами за столом. И с кем вы разделяете беседу»
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В этом году предприятию исполнилось 115 лет, это один из старейших заводов огромного Красноярского края. С 2009 года заводом руководит Зинаида Медведева.

– Производство мужского напитка, пост директора завода, традиционно считающийся мужским. Как женщине удается управлять таким предприятием?

– Деление на женские и мужские профессии – условность. Главное – любить свою работу! За всю 115-летнюю историю из всех многочисленных руководителей Красноярский водочный завод возглавляли только две женщины. Первая – Клавдия Владимировна Григорьева, она прожила долгую жизнь, почти 101 год. Как у руководителей у нас с ней много общего: любовь и трепетное отношение к работе, вера в свою команду, в ее успех, целеустремленность и самоотдача, огромное желание сохранить традиции завода и работать над улучшением производства.

– Все водочные заводы в крае в разное время были закрыты по разным причинам, а Красноярский – лидер регионального рынка, постоянно увеличивает производство и расширяет географию сбыта. Благодаря каким факторам заводу это удается?

– Главный – это, конечно, качество продукции. Сырье только натуральное, и енисейская вода нам помогает! Она идеальная по всем вкусовым свойствам для производства, поэтому нашу водку и называют «вкусной», «особенной».

Еще одна важная составляющая работы завода – модернизация производства. В 2017 году мы запустили новую линию розлива малолитражной продукции в тип бутылки «Стаканчик» емкостью 0,1 литра. В декабре 2017 года в цехе розлива также прошла модернизация линии, введен в эксплуатацию новый триблок с ополаскивателем, с розливом и укупоркой бутылок емкостью от 0,375 до 1,0 литра.

И, конечно, все это было бы невозможно без наших специалистов. Главная задача любого руководителя – создание команды. Важно уметь найти профессионалов и соединить их в работающий коллектив. Если это получилось, значит, успех заводу гарантирован!

– Судя по фактам – 40% регионального рынка, новые оригинальные рецептуры, награды всех уровней за качественную продукцию – вам удалось создать высокопрофессиональный коллектив. А как вы сами из молодого специалиста выросли до генерального директора?

– После окончания Красноярского техникума пищевой промышленности меня пригласили работать бухгалтером на Красноярский водочный завод. Уже через пять лет я стала главным бухгалтером предприятия. В 2009 году, когда Красноярский водочный завод вошел в состав холдинговой компании «Сибирский Деловой Союз» города Кемерово, мне предложили стать генеральным директором. Следующий год – юбилейный: 35 лет как я работаю на Красноярском водочном заводе.

– Отношение к крепким напиткам в обществе неоднозначное, а какие положительные стороны в них находит генеральный директор водочного завода?

– Мы живем в Сибири, и наш продукт согревает. Дело тут не в крепости напитка, а в культуре пития. Важно, кто сидит с вами за столом и с кем вы разделяете беседу, потому как крепкий алкоголь нуждается не только в правильной закуске, но и, конечно же, в хорошем настроении, позитивной беседе и веселой компании.

– И напоследок! От человека, который знает о водке все, хочется услышать тост!

– В жизни важно не только построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Важно найти работу, а главное – хороший коллектив. И нам крупно повезло. За нашу дружбу, преданность и желание работать.

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