2018-09-18T19:46:46+03:00
Звезды

Дмитрий Нагиев: «Я приехал на съемку в окровавленных трусах»

В интервью Юрию Дудю шоумен рассказал, как принимал виагру, и зачем он сорвал колготки с Ларисы Гузеевой
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Дмитрий Нагиев признался, что он достаточно замкнутый человек. Фото: Канал ТНТДмитрий Нагиев признался, что он достаточно замкнутый человек. Фото: Канал ТНТ
Изменить размер текста:

Дмитрий Нагиев признался, что недавно перенес операцию: о том, что у него не все в порядке со здоровьем, шоумен рассказал в интервью Юрию Дудю. Видеозапись беседы популярного актера с известным блогером появилась на Ютубе. В самом начале съемки артист признался, что он замкнутый человек, но по ходу интервью любимец публики неожиданно разговорился и поведал своему собеседнику достаточно интимные вещи. Так, Нагиев сообщил, что недавно ему удалили камень из почек. Причем неприятные симптомы начали беспокоить актера прямо на съемочной площадке.

- Я думал, что просто сильно хочу писать, а оказалось, что это камень, - рассказал актер, - При этом я не могу остановить съемку, потому что это объект, выкупленный за большие деньги на сегодняшний день, и на завтра.

В конце съемочного дня шоумен, «практически рыдая», позвонил доктору и упросил его срочно сделать операцию. Уже через час артист лежал на операционном столе, и известный врач, «главное светило в этой области», извлекал камень из почек пациента. Ночь Нагиев провел в больнице, а утром, как ответственный человек, снова отправился на съемочную площадку.

- Факт, что я в этих окровавленных трусах приехал на съемку снова, во второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить, и я здесь достаточно дисциплинированный артист, - признался шоумен.

Актер дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Фото: кадр видео.

Актер дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Фото: кадр видео.

Нагиев не смог ответить на вопрос, ради чего он идет на такие жертвы, и только предположил, что дело, возможно, в его тщеславии.

- Я не успеваю ходить по магазинам, не очень хожу в театр, я замкнутый человек, - сообщил он.

Главный мачо российского телевидения уверяет, что секс имеет для него большое значение. На вопрос, что он предпочитает перед сном - хороший стейк или хороший секс, Нагиев, не раздумывая, ответил: «Пока еще хороший секс». Шоумен признался, что он употреблял виагру – "чисто из любопытства" – и никакого особого эффекта не ощутил.

- Кроме головных болей и красных ушей я себе с виагры ничего не нажил, - уверяет Дмитрий.

Рассказал Нагиев и о том, что его связывало с Ларисой Гузеевой. Шоумен вспомнил, как он, тогда еще студент второго курса, случайно оказался вместе с актрисой в ресторане. Гузеева тогда была в зените славы после выхода на экраны фильма «Жестокий романс». Он же был еще совсем молодым, но уже чертовски обаятельным.

- И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила, - вспоминает Нагиев. - И она такая: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай их снимем».

Далее шоумен характерны жестом показал, как он сорвал колготки со звезды экрана: «Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало».

_larisa_guzeeva__larisa_guzeeva_
Когда Нагиев познакомился с Гузеевой, актриса была в зените славы после "Жестокого романса".
112153 отметок «Нравится»4143 комментариевInstagram

На вопрос Юрия Дудя, были ли они с Ларисой вместе, Дмитрий лаконично ответил: «Ну, это был всплеск».

Слухи о том, что у Нагиева и Гузеевой был роман, появились еще несколько лет назад. Позже их подтвердила сама актриса. В эфире шоу «Прожарка» Гузеева призналась:

- Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения российского Ил-20
По заказа Пентагона ученые создают нарушающий законы физики двигатель
«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
Путин передал Чечне нефтяную компанию
Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей
Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20
Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц
Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину
Крушение российского Ил-20 в Сирии: США выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа самолета
Российский тренер поддержал отстранение от тренировок Глушакова и Ещенко
Владимир Колокольцев: Сокращение числа преступлений в России - следствие, в том числе, взаимодействия с коллегами из Белоруссии
Греф допустил снижение ставок по ипотеке до 7%
Экс-сотрудник СБУ рассказал о подготовке диверсий и пытках мирного населения в Донбассе
Газовый баллон взорвался в пассажирском автобусе в Узбекистане
Минфин РФ поддержал предложения главы ВТБ по дедолларизации экономики
Китай введет ответные пошлины на продукцию из США на сумму $60 млрд c 24 сентября
Новый Ван Дамм: парень из США удержал руками два авто от столкновения
Вышел первый официальный трейлер к фильму "Капитан Марвел"
Шойгу о крушении самолета Ил-20 в Сирии: Россия не оставит без ответа действия Израиля
21 человек погибли при столкновении автобуса и бензовоза в Иране
Путин проведет телефонный разговор с Нетаньяху
Путин заявил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию
Испанская гольфистка была найдена мертвой на поле для гольфа в США
Путин 19 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии
Медведев: Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен навредить потребителям
Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР
Игроков «Спартака» Глушакова и Ещенко отстранили от занятий за одобрение критики тренера
ЕК расследует наличие возможного сговора между BMW, Volkswagen и Daimler