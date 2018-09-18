Дмитрий Нагиев: «Я приехал на съемку в окровавленных трусах»

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-18T19:46:46+03:00

В интервью Юрию Дудю шоумен рассказал, как принимал виагру, и зачем он сорвал колготки с Ларисы Гузеевой

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Дмитрий Нагиев признался, что недавно перенес операцию: о том, что у него не все в порядке со здоровьем, шоумен рассказал в интервью Юрию Дудю. Видеозапись беседы популярного актера с известным блогером появилась на Ютубе. В самом начале съемки артист признался, что он замкнутый человек, но по ходу интервью любимец публики неожиданно разговорился и поведал своему собеседнику достаточно интимные вещи. Так, Нагиев сообщил, что недавно ему удалили камень из почек. Причем неприятные симптомы начали беспокоить актера прямо на съемочной площадке.

- Я думал, что просто сильно хочу писать, а оказалось, что это камень, - рассказал актер, - При этом я не могу остановить съемку, потому что это объект, выкупленный за большие деньги на сегодняшний день, и на завтра.

В конце съемочного дня шоумен, «практически рыдая», позвонил доктору и упросил его срочно сделать операцию. Уже через час артист лежал на операционном столе, и известный врач, «главное светило в этой области», извлекал камень из почек пациента. Ночь Нагиев провел в больнице, а утром, как ответственный человек, снова отправился на съемочную площадку.

- Факт, что я в этих окровавленных трусах приехал на съемку снова, во второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить, и я здесь достаточно дисциплинированный артист, - признался шоумен.

Актер дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Фото: кадр видео.

Нагиев не смог ответить на вопрос, ради чего он идет на такие жертвы, и только предположил, что дело, возможно, в его тщеславии.

- Я не успеваю ходить по магазинам, не очень хожу в театр, я замкнутый человек, - сообщил он.

Главный мачо российского телевидения уверяет, что секс имеет для него большое значение. На вопрос, что он предпочитает перед сном - хороший стейк или хороший секс, Нагиев, не раздумывая, ответил: «Пока еще хороший секс». Шоумен признался, что он употреблял виагру – "чисто из любопытства" – и никакого особого эффекта не ощутил.

- Кроме головных болей и красных ушей я себе с виагры ничего не нажил, - уверяет Дмитрий.

Рассказал Нагиев и о том, что его связывало с Ларисой Гузеевой. Шоумен вспомнил, как он, тогда еще студент второго курса, случайно оказался вместе с актрисой в ресторане. Гузеева тогда была в зените славы после выхода на экраны фильма «Жестокий романс». Он же был еще совсем молодым, но уже чертовски обаятельным.

- И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила, - вспоминает Нагиев. - И она такая: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай их снимем».

Далее шоумен характерны жестом показал, как он сорвал колготки со звезды экрана: «Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало».

_larisa_guzeeva_ Когда Нагиев познакомился с Гузеевой, актриса была в зените славы после "Жестокого романса".

На вопрос Юрия Дудя, были ли они с Ларисой вместе, Дмитрий лаконично ответил: «Ну, это был всплеск».

Слухи о том, что у Нагиева и Гузеевой был роман, появились еще несколько лет назад. Позже их подтвердила сама актриса. В эфире шоу «Прожарка» Гузеева призналась:

- Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он – не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго.