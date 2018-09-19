У Дальнего Востока появится отдельная национальная программа развития

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-19T12:41:52+03:00

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Президент страны на пленарном заседании в рамках IV Восточного экономического форума, который традиционно прошел во Владивостоке с 10 по 13 сентября, обозначил, что Правительством России должна быть разработана отдельная национальная программа развития Дальнего Востока. Утверждать ее президент намерен лично.

- Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет, это последовательная, долгосрочная политика. Мы видим в этом мощный ресурс для достижения тех стратегических целей, которые мы поставили, для прорывного развития, укрепления конкурентоспособности страны, повышения качества жизни граждан. Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу, - сказал президент на пленарном заседании.

Также Владимир Путин заявил, что понятна вся сложность вызовов, стоящих перед страной в этом вопросе, а копившиеся десятилетиями демографические и социальные, экономические и инфраструктурные проблемы дальневосточного региона невозможно решить сразу. Именно поэтому Дальнему Востоку нужна своя Нацпрограмма.

- Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперёд. Считаю, что нужна Национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Правительству дадим поручение подготовить такой документ. Задачи, которые мы обязаны ставить, могут быть только амбициозными, прорывными, опережающими. Иначе и не стоит этим заниматься.

Президент выделил ключевые направления национальной программы развития Дальнего Востока. Первое и самое необходимое – обеспечение высокой, опережающей динамики в таких сферах, как качественное жильё и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. Второе – это современное образование, наука, международное сотрудничество в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса. Кроме того, по мнению главы государства, Дальний Восток должен в полной мере реализовать свой логистический потенциал.

Масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных портов и Северного морского пути кардинально усилят транспортную связанность АТР и Европы. В ближайшие годы нам нужно на современном уровне обустроить пограничные переходы на Дальнем Востоке, сделать более удобной для граждан, бизнеса работу таможенных, контрольных, пограничных и других служб, работающих на границе, - объявил Путин.

По мнению Владимира Путина, программа также должна комплексно включать в себя специальные дальневосточные разделы всех национальных проектов, госпрограмм и программ развития корпораций.

В своем выступлении перед иностранными и российскими инвесторами президент обозначил две ключевые задачи для федерального правительства и региональных властей: обеспечить рост экономики Дальнего Востока выше не общероссийских показателей, а уже экономик стран АТР, и достигнуть демографического роста населения ДФО, приблизившись к показателям советского периода.

По мнению экспертов, президент публично установил новому главе Минвостокразвития Александру Козлову высокую планку и выбранный стратегический курс, обозначенный еще его предшественником Александром Галушкой. Об этом Владимир Путин сказал во время президиума государственного совета по вопросу развития Дальнего Востока, который прошел накануне ВЭФа.

- Задача по развитию Дальнего Востока - общенациональная, нужно действовать активно, не затягивать и не выхолащивать содержание уже принятых решений, - обозначил присутствующим свою позицию Владимир Путин.

Напомним, на итоговой коллегии Минивостокразвития в марте 2018 года теперь уже экс-министр Александр Галушка обозначил экономический показатель, который должен быть достигнут на Дальнем Востоке в ближайшие шесть лет, подробно подкрепив его расчетами.

- Экономический рост в странах АТР составляет около 8% в год. На Дальнем Востоке рост в 2,7% дает портфель уже реализуемых в ТОРах и свободном порту Владивосток инвестиционных проектов. Около 1,5% роста способны дать реализуемые инфраструктурные проекты – модернизация БАМа и Транссиба, международные транспортные коридоры и трансграничные мосты, новые энергетические объекты. Еще около 3,8% должно обеспечить привлечение новых частных инвестиций. На этой работе и необходимо сосредоточиться, - приводил расчеты Александр Галушка.