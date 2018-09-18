Выборы 2018: В Приморье один кандидат в губернаторы позвал другого на разборки, а в Хабаровске соперники сумели договориться

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-18T20:38:22+03:00

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За последние два дня Дальний Восток стал близок всей стране. В большинстве регионов выборы прошли тихо и спокойно, а вот в Приморском крае обернулись скандалом. Во втором туре в буквальном смысле сражались и. о. губернатора 55-летний единоросс Андрей Тарасенко и 37-летний коммунист Андрей Ищенко.

К 6.30 утра по местному времени понедельника Ищенко, напомним, лидировал с отрывом в 3,5%. Коммунисты уже ставили в холодильники шампанское, чтобы праздновать скорую победу. Но игристый напиток не пригодился. Через два с половиной часа Тарасенко неожиданно обогнал Ищенко на полтора процента. Обиженный коммунист обвинил конкурента в подтасовках, объявил голодовку, а вечером собрал митинг сторонников.

«ПОГОВОРИМ ПО-МУЖСКИ!»

Вечером в понедельник Андрей Ищенко голодовку отменил. Но не успокоился. И во вторник обратился к Андрею Тарасенко в эфире Радио «Комсомольская правда»(97,2 FM):

- Андрей Владимирович, я готов встретиться с вами на нейтральной территории. Но там будем только вы и я. Поговорим по-мужски, расставим все точки над «i». Вам нужно признать, что избирательную кампанию вы провалили. Вы в этом не виноваты, но вы должны сделать заявление, что выборы обязаны быть законными. Провести пересчет голосов на участках, где выявили фальсификации. И если окажется, что в голосовании на самом деле победил кандидат Ищенко, признать поражение - и остаться верным долгу офицера (Тарасенко служил на подводном флоте. - «КП»).

Андрей ТарасенкоФото: Александр ГЛУЗ

ПОЖАРНЫЕ БЕЗ ОГОНЬКА

Впрочем, вопросов немало и к самому Ищенко. В краевой избирком идут жалобы на его сторонников. Из города Арсеньева написали, что за галочку напротив фамилии Ищенко на участке в школе № 8 платили по 1500 рублей. Не было порядка и в самом Владивостоке. Во вторник избирательная комиссия Советского района отменила результаты выборов на 13 районных участках. В шесть утра на место, где обрабатывали бюллютени, собранные с них, приехали пожарные. Он заявили, что «сработала пожарная сигнализация». Члены избирательной комиссии удивились - они ничего не слышали. Тем не менее пожарные выгнали всех на улицу. Бюллетени, естественно, остались внутри. И без присмотра.

Тушили там настоящий пожар или политический - не ясно, но, как сказал позже один из членов территориальной избирательной комиссии по Советскому району, «какие-то документы могут быть утрачены». По первым прикидкам, кандидат Тарасенко мог потерять не менее полутысячи голосов, а вот сколько людей здесь голосовало за Ищенко, для которого Советский район считается своим, неизвестно.

Ближе к вечеру в ЦИК сообщили, что обработано 100% бюллетеней, у Тарасенко («Единая Россия») - 49,55%, у Ищенко (КПРФ) - 48,06%.

Кандидат от коммунистов рассказал, что ему звонили из окружения конкурента и предложили стать замгубернатора. Ищенко отказался, говорят, в грубой форме. Хотя в мире принято именно так гасить подобные конфликты. Когда вчерашние соперники забывают о разногласиях и объединяются ради пользы региона...

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Но что не получилось в Приморье, получилось в соседнем Хабаровском крае. Там на 23 сентября назначен второй тур губернаторских выборов. За кресло должны были побороться действующий губернатор Вячеслав Шпорт из «Единой России» и Сергей Фургал из ЛДПР.

Вместо дебатов во вторник телезрителям показали два видеообращения.

- Я вижу, что вы поддержали не только меня, но и Сергея Фургала, поэтому, чтобы не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе работать над тем, чтобы реализовывать обещания, которые мы давали избирателям, - обратился к своему оппоненту Вячеслав Шпорт.

Он добавил, что вместе они смогут проработать экономическое развитие региона. Сергей Фургал, который в первом туре набрал 35,81% голосов против 35,62% у Шпорта, заявил, что не гонится за «большими звездочками на погонах».

Вячеслав ШпортФото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

- Я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта. Для меня не важна должность, важна возможность выполнить поставленные задачи и те обещания, которые я вам давал, - сказал Фургал. - Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края.

Тем не менее Фургал не снимает свою кандидатуру с выборов. Даже если он это сделает, то второй тур все равно состоится. Но тогда бороться за избирателей со Шпортом будет коммунистка Анастасия Салмаха, набравшая в первом туре 15,74% голосов.

Коммунистка Анастасия Салмаха

Но едва ли это случится, считает руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов Илдус Ярулин.

- Действующий губернатор усиливает свою команду. Никаких партийных разногласий нет, а есть только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, - считает Ярулин.