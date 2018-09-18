2 миллиона рублей на развитие разделят между собой лучшие волонтеры-поисковики страны

СЕГОДНЯ 20:07 2018-09-18T20:08:48+03:00

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18 сентября начался прием заявок на грантовый конкурс «Траектория поиска» для поисково-спасательных отрядов. Целевые гранты в размере 100-350 тыс. руб. – награда, которую получат победители. Условия просты: организация должна носить некоммерческий характер, опыт поиска пропавших людей должен составлять не менее года и быть успешным.

Организатор конкурса - Благотворительный фонд «Система» в партнерстве с поисковым отрядом «Лиза Алерт», Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров.

Появление новых технологических решений для поиска пропавших людей - такова конечная цель грантового конкурса.

Поисковые операции, как правило, обходятся дорого. Фонари, рации, навигаторы, топливо высокого качества – все это необходимо спасателям для работы. Нередки ситуации, когда ошибка в позиционировании или отсутствие транспорта и связи может стоить жизни. Пропавшего удается обнаружить гораздо быстрее благодаря техническому и материальному оснащению. Именно поэтому сумма грантовой поддержки рассчитана так, чтобы поисково-спасательным отрядам предоставить необходимую помощь и поддержку.

Для большинства волонтерских поисковых отрядов получение гранта – это шаг вперед. Закупка необходимого оборудования и расходных материалов, оплата транспортных услуг – лишь небольшой список того, как победители могут распорядиться своим выигрышем.

ДОСЛОВНО

- От эффективной работы поисково-спасательных организаций зависит жизнь людей. Найти решение проблемы поиска пропавших непросто, но мы пытаемся это сделать усилиями технологического сообщества в рамках инициативы «Одиссея», - говорит президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская. – Мы ставим перед собой и нашими участниками невероятные цели: развитие учебной базы и материального обеспечения поисково-спасательных отрядов, повышение профессионального уровня спасателей, мотивация команд к выполнению новых видов поисково-спасательных работ, а также организация и проведение просветительских мероприятий для населения.

ВАЖНО

Чтобы подать заявку, необходимо до 11 ноября заполнить анкету с подробным рассказом о деятельности НКО и приложить необходимые документы на странице конкурса.