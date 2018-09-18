2018-09-18T20:52:38+03:00
Общество

РГО выбрало лучших гидов России

Их видеоэкскурсии стали самими оригинальными в стране
Евгений САЗОНОВ
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Лучшие гиды РоссииЛучшие гиды РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Валдис Пельш — не только знаменитый ведущий, но и увлеченный путешественник, признался на церемонии награждения:

- Мне очень повезло быть членом жюри этого конкурса. Просмотрев ролики участников, я словно лично посетил 30 % нашей страны.

Уже второй раз РГО проводит не имеющий аналогов конкурс «Лучший гид России», который призван найти и поддержать экскурсоводов, безумно увлеченных своим делом.

Арсений Смаков из Уфы победил в номинации «Гид-любитель. До 18 лет» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арсений Смаков из Уфы победил в номинации «Гид-любитель. До 18 лет»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы стать участником нужно было просто прислать двухминутный ролик. И таких работ накопилось более 600. Из них выбрали всего пять самых лучших. Запомните эти имена, и когда будете в их городах, просите, чтобы экскурсии для вас провели именно они (поверьте — вы не пожалеете!):

1. Марина Ноженко, остров Кижи - «Гид-профессионал. Музей»

Марина Ноженко, о. Кижи.

2. Александр Варламов, Владимир - «Гид-профессионал. Город»

Александр Варламов, Владимир.

3. Дмитрий Тихомиров, Москва - «Гид-профессионал. Проводник»

Охотник до грибов - Гид-профессионал. Проводник.Дмитрий Тихомиров, на конкурс "Лучший гид России", номинация Гид-профессионал. Проводник"

4. Анна Пивоварова, Ростов-на-Дону, «Гид-любитель»

Пивоварова Анна, Ростов-на-Дону.столица русского рэпа!

5. Арсений Смаков, Уфа, «Гид-любитель. До 18 лет»

Смаков Арсений, Уфа.

Кстати, в следующем году, в конкурсе не будут ограничений для любителей. Ибо как призналось жюри, экскурсии непрофессионалов оказывались гораздо интереснее, чем у дипломированных спецов!

Бывалые альпинисты Сергей Селивестов (слева) и Роман Абилдаев рассказали на заседании Медиаклуба РГО о смелом проекте "Зимний Снежный Барс" - первом в истории зимнем прохождении всех семитысячников бывшего СССР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывалые альпинисты Сергей Селивестов (слева) и Роман Абилдаев рассказали на заседании Медиаклуба РГО о смелом проекте "Зимний Снежный Барс" - первом в истории зимнем прохождении всех семитысячников бывшего СССРФото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ПРОПУСТИ!

Совсем скоро — 1 октября стартует пятый — юбилейный фотоконкурс РГО "Самая красивая страна". Участвовать в нем может любой желающий из любой точки планеты — от профессионала до любителя. Только с одним условием — на снимке должна быть представлена именно Россия.

В этом году есть два нововведения. Во-первых, появилась новая номинация – «Снято на смартфон», что еще больше расширяет круг участников. Во-вторых, запускается параллельный конкурс "Самая красивая страна глазами детей", участниками которого станут юные фотографы в возрасте от 5 до 16 лет.

Все подробности на сайте photo.rgo.ru

Ледоруб легендарного альпиниста Евгения Абалакова, первого покорителя высшей точки СССР - пика Коммунизма, был передан в дар будущему музею РГО в Красноярске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледоруб легендарного альпиниста Евгения Абалакова, первого покорителя высшей точки СССР - пика Коммунизма, был передан в дар будущему музею РГО в КрасноярскеФото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

28 сентября завершается прием заявок на соискание Премии Русского географического общества. Это самая престижная награда в области географии, которая вручается раз в два года за яркие результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные проекты и издания, открывающие мир науки и географии.

Как подать заявку подробно описано на rgo.ru

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