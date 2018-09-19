Исследование Роскачества: какая электрическая зубная щетка лучше

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-18T22:36:58+03:00

Как они удаляют зубной налет и сколько времени потребуется на лучшую чистку? 5 советов для подбора идеальной щетки

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Специалисты Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) в ходе международного исследования выясняли, правда ли, что электрические зубные щетки лучше обычных. Исследовали наборы четырех популярных марок: Colgate, Philips, Oral B и AEG. Проверка проводилась в специализированной европейской лаборатории, использовались методики, которые были разработаны лучшими международными специалистами.

По итогам всех исследований, наивысший балл в общем рейтинге получила щетка производства Philips, низший – Colgate.

Весь налет не удалила ни одна

100 специально отобранных волонтеров с неплохим набором зубов (не менее 20) испытывали щетки на очистку. Но на 100% удалить зубной налет не смогла ни одна зубная щетка. На 87% с зубным налётом справились электрические щётки из наборов Philips Sonicare Diamond Clean Smart и Oral B Genius 8000. А худший результат (лишь 62%) показала механическая щетка с вибрирующей головкой Colgate 360°.

- Но все же электрическая зубная щетка предпочтительнее обычной, - считает доцент кафедры профилактики и коммунальной стоматологии Института стоматологии Сеченовского Университета Иван Солоп. - Она способна совершать тысячи колебательных движений за тот промежуток времени, когда она находится на участке. Например, когда мы используем обычную зубную щетку, то в среднем, по рекомендации специалистов, совершаем лишь 10 очищающих движений на каждом сегменте.

Юлия Цатурова, главный врач стоматологической поликлиники №8 Департамента здравоохранения города Москвы отмечает, что электрически щетки значительно уменьшают склонность к пародонтозу и зубному камню. Более того, электрические щетки лучше справляются с налетом от чая, кофе и табака – уверяет эксперт.

Какую насадку выбрать

Как показало исследование, лучший результат очищения показывают «Отбеливающие» насадки, а худший – «Чувствительные», но разница между ними не превышает 10%, что не так уж много. В то же время щетки с вибрирующими головками очищают на 10-30% лучше, чем те, у которых головка не вибрирует.

На сколько хватит зарядки

Следующим этапом исследования стала проверка длительности заряда зубной щетки. Каждые 12 часов эксперты включали щетки на две минуты (имитация того, что человек чистит зубы два раза в сутки), и так до полной разрядки. В результате лучшие результаты показали три зубные щетки: Philips Sonicare Clean Care (заряда хватит на 65 дней), AEG (62 дня работы) и Colgate 360 ° (47,5 дней работы). Лидером по скорости зарядки (6 часов 13 минут) стала зубная щётка торговой марки AEG.

А больше всего шума, по мнению участников тестирования, произвела AEG, меньше всего – Philips Sonicare с насадкой Plaque Defense.

ВАЖНО

Чем дольше чистишь зубы, тем лучше?

Эксперты отметили, что если чистить зубы не 2 минуты, а дольше, то это не особо улучшит результат. После трех минут чистки зубы становятся всего на 2-5% чище, чем при двухминутной чистке. Как говорят специалисты, полное очищение зубного налета возможно только с помощью профессионального оборудования и профессиональной чистки.

КСТАТИ

5 главных рекомендаций по выбору электрических щеток

Комментирует стоматолог Екатерина Ладилова, член Общероссийской Национальной ассоциации Заслуженных врачей РФ.

1. Форма - круглая.

Обратите внимание на форму головки (отдавайте предпочтение круглой). Важен и способ ее вращения: в самых простых моделях движение направлено только в одну сторону. Более дорогие экземпляры совершают возвратно-поступательные движения, что улучшает качество чистки. Лучшим считается вариант, у которого головка совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения.

2. Щетинки — средней жесткости.

Выбирайте модели с щетинками разной длины и средней жесткости (допустимы головки с резиновыми щетинками).

3. Размер имеет значение.

Также стоит обратить внимание на размер вращающихся щетинок: в идеале они не должны закрывать больше двух ваших зубов. Лучше, чтобы головка щетки была не меньше 1,3 и не больше 1,6 см.

4. Аккумуляторы — лучше.

Источник питания. Мощность аккумуляторных зубных щеток выше, чем у тех, которые работают на пальчиковых батарейках.

5. Какие дополнения важны.

Важно, чтобы был датчик давления щетинок и таймер. Благодаря этим функциям вы сможете контролировать качество чистки и не повредите десны.