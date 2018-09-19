Бардак в Белом доме пугает американцев

СЕГОДНЯ 01:17 2018-09-19T01:29:32+03:00

За время своего президентства Дональд Трамп наделал немало заявлений, которые ввели в ступор членов его команды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Книжные магазины Америки сейчас завалены самыми разными книгами о Дональде Трампе. Авторы многих из них с той или иной степенью достоверности обличают хозяина Белого дома во всевозможных грехах. Но откровенных бомб, грозящих президенту США серьезной потерей репутации, пока что не появлялось.

Исключением может стать расследование, проведенное одним из самых известных американских журналистов, дважды лауреатом Пулитцеровской премии, 75-летним Бобом Вудвордом. Тем самым, чьи разоблачения вынудили в 1974 году подать в отставку президента Ричарда Никсона. Теперь, похоже, дошла очередь и до Трампа…

Его книга «Страх: Трамп в Белом доме» поступила в продажу 11 сентября, и уже к полудню (!) в магазинах крупнейшей американской книжной сети Barnes and Noble были распроданы все экземпляры. Пришлось срочно заказывать дополнительные партии.

Сам автор утверждает, что его труд базируется на многочасовых записях разговоров с высокопоставленными сотрудниками президентской администрации, включая тех, кто уже там не работает. «Я никогда не видел, чтобы президент был настолько оторван от реальности происходящих событий», - подогрел он ажиотаж в интервью телеканалу NBC.

Пресс-служба Белого дома, вполне ожидаемо, тут же окрестила книгу «собранием сфабрикованных историй». А Трамп намекнул о возможном судебном иске, написав в своем Твиттере: «Ну разве не грустно, что кто-то может написать статью или книгу, взять и просто выдумать небылицы, нарисовав картину о человеке, полностью отличающуюся от фактической. И при этом не быть наказанным за это...» Оно и понятно: разве ему может понравиться то, что расследование Вудворда свидетельствует если не о кризисе власти в США, то о полном бардаке в Белом доме.

Вот некоторые пассажи из книги. (Значок (...) - обильная ненормативная лексика. -«КП».)

УБИТЬ АСАДА

«Давайте его (...) убьем! Давайте (...) действовать! Давайте убьем (...) их всех», - прокричал Трамп главе Пентагона Джеймсу Мэттису, доложившему президенту о химической атаке в Сирии и возложившему вину за нее на Башара Асада. Мэттис заверил главу государства, что займется этим немедленно, но, положив телефонную трубку, сказал своему адъютанту: «Ничего подобного мы делать не будем. Мы будем действовать намного более взвешенным образом». А после заседания Совета национальной безопасности, посвященного корейской проблеме, Мэттис сообщил сослуживцам: «Президент ведет себя и рассуждает как ученик 5-го или 6-го класса средней школы».

В США вышла новая разоблачительная книга о президенте Трампе

КРАЛИ ДОКУМЕНТЫ

Трамп объявил о решении денонсировать в одностороннем порядке торговое соглашение с Южной Кореей. Документ был подготовлен, но позднее… украден с рабочего стола Трампа его бывшим главным экономическим советником Гэри Коном. Кража была совершена из-за опасений экономического и внешнеполитического кризиса в отношениях с Сеулом. Трамп пропажи не обнаружил и больше никогда не вспоминал о своем решении.

«ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТАЛАНТ»

Выкладывая чуть ли не ежедневно в Твиттер свои соображения, Трамп вполне серьезно так отреагировал на то, что эта социальная сеть решила увеличить вдвое (до 280 знаков) максимальный размер одного сообщения: «Это хорошо. Но немного жаль, потому что я был Эрнестом Хемингуэем 140 знаков». По оценкам экспертов в области нацбезопасности, Твиттер-аккаунт Трампа может довести мир до войны.

ОТНОШЕНИЕ К ПОДЧИНЕННЫМ

«Этот парень умственно отсталый. Обычный тупой южанин. У себя в Алабаме он не смог бы стать даже сельским адвокатом» - такую характеристику из уст Трампа получил генпрокурор США Джефф Сешнс. Оценка талантов бывшего руководителя аппарата Белого дома Райана Прибаса была еще короче: «Это маленькая крыса, которая мельтешит под ногами».

РЕАКЦИЯ ПОДЧИНЕННЫХ

«Бессмысленно пытаться его (Трампа. - «КП») в чем-либо убедить. Он совершенно слетел с катушек. Мы живем в атмосфере безумия», - говорит глава аппарата Белого дома Джон Келли. А вот еще одна его цитата, приводимая Вудвордом: «Это дурдом. Я даже не знаю, зачем мы все здесь. Это худшая работа в моей жизни». Ему вторит секретарь аппарата Белого дома Роб Портер: «Это больше не президентство. Это больше не Белый дом. Это один человек - такой как он есть».

«Белый дом сегодня - это место, где за одним столом собрались хищники. Но если поместить в зоопарк без стен змею, крысу, сокола, кролика, акулу и тюленя, дело может принять малоприятный и кровавый оборот», - подытоживает Райнс Прибус.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ

Уже после выхода книги в свет Боб Вудворд заявил, что в его распоряжении - тысячи страниц стенограмм и аудиозаписи интервью, которыми, в случае судебного разбирательства он готов подтвердить каждый из изложенных в книге фактов. И опубликовал расшифровку телефонного разговора с Трампом, состоявшегося по инициативе президента уже после того, как рукопись ушла в печать. Вудворд не считал корректным выход книги в свет без обстоятельного разговора с Трампом и много раз направлял в его секретариат просьбу об интервью, но все время получал отказ. В этом телефонном разговоре и выяснилось, что Трампу о просьбах Вудворда даже ни разу не докладывали.

Интересно, как оценит хозяин Белого дома продолжение «трампинианы», назначенное на 2 октября? Именно в этот день, как заявила бывшая порноактриса Стефани Клиффорд, в продажу поступит ее книга «Полное разоблачение». В ней переквалифицировавшаяся в писательницы Клиффорд опишет якобы имевшую место интимную связь с Трампом, случившуюся более 10 лет тому назад…

Кстати, некоторое время назад вышла еще одна скандальная книга о Трампе. Это мемуары бывшей сотрудницы Белого дома. Отрывки читайте на сайте