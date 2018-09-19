Дина Рубина: В русских деревнях до сих пор живы легенды о бочонках с золотом из обоза Наполеона

СЕГОДНЯ 02:06 2018-09-19T02:07:37+03:00

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У Дины Рубиной выходит «Наполеонов обоз» - новый большой роман в трех томах. Чтобы представить первый том - «Рябиновый клин», Рубина приехала из Израиля в Москву и пришла на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Читаю вашу новую книгу. Первая ее часть - очень смешная, про будни редактора отдела современной прозы крупного издательства. И я не поняла, при чем тут «Наполеонов обоз», про который написано на обложке.

- А вы прочитайте дальше. Там в основном действие происходит в деревне под Боровском. Вы не дошли до второй части, где возникает тема «французского предка». Поначалу книга задумывалась как роман о русской деревне, но не той, о которой писали наши писатели-деревенщики, а о современной. Она ведь сильно изменилась: стала пестрой, разнообразной, состоящей наполовину из городских жителей и разных удивительных персонажей. Сосед твой может быть Юркой-пожарным или заводчиком собак породы хаски или даже потомком солдата наполеоновской армии.

- Неужели в русских деревнях до сих пор жива память о войне 1812 года?

- Безусловно. Ведь по тем дорогам (Смоленск, Боровск, Верея) как раз и отступали французы из Москвы. Многие погибли, многие попали в плен и остались в России. Их потомки до сих пор здесь живут, это и по фамилиям видно: Деклерк, Квинт, Легран, Лурье… По Смоленской дороге двигался и золотой наполеонов обоз. Когда залютовал мороз, французы сами стали закапывать сокровища. Вопрос - где именно - занимает историков уже 200 лет. Понятно, что у жителей придорожных деревень есть свои легенды о том, в каком озере затоплены бочонки с золотом и баулы с драгоценностями.

- В деревнях, расположенных на пути следования золотого обоза, вы были?

- Да, была и общалась с местным населением. Кстати, в этом году в российской деревне впервые побывали мои внуки: я привезла семилетнюю пацанку и четырехлетнего пацана, которые просто обалдели от просторов. Они купались в пруду, гоняли, как ненормальные, по траве… К тому же с погодой повезло невероятно. Сказали, что в следующий раз поедут отдыхать только в Подмосковье.

- Ваши внуки говорят по-русски?

- В моем доме существует правило - говорить только по-русски. Внуки стараются этому правилу следовать, но их язык - очень смешной русский. Детям в Израиле трудно сохранить русский язык, а у меня к тому же зять - израильтянин.

- Вы замечательный рассказчик, Дина Ильинична.

- Это в бабушку. У меня про это есть рассказ «Бабка». Моя бабка рассказывала сказки, когда ей надо было, чтобы ребенок открыл рот и туда въехала ложка каши. Но это были не просто сказки, а житейские истории. Она говорила так: «Иду я, значит, и смотру…» Думаю, моя склонность рассказывать истории устные и письменные - от нее.

- Как вы считаете, ваша писательская карьера сложилась благодаря случаю или суперспособностям?

- Фантастическое везение: я отправила наугад в популярный московский журнал то, что под руку подвернулось, - один из моих коротких рассказов. Слабые юношеский опус, ничего особенного, он мог полететь в корзину, да и написан был от руки, а почерк у меня ужасный. Конечно, только по воле случая его не выбросили и меня напечатали.

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