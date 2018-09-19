2018-09-19T02:07:37+03:00
Звезды

Дина Рубина: В русских деревнях до сих пор живы легенды о бочонках с золотом из обоза Наполеона

Сегодня популярной писательнице исполняется 65 лет
Евгения КОРОБКОВА
Поделиться:
Второй том из нового романа Дины Рубиной выйдет уже в середине нынешней осени.Второй том из нового романа Дины Рубиной выйдет уже в середине нынешней осени.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У Дины Рубиной выходит «Наполеонов обоз» - новый большой роман в трех томах. Чтобы представить первый том - «Рябиновый клин», Рубина приехала из Израиля в Москву и пришла на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Читаю вашу новую книгу. Первая ее часть - очень смешная, про будни редактора отдела современной прозы крупного издательства. И я не поняла, при чем тут «Наполеонов обоз», про который написано на обложке.

- А вы прочитайте дальше. Там в основном действие происходит в деревне под Боровском. Вы не дошли до второй части, где возникает тема «французского предка». Поначалу книга задумывалась как роман о русской деревне, но не той, о которой писали наши писатели-деревенщики, а о современной. Она ведь сильно изменилась: стала пестрой, разнообразной, состоящей наполовину из городских жителей и разных удивительных персонажей. Сосед твой может быть Юркой-пожарным или заводчиком собак породы хаски или даже потомком солдата наполеоновской армии.

- Неужели в русских деревнях до сих пор жива память о войне 1812 года?

- Безусловно. Ведь по тем дорогам (Смоленск, Боровск, Верея) как раз и отступали французы из Москвы. Многие погибли, многие попали в плен и остались в России. Их потомки до сих пор здесь живут, это и по фамилиям видно: Деклерк, Квинт, Легран, Лурье… По Смоленской дороге двигался и золотой наполеонов обоз. Когда залютовал мороз, французы сами стали закапывать сокровища. Вопрос - где именно - занимает историков уже 200 лет. Понятно, что у жителей придорожных деревень есть свои легенды о том, в каком озере затоплены бочонки с золотом и баулы с драгоценностями.

- В деревнях, расположенных на пути следования золотого обоза, вы были?

- Да, была и общалась с местным населением. Кстати, в этом году в российской деревне впервые побывали мои внуки: я привезла семилетнюю пацанку и четырехлетнего пацана, которые просто обалдели от просторов. Они купались в пруду, гоняли, как ненормальные, по траве… К тому же с погодой повезло невероятно. Сказали, что в следующий раз поедут отдыхать только в Подмосковье.

- Ваши внуки говорят по-русски?

- В моем доме существует правило - говорить только по-русски. Внуки стараются этому правилу следовать, но их язык - очень смешной русский. Детям в Израиле трудно сохранить русский язык, а у меня к тому же зять - израильтянин.

- Вы замечательный рассказчик, Дина Ильинична.

- Это в бабушку. У меня про это есть рассказ «Бабка». Моя бабка рассказывала сказки, когда ей надо было, чтобы ребенок открыл рот и туда въехала ложка каши. Но это были не просто сказки, а житейские истории. Она говорила так: «Иду я, значит, и смотру…» Думаю, моя склонность рассказывать истории устные и письменные - от нее.

- Как вы считаете, ваша писательская карьера сложилась благодаря случаю или суперспособностям?

- Фантастическое везение: я отправила наугад в популярный московский журнал то, что под руку подвернулось, - один из моих коротких рассказов. Слабые юношеский опус, ничего особенного, он мог полететь в корзину, да и написан был от руки, а почерк у меня ужасный. Конечно, только по воле случая его не выбросили и меня напечатали.

5 лучших книг:

«Любка»

«Белая голубка Кордовы»

«На солнечной стороне улицы»

«Синдром Петрушки»

«Русская канарейка»

У Дины Рубиной выходит «Наполеонов обоз» - новый большой роман в трех томах

У Дины Рубиной выходит «Наполеонов обоз» - новый большой роман в трех томах

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгения КОРОБКОВА

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Галкин говорил Задорнову: «Михаил Николаевич, все ваши теории насчет русского языка - полный бред!»
В издательстве «Эксмо» вышла книга Сергея Дроботенко «Михаил Задорнов. Шеф, гуру, незвезда…» В ней артист разговорного жанра рассказал о своих встречах со старшим коллегой
Новости 24
Сбербанк не видит необходимости в конвертации валютных депозитов в рубли
Папа Франциск призвал молодежь беречь свою сексуальность
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Минюст США требует два китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами
Космонавты на МКС выйдут в отрытый космос и вскроют обшивку «Союза МС-09»
На Украине испытали реактивные ракеты РС-80 «Оскол»
Трамп навал «несчастьем для народа Германии» покупку энергоносителей у России
Минюст США расследует дело по заявлениям Маска о выкупе акций Tesla
Трамп рассматривает запрос Польши о размещении военной базы США
Минздрав заявил о готовности обсудить инициативу введения «сухого закона»
Роботизация производства не уничтожит рабочие места, а создаст 58 млн новых
Трамп о крушении российского Ил-20 в Сирии: это чрезвычайно печально
Матч Галатасарай - Локомотив: москвичи уступают 0:1 после первого тайма
Российские военные подняли из воды обломки сбитого в Сирии Ил-20
Два автобуса столкнулись под Воронежем: два человека погибли, и еще 40 пострадали
Трамп обвинил Китай в попытке вмешательства в американские выборы
МИД РФ вызывал послов Швейцарии и Нидерландов из-за «шпиономании»
Матч Галатасарай - Локомотив: Идову и Хеведес появятся в стартовом составе "Локомотива" на игру
Путин заявил о нарушении Израилем суверенитета Сирии
Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения российского Ил-20
По заказа Пентагона ученые создают нарушающий законы физики двигатель
«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
Путин передал Чечне нефтяную компанию
Путин призвал губернаторов формировать команды на основе общих ценностей
Пентагон готов поддержать договоренности России и Турции по Идлибу
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20
Британские ученые научились лечить рак с помощью устриц
Премьер-министр Израиля выразил соболезнование Путину