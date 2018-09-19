«Чернобыль» и небыль: ЦРУ подкралось незаметно

СЕГОДНЯ 02:10 2018-09-19T02:15:12+03:00

Спустя десятки лет после аварии на ЧАЭС главные герои - офицер КГБ Николаев (Игорь Петренко - слева) и агент ЦРУ Ленц (Дмитрий Ульянов) встретились, чтобы расставить точки над «i». Фото: НТВ

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Сериал «Чернобыль» (НТВ), посвященный страшной трагедии на АЭС в апреле 1986 года, - произведение художественное и, конечно, не претендует на историческую правду. Но подход сценаристов кажется как минимум необычным.

- Я играю американского шпиона Альберта Ленца, - объясняет актер Дмитрий Ульянов. - Он соперник и антагонист героя Игоря Петренко (актеру достался образ офицера советской контрразведки Андрея Николаева. - Ред.). - Ленц - сотрудник ЦРУ, был заслан в Чернобыльскую зону, чтобы вести диверсионную работу. Но, приехав на место АЭС, он увидел нечто такое, что меняет его мировоззрение полностью. Это сильное эмоциональное потрясение, в результате которого взгляды на жизнь меняются кардинально.

Да, и это не шутка! Такие версии развития событий существуют до сих пор.

- Что вас удивляет? - говорит режиссер проекта Алексей Мурадов. - Гипотеза со вмешательством американцев в работу Чернобыльской АЭС есть. Многие историки не исключают того, что в день взрыва на станции работал один из агентов вражеских спецслужб. До сих пор не установлено, связана ли была его деятельность со взрывом.

Все бы ничего, но похожая фабула совсем недавно уже всплывала: в сериале «Спящие», где, кстати, Игорь Петренко опять же играл идеологического соперника Дмитрия Ульянова. Только дело происходило в современности, где персонаж Ульянова подрывал основы государственности России через интернет. А вот героя Петренко, сотрудника ФСБ, звали так же - Андреем. Совпадение? Вероятно.

Но есть дежавю и поинтереснее. В «Чернобыле» Петренко составляет пару Надежде Михалковой - актриса воплощает образ жены офицера Милы. Из-за спешки во время эвакуации сразу после катастрофы семья теряет в окрестностях Припяти дочь Олю, которую сыграла Вита Корниенко. Интересно, что и Петренко, и Михалкова, и Вита уже были семьей - только в сериале «Чужая дочь». Теперь воссоединились, но ненадолго.

Чтобы передать дух 80-х, создатели «Чернобыля» расквартировались в Беларуси. Окрестности Минска, Воложин, Турец-Бояры, Хотимск, Мозырь, Слуцк - все это живые островки СССР. Старые вывески, названия улиц, резные палисаднички, неиспорченные современным ремонтом здания школ и больниц, отсутствие агрессивной наружной рекламы и памятники советским воинам - кино о недавнем прошлом здесь можно снимать без дополнительных декораций.

При всех сюжетных допущениях создатели «Чернобыля» к съемкам подошли основательно. Все же масштаб катастрофы на ЧАЭС сопоставим с войной, и в кино эту тему никто еще толком и не поднимал. Очевидцы аварии до сих пор вспоминают реактор, «сияющий, как солнце», и грибовидное облако над ним. Пока непонятно, где именно эту сцену отснимут. Но не исключено, что «Чернобыль» пустят на территорию Курской АЭС, пятый блок которой по конфигурации соответствует ЧАЭС.

Ликвидировали аварию более 600 тысяч человек, среди них был и отец Игоря Петренко. После возвращения из зоны Петренко-старшего забрали в больницу, и маленькому Игорю вместе с мамой приходилось общаться с папой через забор - приближаться до окончания курса лечения было нельзя. Теперь у Петра Владимировича Петренко первая группа инвалидности.

- В 1986 году, когда случилась трагедия, я по неуловимым вещам понимал, в чем ужас ситуации, - вспоминает Дмитрий Ульянов. - Самое страшное тогда было, что власти изначально не поверили в размах катастрофы. Радиацию нельзя пощупать руками, о нее нельзя обжечься, поэтому, когда ученые объясняли, что это такое, от них отмахивались. А через год начали умирать люди...

Сериал «Чернобыль» выйдет на НТВ в 2019 году.