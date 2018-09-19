Андрей Гайдулян ушел в запой после развода

СЕГОДНЯ 13:31 2018-09-19T13:45:06+03:00

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В прошлом году звезда сериала «САШАТАНЯ» Андрей Гайдулян развелся с супругой Дианой Очиловой. Причина называлась банальная: не сошлись характерами. Бывшая супруга чуть позже полунамеками дала понять, что актер ей изменил. В одном из свежих интервью Андрей детально объяснил, почему им не удалось сохранить семью.

Как объяснил Гайдулян, у них не совпадали взгляды на принципиальные вещи: в частности, они оба перестали мириться с представлениями друг друга о добре и зле.

«Мне очень жаль, что все произошло болезненно, очень болезненно. Откровенно говоря, еще за день до того, как мы расстались, это произошло в Лос-Анджелесе год назад, я даже представить не мог, что у меня что-то может измениться в жизни, для меня развод, как для человека, который хочет себя называть верующим и идет по этому пути, неприемлемая вещь. Для меня развод – это грех. Я долгое время не мог поверить, что это происходит со мной. И все-таки я пошел на этот шаг», — поделился актер.

Когда новость о разводе стала известна общественности, соцсети Галустяна просто обвалились под шквалом критики. Поклонники недоумевали: мол, Диана была с тобой, когда ты болел раком, а когда излечился, вы развелись? Как так можно? Сам актер признался, что переживал разные состояния: от депрессии до ухода в религию. Кроме того, актер пытался заглушить свою боль и алкоголем.

«Есть люди, которые после расставания начинают «гулять». Клубы, алкоголь, быстрые знакомства. Я, честно, попытался. Из всего перечисленного получилось только с алкоголем, признаюсь, он не обошел меня стороной. Настоящие друзья даже забеспокоились. Спасибо им за это, однажды я вынес весь алкоголь из дома и пошел в храм. Ну, а потом встретилась Саша», - рассказал Гайдулян.

С актрисой Александрой Велескевич звезда сериала «Универ» сначала просто дружил. Однажды он помог ей с переездом, чтобы она оценила, насколько не безразлична ему. «Месяца два мы общались как друзья. Постепенно я понял, что начинаю влюбляться. Не представлял себе, что что-то такое еще может произойти в моей жизни. Стал проявлять внимание к Саше, ухаживать, завоевывать. Я уже и напрямую говорил, что она мне нравится, однако Александра оказалась крепким орешком. И тут мне подвернулась возможность, это было достаточно смешно: Саше нужно было помочь с переездом, и я помог. Для нее почему-то это оказалось абсолютно неожиданным, и она сказала: «Ты мой герой». А я ответил: «Теперь я буду твоим парнем», она сказала: «Договорились», — поделился актер.

Гаудйлян с актрисой Александрой Велескевич.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Андрей долго cкрывал Сашу от публике, просто опасался, что ее назовут чуть ли не виновницей краха его брака. Однако потом решил не обращать внимания на слова хейтеров и стал выходить с новой возлюбленной в свет. «Саша умный и тонкий человек, у нее как-то получается раскрывать меня с разных сторон. На многие вещи я стал смотреть под другим углом», — охарактеризовал избранницу Гайдулян, общаясь с журналом «Антенна-Телесемь».