Александр Семчев увел невесту у собственного сына

СЕГОДНЯ 17:26 2018-09-19T17:39:34+03:00

Эта история началась 1,5 года назад, когда Семчев узнал, что у него в Санкт-Петербурге есть сын Фото: Мила СТРИЖ

Наследник переехал к отцу в Москву, но через три месяца тот выставил его из квартиры

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На днях, известный артист Александр Семчев стал героем программы «На самом деле». Актера вызвал пройти полиграф его собственный сын. Наследник обвиняет родного отца в том, что он увел у него девушку. А после того, как у них завязались отношения, актер выставил сыну Саши из квартиры.

Эта история началась 1,5 года назад, когда Семчев узнал, что у него в Санкт-Петербурге есть сын. Взыграли отцовские чувства, он решил наладить контакт с ним, и позвал его жить к себе в Москву. Однако, вскоре случилось то, что не ожидал никто: артист познакомился с девушкой сына и понял, что она должна стать его возлюбленной. И сделал все для того, чтобы это случилось.

«Когда я увидел рядом с сыном эту девушку, то сразу сказал, что это не его типаж. Не по Сеньке шапка. Она была уж слишком шикарной. В итоге я оказался прав. Если уж выбирать между нами, то я больше подхожу Анне. Мне наша с ней связь очень нравится», — заявил Семчев.

Анна и КириилФото: скриншот видео

Как оказалось, нерадивый отец не только увел невесту у сына, но еще и неоднократно оскорблял его. «Он регулярно говорил, что я толстый, ничего не добился по жизни. В какой-то момент он даже купил сейф и поставил камеру, чтобы я не брал его деньги. Отец запрещал приходить мне домой после одиннадцати. Однажды я задержался, и он закрыл дверь на верхний замок, от которого у меня не было ключа», — поделился переживаниями Кирилл.

Сам Семчев уверяет, что такими жесткими мерами он пытался заставить сына найти себе работу и начать зарабатывать себе на жизнь. Но поиск подходящих вакансий все затягивался, Кирилл сидел на шее у отца и возможно эта ситуация могла бы продолжаться долго, если бы не история с уводом невесты. Она стала для Кирилла решающей.

К слову, в студии программы «На самом деле» появилась и та самая Анна, с которой встречался Кириил. Девушка подчеркнула, что никогда не испытывала глубоких чувств к наследнику Семчева.

«Он мило за мной ухаживал, как обычно мальчики ухаживают в пятом классе. Мы встречались около двух месяцев. Интим был, конечно, но разве это что-то значит в современном мире? Александр Семчев мне действительно симпатичен, но я не могу сказать, что люблю его», — подчеркнула Анна.

Тем более, что и сам Семчев дал понять, что выбирая между сыном и новой возлюбленной, он выберет последнюю. Она ему более дорога.