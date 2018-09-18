Актер Назаров в стихах атакует тренера «Спартака» Карреру

СЕГОДНЯ 07:55 2018-09-18T07:59:49+03:00

Игроки Глушаков и Ещенко поддерживают. И все накануне матча с ЦСКА

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«Спартак» снова в огне. После поражения от «Ахмата» актер и один из самых известных болельщиков «Спартака» Дмитрий Назаров разместил в соцсетях ролик, где он читает стихотворение, критикующее икону команды главного тренера Массимо Карреру.

Пост звезды сериала «Кухня» «лайкнули» капитан «Спартака» Денис Глушаков и один из возрастных игроков Андрей Ещенко, и это скандал – игроки не верят тренеру. Фанаты клуба тут же разделились на два лагеря: одни яростно защищают Карреру, другие признают правоту Назарова.

«И нет яиц от этой птицы, И съесть нельзя, и не летает!»

Стихотворение выглядит так:

Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!»

Что творится в «Спартаке»

Критика во многом справедлива. «Спартак» Карреры действительно плохо начал сезон. Команда вылетела из Лиги чемпионов от греческого ПАОК и потеряла 25 млн. евро премиальных. Клуб вынужден был продать главную звезду Квинси Промеса в «Севилью». Кроме того, футболистов накрыла очередная эпидемия травм, часть опытых игроков, таких как Гулшаков, Ещенко, Луис Адриано и Комбаров потеряли места в составе, а сам «Спартак» в 7 матчах чемпионата России забил всего 6 голов, 5 из них после угловых, один – с пенальти. Это конечно провал.

Прибавьте к этому странности в руководстве. На днях из клуба уволился технический директор Юхан Гераскин - зять владельца команды Леонида Федуна. А сам «Спартак» не смог довести до конца трансфер легенды английского футбола Джона Терри, хотя все документы были оформлены.

«Снимите розовые очки»

Но выступил Назаров в очень неподходящий момент: 23 сентября «Спартак» ждет самый важный матч осени – дерби против ЦСКА. Накануне важнейшего сражения команду трясет так, что Каррере действительно непросто усидеть. Если «Спартак» проиграет армейцам причем с крупным счетом, а потом серия неудач продолжится, судья Карреры незавидна.

В комментариях к своему выступлению Назаров формулирует претензии к Каррере:

- Нет игры! Ничего уже нет давно! Шесть голов со стандартов! А концовка прошлого сезона? Снимайте розовые очки. Пора. Всё может быть, но Каррере были даны все полномочия! Просто все! Другой тренер будет лучше Карреры, обязательно будет. Кстати, быть лучше Массимо несложно, нужен сильно лучше.

Игроки не с тренером?

А тут еще под постом Назарова лайки поставили Глушаков и Ещенко. Глушаков – капитан команды, но за последний год он сильно сдал, потерял место в сборной России, а теперь и в «Спартаке». Ещенко тоже вытеснили из состава молодые игроки. И недовольство ветеранов – тоже удар по Каррере.

И будьте уверены, он точно узнает об этих «лайках» - ему точно расскажут и переведут. Две недели назад еще один игрок «Спартака» Ханни, потеряв место на поле, написал в твиттере: «Я вообще не знаю. Я удивлен и разочарован сложившейся ситуацией. Не понимаю, почему так происходит!».

Каррера был разъярен:

- Если кто-то хочет играть всегда, он найдет индивидуальный вид спорта, где будет играть всегда один. Может пойти в теннис!.. Я бы даже своего брата не ставил, если бы он не делал то, что надо команде!

Страшно подумать, что будет, когда он увидит лайки Глушакова и Ещенко.

Что делать «Спартаку»?

В любом случае «Спартак» сейчас в незавидном положении. Все перессорились, игроки не доверяют тренеру, но Массимо Карреру обожают трибуны. Большая часть фанатов считает, что в прошлогоднем чемпионстве команды главная заслуга – Карреры, и называют его Чемпионом с большой буквы. Убрать тренера– это значит устроить взрыв недовольства, оставить – огромный риск провалить сезон. Что теперь делать «Спартаку»?