Санкции США в отношении России по "делу Скрипалей": спасут ли нас от давления Запада высокие цены на нефть

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-18T18:24:18+03:00

Сейчас довольно дорогая нефть - в районе 78 - 79 долларов за баррель. Фото: REUTERS

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Помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что России придется ответить за отравление Скрипалей. О каких мерах речь?

Американские власти обвиняют нас в нарушении их закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. В документе прописаны меры, которые США могут применить. «Кары» вводятся двумя порциями. Первый их пакет уже заработал 27 августа. Вашингтон отказался продавать нам электронику для оборонки и нефтянки. Но они ее нам и так почти не продавали.

Правда, международные инвесторы испугались и начали забирать свои деньги. Это привело к падению курса рубля. Но когда паника прекратится, доллар снова подешевеет до 60 - 65 рублей.

Вторая порция санкций вводится через 90 дней после первой. США могут полностью остановить торговлю с Россией.

К счастью, Штаты - не самый крупный российский торговый партнер. На эту страну приходится лишь 4% от всего объема нашей внешней торговли. По данным Таможенной службы, в 2017 году Россия экспортировала в США товаров на $10,7 млрд., а импортировала на $12,5 млрд.

Представим, что Вашингтон все же ввел жесткие санкции за химоружие. Получится ли у нашей экономики выстоять? Сейчас довольно дорогая нефть - в районе 78 - 79 долларов за баррель. Это вам не 40 долларов, как во время кризиса 2008 - 2009 годов. Значит, деньги у страны будут. Или?..

Торговля за доллары

- Санкции за отравление Скрипалей страна точно переживет, - считает экс-министр экономики России Андрей Нечаев. - Вероятно, курс доллара поднимется до 75 рублей. Рост экономики замедлится из-за оттока денег инвесторов. Но у страны достаточно средств благодаря дорогой нефти. Дефицита бюджета, сокращения социальных программ не будет.

По мнению нынешнего главы Минэкономразвития, у России устойчивое финансовое положение.

- Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс - около одного процента ВВП профицит, внешний долг умеренный, - сказал министр Максим Орешкин.

Однако Вашингтон готовит против нас и другие санкции - за «вмешательство» в их выборы, Украину и поддержку Асада в Сирии. Самой серьезной мерой может стать запрет для крупнейших российских госбанков совершать валютные операции.

- Тогда мы не сможем свободно продавать нефть, ведь торговля углеводородами, как правило, идет за доллары, - объяснил Нечаев. - Если американцы пойдут на такой шаг, России придется создавать на Западе фирмы-посредники, и это съест часть прибыли.

Еще один пункт санкций за «вмешательство в выборы» - запрет на покупку российских ценных бумаг. Пока у страны хватает нефтедолларов, это не так страшно. Бюджет и без продажи облигаций федерального займа получится сделать недефицитным. Но если не будет возможности свободно продавать нефть и брать в долг, экономику России могут ждать проблемы. Возможно, придется сокращать некоторые госпрограммы из-за недостатка средств.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Что дальше?

Эксперты уверены: до запрета нашим банкам долларовых операций Вашингтон все-таки не дойдет. Подобного рода меры применяются крайне редко. И обычно против стран, которые не в таких количествах поставляют нефть и газ в ту же Европу. А то ведь можно и новый кризис на мировых рынках устроить. Вот прогноз Международного энергетического агентства: нефть в обозримом будущем может подорожать до 80 долларов, если экспорт топлива из Венесуэлы и Ирана продолжит снижаться. То есть деньги у страны будут.

Но в любом случае пока экспертам остается только гадать о будущем.

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