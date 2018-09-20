Жены глав стран - бывших республик СССР: Первая леди Грузии - звезда телешоу, а супруга главы Казахстана пишет книги по самопознанию

СЕГОДНЯ 01:12 2018-09-20T01:13:58+03:00

Влияют ли «половинки» лидеров на жизнь своих государств [фото]

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Одни - яркие и красноречивые. Другие - закрытые и молчаливые. Они очень разные - первые леди в странах-соседях. Давайте познакомимся с ними поближе!

Украина

Марина Порошенко (Переведенцева), дочь замминистра здравоохранения УССР, познакомилась с будущим президентом Украины на университетской дискотеке в 1983-м. Через год поженились, через два родился первенец Леша - ныне депутат Верховной рады. Марина - кардиолог, а 11 лет назад получила и диплом искусствоведа-эксперта. Возглавляет Благотворительный фонд Петра Порошенко и Украинский культурный фонд. Утверждает, что не лезет в политику. В подарки на дни рождения получает от супруга путешествия по миру.

Прошлой осенью разразился скандал: журналисты Luxembourg Herald предположили, что Марина может быть причастна к разворовыванию гуманитарки, поступающей на Украину из США и Европы, в частности, из фонда Сороса - речь о сотнях миллионов долларов для детей-инвалидов. Иска в суд на издание не поступило...

В семье Порошенко четверо детей. Марина - единственная из официальных жен лидеров старше своего супруга - на три года.

Что говорит о муже: «В семье поддерживается имидж папы. То, что говорит и делает папа, должно без лишних слов выполняться».

Молдова

Галина Додон влюбилась в будущего лидера южной республики в Молдавском государственном аграрном университете, где оба учились. Их браку уже 19 лет. У них трое сыновей - Богдан, Влад и Николай.

Галина Додон - супруга главы Молдовы Игоря Додона. Фото: instagram.com/dodon_igor, Global Look Press

Супруга президента шесть последних лет - финансовый директор компании Exclusive Media. Возглавляет также благотворительный фонд «От души» - оказывает помощь малоимущим и многодетным семьям.

Что говорит о муже: «После того как Игорь стал президентом, несмотря на все перемены, наша семья осталась самым ценным, что у нас есть, и муж знает, что дома его всегда ждут с любовью».

Азербайджан

Мехрибан Алиева (Пашаева) полтора года назад стала первым вице-президентом Азербайджана. Указ подписал любимый супруг и глава республики Ильхам Алиев. С ним дочь ректора Национальной академии авиации и внучка одного из столпов азербайджанской литературы познакомилась в столице СССР. Там золотая медалистка бакинской школы № 23 училась в Первом Московском меде, а Ильхам - в аспирантуре МГИМО. В этом году браку Алиевых - 35 лет. У них дочери Лейла и Арзу. Кстати, 10 лет назад охранники вице-президента США Дика Чейни запутались, кто из трех красавиц - жена Алиева.

У пары есть сын Гейдар, названный в честь знаменитого деда, первого президента республики Гейдара Алиева. И уже пятеро внуков.

Мехрибан Алиева с мужем Ильхамом Алиевым.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессиональный офтальмолог, Мехрибан защищала диссертацию по другой теме - «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине».

Алиева - единственная из жен лидеров экс-республик СССР занимает столь высокий пост: по конституции, если что-то случится с президентом, именно она возглавит страну.

Что говорила о муже: «В лице Ильхама я имею человека, который однозначно мне поможет и, если у меня будут сомнения, укажет верный путь».

Грузия

Мака Чичуа с главой страны Георгием Маргвелашвили знакома давно. Но расписалась пара лишь четыре года назад. Потомок княжеского рода, выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета снялась в пяти фильмах, выходит на сцену Тбилисского театра имени Котэ Марджанишвили (в том числе в феминистской драме «Семь») и судит таланты в телешоу «Ничиери». Фразу, брошенную на этом шоу при выступлении рэперов: «Неплохо пропагандировать травку для курева», ей припоминают уже год (в Грузии летом 2018-го легализовали марихуану).

Мака Чичуа - супруга Георгия Маргвелашвили. Фото: Wolfgang Kumm/globallookpress.com

В семье президента две дочери, Анна и Маша, и сын Теймураз (Чичуа родила его в 44 года).

Что говорила о муже: «Женщина во всем мире борется за то, чтобы у нее, ее детей и внуков была достойная жизнь. Георгий в этом меня поддерживает».

Армения

Анна Акопян, после того как в мае ее муж Никол Пашинян возглавил правительство (став первым лицом страны, поскольку президент там - фигура номинальная), осталась главным редактором газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»). В первокурсницу журфака Ереванского госуниверситета Никол влюбился сразу - как только Анна принесла ему первую статью. Два оппозиционера шли по жизни вместе - и когда машину Пашиняна взорвали у редакции, и когда он угодил за решетку.

Анна Акопян - супруга Никола Пашиняняна. Фото:Kremlin Pool/globallookpress.com, Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» - Москва

У них три дочери и сын Ашот - он вместе с отцом участвовал в весенних протестах. Став первой леди, Анна сообщила, что вместо 12 часов в редакции проводит там значительно меньше времени, сменив место жительства, но не изменив привычкам леди протеста.

Что говорила о муже: «Я ценю в нем прежде всего интеллектуальные способности. Но не меньше - доброту и честность».

Казахстан

У Сары Назарбаевой (Конакаевой) - самый большой семейный стаж из всех президентских жен: она вышла за Нурсултана Назарбаева 56 лет назад, когда ей едва исполнился 21 год. На Карагандинском металлургическом комбинате случилась авария. Нурсултан устранял, Сара, дежурная по электроподстанции, пришла посмотреть, с чем там возятся чумазые парни. Свадьба была комсомольско-молодежной, родились три дочери - Дарига, Динара и Алия. У них 8 внуков и 5 правнуков.

Сара Назарбаева - супруга главы Казахстана. Фото: instagram.com/nursultan___nazarbayev

Сара - последователь системы Порфирия Иванова и сама пишет книги о здоровом образе жизни, а ее труд «Самопознание» даже стал школьным учебником. Имеется у нее и страница в Инстаграме с семейными снимками, но сейчас она недоступна. Возглавляет попечительский совет фонда «Демография».

Что говорила о муже: «Улыбка - его стиль жизни».

Кыргызстан

Айгуль Жээнбекова (Токоева) - супруга президента Сооронбая Жээнбекова - фигура не публичная. За минувший год журналисты смогли увидеть новую первую леди на ноябрьской инаугурации ее мужа, где Айгуль в традиционном платке и костюме с национальными мотивами сидела в первом ряду рядом со своей предшественницей, Раисой Атамбаевой, на президентской елке и накануне Международного женского дня... Говорят, у нее был небольшой аграрный бизнес.

Айгуль Жээнбекова - супруга президента Сооронбая Жээнбекова. Фото: instagram.com/sooronbai_zheenbekov_official

У четы Жээнбековых сын и дочь, которая учится в Киргизского-Российском Славянском университете, есть один внук.

Узбекистан

Зироатхон Хошимова, спутница жизни Шавката Мирзиёева, познакомилась с будущим лидером в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. Она была студенткой (эффектной, при этом набожной), за которой ухаживали многие. Он - комсорг вуза. Зироатхон - из влиятельной семьи Ферганской долины. И, как говорят, именно поэтому в замужестве она сохранила семейную фамилию (из уважения к отцу, который был против брака). Хошимова часто сопровождает мужа в его официальных визитах за рубеж.

Зироатхон Хошимова, спутница жизни Шавката Мирзиёева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выдала замуж дочерей Саиду и Шахназу (старшая подарила ей троих внуков, младшая состоит в браке с телохранителем Мирзиёева), есть сын Алишер.

Таджикистан

Азизмо Асадуллаева - жена Эмомали Рахмона. Правда, она даже не упоминается на странице президента в Википедии. Не сопровождает его в поездках.

Азизмо Асадуллаева - жена Эмомали Рахмона. Фото: Alexei Nikolsky/globallookpress.com

Азизмо воспитала семь дочерей (старшая из которых Фируза - глава президентской администрации) и двоих сыновей (старший, Рустам, мэр Душанбе).

Эта президентская чета - самая многодетная на постсоветском пространстве.

Латвия

Ивета Вейоне, жена президента Раймондса Вейониса, - пример школьной любви (они были одноклассниками и в браке уже 32 года). Педагог по образованию, сейчас она «домохозяйка и консультант» - по выражению супруга. На церемонию принятия им присяги она пришла с сыновьями Иво и Наурисом. Мечтает вернуться на курсы танцев, но не хватает времени. Не отходила от супруга, когда тому сделали операцию по замене сердечного клапана. Ивета подчеркивает: ее кредо - поддерживать мужа, но не выделяться. При этом фото четы публиковал, в частности, итальянский модный журнал. Ивета помогает недоношенным детям и приемным семьям, а латвийских женщин считает «очень сильными».

Ивета Вейоне, жена президента Раймондса Вейониса. Фото: JanisDeinats/facebook.com/ivetavejone, Chris Kleponis/globallookpress.com

Что говорила о муже: «Когда Раймондса избрали президентом, почувствовала и гордость, и страшное волнение и, чтобы снять стресс, выпила с братом коньяку».

Эстония

Георг Рене Максимовски - второй муж президента Керсти Кальюлайд, в этом браке родились двое сыновей. Георг познакомился с будущим лидером страны в телефонной компании - его работа была связана с доступом к секретной информации. И если воспитанием первого сына занималась в основном его теща, то после рождения второго сына Максимовски взял декретный отпуск по уходу за ребенком. Интересно, что первый муж Кальюлайд женат на бывшей жене Максимовски.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд второй раз замужем, ее супруг - Георг Рене Максимовски. Фото: Karli Saul/globallookpress.com

САМАЯ ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ

Туркменистан

Огулькерек Бердымухамедова - единственная из президентских жен, которую запрещено снимать, о ней очень мало проверенной информации. Супругу будущему лидеру Туркменистана, говорят, подыскали его родители. Ни в одном официальном визите Гурбангулы Бердымухамедова его жена не сопровождала. Он приводил на избирательный участок чуть ли не всю семью - кроме супруги. Известно достоверно, что она умеет ткать: общественности однажды представили портрет отца президента, который выткала Огулькерек.

Она родила мужу сына и трех дочерей, у них четверо внуков. Ходят слухи, будто в последнее время Огулькерек большую часть времени проводит в Лондоне.

В ТЕМУ

Беларусь

Галина Лукашенко познакомилась с будущим президентом Беларуси в старших классах школы в поселке Рыжковичи (здесь Галина Родионовна живет и сейчас). Поженились они во время учебы на историческом факультете Могилевского педагогического института, в 1975 году. В том же году у них родился сын Виктор (ныне член Совета безопасности Белоруссии).

Пять лет спустя в семье Лукашенко появился сын Дмитрий (сейчас - председатель центрального совета Белорусского республиканского объединения «Президентский спортивный клуб»). У президента Беларуси трое внуков и четыре внучки. Галина Родионовна на пенсии, занимается домашним хозяйством.

КСТАТИ

62-летняя президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была, детей не имеет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Революционерки и просто красавицы

О роли первых леди «КП» попросила рассказать Григория ДОБРОМЕЛОВА, директора Института прикладных политических исследований.

- Почти у всех азиатских лидеров постсоветского периода ключевыми оказались не сыновья, а дочери. С натяжкой можно сравнить их влияние с влиянием Иванки Трамп. О реальном же уровне воздействия жен на мужей-президентов судить сложно. Что касается, например, супруги главы Узбекистана - надо учитывать, кто ее отец. Сама она могла влияния не оказывать, но ее родственники из ферганского клана могли способствовать карьере президента. Сегодня ферганские кланы доминируют в политике страны (а значит, и в экономике).

Супруги на Кавказе - зеркало личности самих лидеров. У президента Грузии жена живет в свое удовольствие, занимается собой и сценой. В Армении жена - боевая подруга революционера. Такая армянская Надежда Крупская. В Азербайджане жена президента - часть сложившейся государственной системы. Таких полномочий, как у нее, нет ни у какой другой первой леди. Потому что в других странах иной политический ландшафт.

Марина Порошенко - больше супруга бизнесмена-олигарха, чем политика. Благотворительность для нее - часть образа жены олигарха.

Для стран Балтии их президенты настолько незначительны для общества, что говорить о серьезной роли вторых половин не приходится. Это просто госчиновник, не вызывающий пристального интереса, - как и его жена или муж.

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