2018-09-18T18:39:51+03:00
Звезды

Грудь Семенович будет еще пышнее: актриса прошла пробы в фильм «Гардемарины-4»

В фильме «Гардемарины-4» актриса, фигуристка и певица сыграет жену героя Панкратова-Черного
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Светлана Дружинина и дизайнер Игорь Дадиани еще на пробах сдружились с Семенович и Панкратовым-Черным.Светлана Дружинина и дизайнер Игорь Дадиани еще на пробах сдружились с Семенович и Панкратовым-Черным.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

«Начинаем съемки фильма «Гардемарины-4». Я - ревнивый муж очаровательной Анечки Семенович», - написал в своем Инстаграме Александр Панкратов-Черный, опубликовав снимок с сексапильной 38-летней певицей.

- Анна Семенович сыграет жену героя Панкратова-Черного, - подтвердил «КП» оператор киносаги Анатолий Мукасей. - Александр согласился на роль итальянского военного, командира заставы. Не буду раскрывать сценарий, могу лишь сказать, что у Ани Семенович будет комедийная роль.

На Анет натянут корсет

Съемки с Семенович должны были начаться в октябре, но из-за занятости 69-летнего Панкратова-Черного их перенесли на январь.

На фотографиях, которые появились в Инстаграме, видно, как тело Анны упаковали в кожаный корсет, украшенный цветочным рисунком. Благодаря этому аксессуару талия Семенович выглядит тоньше, а грудь еще пышнее.

Дизайнер и историк моды Игорь Дадиани, который работает над костюмами для артистки, обещает, что нарядит Анну в лучшие шелка.

- Наряды украсим кристаллами Сваровски. У Анны будет большой гардероб, - пояснил он «КП». - Пока были только пробы, впереди пошив костюмов.

Семенович в этом образе напоминает Лису Алису из фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Героиня певицы, по словам создателей фильма, тоже не будет лишена коварства. Фото: Instagram.com

Семенович в этом образе напоминает Лису Алису из фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Героиня певицы, по словам создателей фильма, тоже не будет лишена коварства.Фото: Instagram.com

Домогаров уходит в монахи

Большая часть работы еще впереди.

- Пока отсняли несколько сцен с Александром Домогаровым в Переславле-Залесском. Его герой по сюжету готовится к постригу в монахи, - открывает небольшой секрет режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина.

- Боролись за фильм четыре года. Картина дорогая, артисты тоже дорогие, денег не хватает. Пока все непонятно. Лето упустили, возможно, начнем осенью в павильоне. А так хотим снимать в Севастополе, в Крыму, - делится с «КП» оператор Анатолий Мукасей.

Любимцу дам Павлу Горину (его по традиции сыграл Домогаров) в продолжении саги придется примерить монашеское облачение. Фото: Instagram.com

Любимцу дам Павлу Горину (его по традиции сыграл Домогаров) в продолжении саги придется примерить монашеское облачение.Фото: Instagram.com

КСТАТИ

О чем фильм?

Верные пажи императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) помогают полководцу Суворову (Федор Добронравов) одержать победу в решительный момент сражения за Крым. Как и прежде, Екатерина II призывает бравых гардемаринов выполнить тайное поручение - найти и спасти из плена ее внебрачного сына. На помощь к императрице приходит не только старая гвардия гардемаринов, но и их молодые наследники.

Еще больше материалов по теме: «Анна Семенович: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Порошенко лишили звания почетного гражданина Вероны
Небензя: Россия вновь предложила Аббасу и Нетаньяху встретиться в Москве
Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» с 57,1% до 39,59%
Западные дипломаты осудили запрет русского языка во Львове
Новый фильм про Джеймса Бонда снимет Кэри Фуканага
Пранкер Вован назвал глупостью то, что СБУ запретило ему и Лексусу въезд на Украину
Минобороны РФ подтвердило подлинность документации по ракете 9М38, которой был сбит МН-17
Украина может не получить в этом году первый транш помощи МВФ
Жертвами стрельбы в американском штате Мэриленд стали четыре человека
Youtube разблокировал канал рэп-баттлов Versus Battle
Главком ВВС Израиля передал российской стороне данные о крушении Ил-20 у берегов Сирии
США «наказали» Китай санкциями за покупку российских С-400 и Су-35
Милонов прокомментировал блокировку канала Versus Battle на Youtube
США ввели санкции против 33 граждан РФ, связанных с оборонным и разведывательными ведомствами
Будапешт предостерег Украину от попыток запугивания закарпатских венгров
Валуев: восстановление РУСАДА в правах — очень важный шаг
Нетаньяху: Необходимо сохранить сотрудничество между Россией и Израилем по безопасности в Сирии
Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против российских граждан и организаций
Пляжи Италии атаковали медузы-убийцы
Матвиенко допустила выход России из Совета Европы
Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами
Захарова: Террористы доставили зарин в госпиталь в Идлибе
Ученые рассказали о пользе мяса для худеющих
Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин
Пауки опутали греческий город паутиной
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера