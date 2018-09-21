Грудь Семенович будет еще пышнее: актриса прошла пробы в фильм «Гардемарины-4»

СЕГОДНЯ 01:11 2018-09-18T18:39:51+03:00

Светлана Дружинина и дизайнер Игорь Дадиани еще на пробах сдружились с Семенович и Панкратовым-Черным. Фото: Instagram.com

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«Начинаем съемки фильма «Гардемарины-4». Я - ревнивый муж очаровательной Анечки Семенович», - написал в своем Инстаграме Александр Панкратов-Черный, опубликовав снимок с сексапильной 38-летней певицей.

- Анна Семенович сыграет жену героя Панкратова-Черного, - подтвердил «КП» оператор киносаги Анатолий Мукасей. - Александр согласился на роль итальянского военного, командира заставы. Не буду раскрывать сценарий, могу лишь сказать, что у Ани Семенович будет комедийная роль.

На Анет натянут корсет

Съемки с Семенович должны были начаться в октябре, но из-за занятости 69-летнего Панкратова-Черного их перенесли на январь.

На фотографиях, которые появились в Инстаграме, видно, как тело Анны упаковали в кожаный корсет, украшенный цветочным рисунком. Благодаря этому аксессуару талия Семенович выглядит тоньше, а грудь еще пышнее.

Дизайнер и историк моды Игорь Дадиани, который работает над костюмами для артистки, обещает, что нарядит Анну в лучшие шелка.

- Наряды украсим кристаллами Сваровски. У Анны будет большой гардероб, - пояснил он «КП». - Пока были только пробы, впереди пошив костюмов.

Семенович в этом образе напоминает Лису Алису из фильма «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Героиня певицы, по словам создателей фильма, тоже не будет лишена коварства.Фото: Instagram.com

Домогаров уходит в монахи

Большая часть работы еще впереди.

- Пока отсняли несколько сцен с Александром Домогаровым в Переславле-Залесском. Его герой по сюжету готовится к постригу в монахи, - открывает небольшой секрет режиссер «Гардемаринов» Светлана Дружинина.

- Боролись за фильм четыре года. Картина дорогая, артисты тоже дорогие, денег не хватает. Пока все непонятно. Лето упустили, возможно, начнем осенью в павильоне. А так хотим снимать в Севастополе, в Крыму, - делится с «КП» оператор Анатолий Мукасей.

Любимцу дам Павлу Горину (его по традиции сыграл Домогаров) в продолжении саги придется примерить монашеское облачение.Фото: Instagram.com

КСТАТИ

О чем фильм?

Верные пажи императрицы Екатерины II (Кристина Орбакайте) помогают полководцу Суворову (Федор Добронравов) одержать победу в решительный момент сражения за Крым. Как и прежде, Екатерина II призывает бравых гардемаринов выполнить тайное поручение - найти и спасти из плена ее внебрачного сына. На помощь к императрице приходит не только старая гвардия гардемаринов, но и их молодые наследники.