Загитова против Медведевой: Лед в отношениях

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-18T18:46:55+03:00

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Нас ждет потрясающий сезон фигурного катания. Новая система оценок, все более сложные программы и вечная битва молодости против опыта. А как украшение зимы - противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Первый раунд его состоялся в столичном «Мегаспорте» на открытых прокатах, где спортсменки представили новые программы. Там и стало окончательно ясно - нас ждет ледовое побоище двух лучших фигуристок современности.

Но разве это плохо? Вы помните битвы Алексея Ягудина и Евгения Плющенко? Тогда весь мир фигурного катания так же раскололся на две части, поклонники Плющенко и Ягудина честно и искренне ненавидели друг друга, как и они сами, но та вой-на сделала обоих великими. Сейчас похожая ситуация: по одну сторону Евгения Медведева, по другую - Алина Загитова, а главное - ее тренер Этери Тутберидзе.

Да, соревноваться будет олимпийская чемпионка Загитова, но это война Медведевой и Тутберидзе. Здесь скрещиваются взаимные обиды: Женя считает, что бывший ее тренер поставила на ней крест, а наставница сетует, что на прощание не услышала даже обычного спасибо. И лед в их отношениях таять не собирается. На предсезонном сборе в Москве Медведева и Тутберидзе вообще ни единым словом не обмолвились друг с другом. Загитова просто отворачивалась от бывшей подруги по команде. А когда одна из фигуристок выходила на лед «Мегаспорта», команда другой демонстративно покидала трибуну. Здесь уже не только взаимные обиды, но и противостояние школ - Медведева теперь работает с канадцем Брайаном Орсером. И тут же битва опыта и женственности с молодостью и резвостью. Разница в возрасте у Евгении и Алины всего 2,5 года. Но какая же это пропасть, когда речь идет о фигуристках.

Женское фигурное катание сейчас стоит на распутье. 14-летняя Александра Трусова, которая пока выступает по юниорам, штампует прыжки в четыре оборота, и их не могут повторить ее более взрослые соперницы. Зато 31-летняя Каролина Костнер показывает такое вдохновенное катание, на которое никогда не будут способны 15-летние девочки. Кто из них имеет больше прав на победу? Возможно, на этот вопрос и ответит наступающий сезон. Правила изменились, судьи теперь будут выставлять оценки иначе, и очень скоро мы увидим, в какую сторону свернуло фигурное катание.

Алина Загитова осталась в команде Этери Тутберидзе. Фото: Naoki Nishimura/globallookpress.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей МИШИН:

Трусова своим четверным прыжком открыла новую эру

На старте сезона мы поговорили со знаменитым наставником фигуристов профессором Алексеем Мишиным.

- Алексей Николаевич, недавно в Москве прошли открытые прокаты. Как показала себя Лиза Туктамышева и другие ваши воспитанники?

- Задел хороший. Но как в течение сезона это выльется в конкретные результаты… Достойно выглядели тот же Андрюша Лазукин, да и маленькая Соня Самодурова, мы на нее рассчитываем.

- Говорят, новые правила ведут к тому, что нужно лучше кататься, а не прыгать по четыре оборота.

- Новые правила ничего нового не декларируют. Все эти призывы хорошо кататься и выглядеть красиво были заложены еще во времена Джексона Хейнца (американский фигурист и танцор XIX века, один из основателей современного фигурного катания. - Ред.). Он первый превратил фигурное катание в художественное зрелище. Как эти моменты будут сейчас трансформироваться? Есть два способа. Я рассматриваю нововведения в правилах. Одни направлены на то, чтобы сделать судейство легче. Другие - чтобы сделать фигурное катание краше. Если ты сделал не восемь оборотов в волчке, а семь с половиной, фигурное катание от этого не стало хуже. А судьям подсчитать количество оборотов легко... Да, уменьшена стоимость сложных прыжков. Но все равно их будут стремиться делать. Такой аппендикс фигурного катания уже был перед Олимпиадой-2010 в Ванкувере, когда сказали: зачем нам четверные прыжки, мы обыграем Плющенко за счет катания. А все равно сейчас люди стремятся к сложным элементам. И Трусова, делающая прыжок в четыре оборота, демонстрирует новую эпоху в фигурном катании. Стремится не чисто и красиво прокататься, а сделать четверной лутц, за что я ее благодарю и хвалю.

- Ваша итальянская воспитанница Каролина Костнер продолжит соревноваться?

- Этот вопрос она пока решает сама для себя.