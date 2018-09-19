«Алла в леопарде, горящий Киркоров и танцующий динозавр»: Двойняшки Пугачевой и Галкина отметили свой первый юбилей
Пятилетие Лизы и Гарри Максим Галкин и Алла Пугачева отметили в ресторане, пригласив туда друзей. В создании торжества им помог друг семьи Филипп Киркоров со своим агентством по организации детских праздников Phill Party.
Кстати, фокусники, которые развлекали детей, показали один из трюков на Филиппе: подожгли руку короля поп-сцены. Ясно, что такие фокусы дома повторять нельзя, трюк слишком рисковый, небезопасный, но дети были впечатлены. Кстати, Алла Пугачева и Киркоров появились на празднике в практически одинаковых леопардовых костюмах пижамного кроя.
Праздничный торт.
Впрочем, ничего удивительно в этом нет: леопард и пижама, как показали нам мировые подиумы, главные осенние тренды.
Детишек веселил ещё танцующий динозаврик и шоу мыльных пузырей.
Поздравить Лизу и Гарри пришли многие дети знаменитостей: Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Маргарита Шор (дочь певицы Жасмин), Алиса Ревва (наследница шоумена Александра Реввы), внуки Валентина Юдашкина.
Отплясывала вместе с детворой на танцполе и Светлана Лобода. Певица пришла на праздник со своей старшей дочерью Евой.
— С днём рождения, Гарри и Лиза. Мы были счастливы разделить с вами этот вечер, — написала в своём Инстаграме Лобода. — Ева спит без задних ног... Перед сном сказала: «Мама, вот это кайфовый праздник!» Сладкие малыши, пусть небо вас хранит. Спасибо за подаренные эмоции.
Поздравил Гарри и Лизу и Сергей Лазарев со своим сыном Никитой. Наследник Лазарева стал в тот вечер звездой танцпола, показав в одном из шуточных конкурсов класс в брейкдансе.
— Мой маленький брейкер. Похоже, будет артистом! Спасибо Алле Борисовне и Максиму за приглашение! Красивейший праздник для детей и взрослых! — написал в Инстаграме Лазарев.
В финале праздника гостям вынесли огромный торт, украшенный кукольными фигурками Гарри и Лизы.
Один из первых кусочков достался подруге Аллы Борисовны бизнесвумен Алине Редель, которую двойняшки, как и худрука «Современника» Галину Волчек, считают своей бабушкой.
Дети Пугачёвой и Галкина.Самые знаменитые двойняшки страны - Гарри и Лиза Галкины - отмечают сегодня пятый день рождения! Звёздные родители побаловали малышей подарком, о котором мечтают все дети.