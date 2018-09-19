В интернете появился компромат на игрока «Спартака» Дениса Глушакова

СЕГОДНЯ 14:25 2018-09-19T14:36:58+03:00

Видео из бани опубликовали после того, как футболиста отчислили из команды за «лайк» под критикой тренера [видео]

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Технологии черного PR действуют и в футболе. Во вторник между капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым и главным тренером клуба произошла конфликтная ситуация, и футболист был фактически отчислен из команды. А в среду в интернете появилось видео, компрометирующее игрока.

Видео снято в каком-то банном комплексе. На его кадрах видно и слышно, как некая женщина, называющая себя супругой Дениса Гулшакова, врывается в баню, и устраивает скандал.

Денис Глушаков в составе красно-белых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вот он… и проститутка его! - восклицает женский голос за кадром.

- Ну и что дальше? - спрашивает игрок, который выходит в полотенце и банной шапочке.

- Капитан «Спартака» перед игрой ... [состоит в интимной связи] в бане. Жена приезжает и застает его! - обвиняет Глушакова голос за кадром.

- Какая игра? - отвечает футболист.

Тут же на разных ресурсах появились слухи, что Глушаков якобы разводится с женой Дарьей, в браке с которой находится с 2009 года. У них есть две дочки: Валерии 7 лет, Александре - 2 года.

Видео из бани короткое - всего несколько секунд. И непонятно кто и почему «слил» его в интернет именно сейчас, когда футболист конфликтует с клубом. Напомним, что на днях известный актер сериала «Кухня» и фанат «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал в Инстаграме ролик, где читает стихотворение с критикой главного тренера команды Массимо Карреры и призывал его оправить в отставку. Денис Глушаков поставил лайк под этим постом, а потом стал объяснять, что сделал это машинально, не ознакомившись с содержанием поста.

Лайк так же поставил еще один игрок «Спартака» Андрей Ещенко. И оба были отстранены от тренировок, и команда полетела в Вену на матч Лиги Европы с «Рапидом» без них. А следом появилось и банное видео. Кажется, следующие дни у Дениса Глушакова будут очень напряженными.