Польша хочет американскую военную базу в честь Трампа

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-19T14:53:03+03:00

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Приехавший в Вашингтон президент Польши Анджей Дуда вновь предложил создать в своей стране постоянную американскую базу. С размещением бронетанковой дивизии.

- Польша будет платить за это миллиарды и миллиарды долларов. Президент Дуда предложил нам гораздо больше, чем два миллиарда долларов за это, и мы изучаем это, - объявил Дональд Трамп.

Заинтересовать бывшего бизнесмена решили не только деньгами. Надавили на тщеславие. Новую базу поляки готовы назвать в его честь - Форт Трамп.

- Новая американская база, содержащая хотя бы элементы классического постоянного присутствия, изменила бы геополитический ландшафт Европы, - уже предрек заместитель министра обороны Польши Томаш Шатковский.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Игорь КОРОТЧЕНКО, главред журнала «Национальная оборона»:

«Это повысит военные риски»

- Варшава сделала предложение, от которого Трампу было трудно отказаться. Для Польши это огромные деньги. И лучше бы они вложили эти деньги в строительство дорог или помощь малоимущим. От этого было бы пользы больше. А так они вложились в американский военный бюджет. И это совсем не соответствует их национальным интересам. Что же касается нас, то появление американских баз в Польше - это повышение военных рисков. Любое государство сочло бы это актом агрессии. Значит, эти базы автоматически становятся целями для нашего удара в гипотетической схватке между Россией и НАТО.