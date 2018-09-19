Инвестиционный краудсорсинг «БКС Премьер» принес клиентам 16% годовых

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-19T15:18:28+03:00

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2017. Как стало известно, этот первый в России краудсорсинговый инвестпроект обеспечил участникам доходность в 16% годовых.

INVEST GENERATION 2017 с самого начала вызвал большой интерес у широкой аудитории, а всего в его работе приняли участие свыше 70 тысяч человек из числа радиослушателей и читателей BFM, клиентов БКС, а также у пользователей соцсетей и участников итоговой конференции, прошедшей в конце прошлого года. Консультировали инвесторов эксперты проекта - финансовые аналитики и ведущие Business FM Владимир Левченко и Григорий Бегларян, и представители «БКС Премьер» Александр Тараскин и Александр Бахтин.

Благодаря совместным усилиям в рамках INVEST GENERATION 2017 был создан структурный инвестиционный продукт на базе акций компании «Яндекс». Этот продукт с полным основанием можно назвать народным. Изначально его доходность гарантировалась в 7% годовых в рублях, а если цена базового актива к концу срока инвестирования не упадет более чем на 5% и не вырастет более чем на 15%, то у инвесторов появлялась возможность получить дополнительные 9% годовых.

Срок действия структурного продукта составлял полгода и завершился летом 2018 года. Результат краудсорсинга в сфере инвестиций полностью себя оправдал – инвесторы получили ожидаемую доходность 16% годовых, а сам проект INVEST GENERATION 2017 завоевал престижную награду за достижения в digital-сфере - Tagline Awards, вручаемую по итогам народного голосования.

Следует отметить, что структурные продукты привлекают все больше внимания частных инвесторов, которые стремятся найти достойную альтернативу банковским вкладам с низкими ставками. В условиях высокой волатильности на валютном рынке особенно востребованными стали инвестиционные решения, позволяющие защитить сбережения от резких курсовых скачков и получить доход с минимальным риском. У «БКС Премьер» для таких клиентов разработаны различные структурные продукты с оптимальным уровнем дохода.