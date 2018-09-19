2018-09-19T15:18:28+03:00
Общество

Инвестиционный краудсорсинг «БКС Премьер» принес клиентам 16% годовых

Финансовая компания «БКС Премьер» и деловая радиостанция Business FM подвели итоги первого года реализации совместного проекта INVEST GENERATION
Олег Фролов
Поделиться:
Изменить размер текста:

2017. Как стало известно, этот первый в России краудсорсинговый инвестпроект обеспечил участникам доходность в 16% годовых.

INVEST GENERATION 2017 с самого начала вызвал большой интерес у широкой аудитории, а всего в его работе приняли участие свыше 70 тысяч человек из числа радиослушателей и читателей BFM, клиентов БКС, а также у пользователей соцсетей и участников итоговой конференции, прошедшей в конце прошлого года. Консультировали инвесторов эксперты проекта - финансовые аналитики и ведущие Business FM Владимир Левченко и Григорий Бегларян, и представители «БКС Премьер» Александр Тараскин и Александр Бахтин.

Благодаря совместным усилиям в рамках INVEST GENERATION 2017 был создан структурный инвестиционный продукт на базе акций компании «Яндекс». Этот продукт с полным основанием можно назвать народным. Изначально его доходность гарантировалась в 7% годовых в рублях, а если цена базового актива к концу срока инвестирования не упадет более чем на 5% и не вырастет более чем на 15%, то у инвесторов появлялась возможность получить дополнительные 9% годовых.

Срок действия структурного продукта составлял полгода и завершился летом 2018 года. Результат краудсорсинга в сфере инвестиций полностью себя оправдал – инвесторы получили ожидаемую доходность 16% годовых, а сам проект INVEST GENERATION 2017 завоевал престижную награду за достижения в digital-сфере - Tagline Awards, вручаемую по итогам народного голосования.

Следует отметить, что структурные продукты привлекают все больше внимания частных инвесторов, которые стремятся найти достойную альтернативу банковским вкладам с низкими ставками. В условиях высокой волатильности на валютном рынке особенно востребованными стали инвестиционные решения, позволяющие защитить сбережения от резких курсовых скачков и получить доход с минимальным риском. У «БКС Премьер» для таких клиентов разработаны различные структурные продукты с оптимальным уровнем дохода.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Семья из молдавского села победила в проекте «Кто бросит пить?», получила премию, а потом превратилась… в алкоголиков
Теперь участковый вместе с примарией села Пухой Яловенского района собирается готовить документы на лишение Иона и Светланы родительских прав [видео]
Калужская область познакомит жителей столицы со своими достижениями и культурным многообразием
20 и 21 сентября в столице пройдут Дни Калужской области. Официальная программа начнется с церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы
Новости 24
Трое американских военных пострадали при аварии с танком в Словакии
Председатель Danske Bank подал в отставку на фоне скандала с отмыванием денег в эстонском отделении
Эксперт прокомментировал укрепление курса рубля
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу через шесть лет
Порошенко отрицает, что сбившая малайзийский Boeing ракета была украинской
Памфилова расплакалась во время обсуждения ситуации с выборами в Приморье
США и Британия призвали ВАДА не восстанавливать РУСАДА в правах
«Абсурдность очевидна»: Песков отказался комментировать сообщение об очередном отравлении в Солсбери
Три человека пострадали при наезде автомобиля возле мечети в Лондоне
Песков: Путин и Асад не контактировали после катастрофы Ил-20 в Сирии
В Москве задержали больше 100 человек по делу о нелегальных казино
Собянин назначил членов нового правительства Москвы
В Госдуму внесли проект о распространении реновации на все регионы России
Умер Тэд Мамфорд - сценарист и продюсер сериала "Альф"
В ближайшие годы в компаниях будут работать пять поколений
Названы сроки наступления глобального финансового кризиса
Вологодчина - один из регионов-лидеров СЗФО по сортировке мусора
Песков заявил, что врио губернатора Приморского края остается Тарасенко
В Госдуме предложили дать выпускникам один год, чтобы выбрать профессию
Песков: Кремль поддерживает позицию ЦИК по ситуации с выборами в Приморье
Организатор назвал причину отмены концерта Монеточки в Москве
Кабинет министров предложил повысить МРОТ
Курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с конца августа
Ученые назвали причину гибели древних цивилизаций
Тарасенко пока не определился с участием в третьем туре выборов губернатора Приморья