«Я устала терпеть измены»: Жена Дениса Глушакова объяснила, почему решила подать на развод

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-19T15:40:04+03:00

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Красавица жена, замечательные дети, любящая семья - этого футболисту Денису Глушакову, видимо, было недостаточно для полного счастья. На просторах Интернета появилось видео, как супруга застала спортсмена с любовницей.

- Я действительно подала на развод с Денисом,-прокомментировала «КП» Дарья Глушакова, жена футболиста. - Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча «Спартака» с «Динамо».

Дарья подала на развод. По её словам, главная причина - постоянные измены мужа. ФОТО Личный архив

Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно.

Я не знаю, кто именно слил в интернет это видео, но, к сожалению, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде.

Дарья с дочками Валерией и Александрой. ФОТО Личный архив

У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша, но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Дарья Шрамченко и Денис Глушаков поженились в 2009 году. Они познакомились в 2008 в городе Миллерово Ростовской области, откуда оба родом. В момент знакомства Дарье было 17 лет, а Денису – 21 год и он был начинающим игроком. В 2011 году у них родилась дочь Валерия, а в 2016 - вторая дочь Александра.

Дарья закончила в 2015 Московский Государственный Медико-стоматологический Университет с красным дипломом по специальности врач-хирург-стоматолог. За 8 лет брака пара замечена в скандалах.