Дмитрий Патрушев: аграрии накормят россиян экологичными продуктами

СЕГОДНЯ 18:35 2018-09-19T18:40:24+03:00

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На «правительственном часе» в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал органические продукты без нитратов для всех россиян, рост экспорта сельскохозяйственных товаров в два с половиной раза и прогресс в импортозамещениисемян. Признав при этом, что современные технологии пока не находят широкого применения у аграриев.

К 2024 году Россия может более чем удвоить объем экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщил Дмитрий Патрушев. Если в 2017 году за продажу зерна, овощей и фруктов за границу предприятия Российской Федерации получили 20,7 млрд долларов, то через шесть лет эти доходы могут вырасти до 50 миллиардов. Согласно планам министерства, в этом году экспортные показатели превысят 24 миллиарда долларов.

Напомним, что в мае этого года Владимир Путин потребовал от правительства увеличить экспорт до 45 млрд долларов, так что если новый министр сельского хозяйства сдержит свое обещание, то сможет доложить президенту о перевыполнении его поручения.

- Увеличение экспорта с 20 до 50 млрд долларов, в два с половиной раза - это очень амбициозный план, - считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. - Скорее всего, речь в первую очередь идет о зерновых. У нас их урожайность невысокая, необходимо ее поднять, тогда мы можем увеличить объемы и производства, и экспорта. Есть у нас потенциал для экспорта и в некоторых других отраслях, например в птицеводстве, отчасти свиноводстве. Вопрос тут будет с рынками сбыта. Например, китайский рынок свинины может обеспечить нам решение этой проблемы в течение нескольких лет. Кстати, продовольственный рынок Юго-Восточной Азии будет расти опережающими темпами, поскольку население там увеличивается, растет и средний класс, который потребляет более дорогое продовольствие. В целом мы вполне можем получить заявленные объемы экспорта за счет активной работы по новым рынкам и сохранению традиционных партнеров в Египте, Северной Африке и Иране.

Есть все основания полагать, что рост производства не будет связан со снижением качества продукции. Глава Минсельхоза сообщил Госдуме, что население должно быть обеспечено органическими продуктами - без нитратов и добавок, которые сказываются на здоровье человека. В настоящее время министерством уже прорабатываются направления работы по внедрению и активному развитию органического сельского хозяйства, будут подбираться земли в регионах для таких проектов.

«Эта работа в начальной стадии, но все усилия будут брошены на то, чтобы эту работу поддерживать», — заявил Дмитрий Патрушев.

Для повышения эффективности агропромышленного сектора была разработана и реализуется федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Благодаря ей планируется снизить зависимость отечественных производителей от иностранных семян и генетического материала, которая сегодня по некоторым отраслям достигает 80-90%.

«Доля импорта семенного картофеля составляет на российском рынке 80%, а свеклы — 98%. Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства полностью импортируется», - посетовал министр.

Еще одна вполне реальная перспектива роста российского сельского хозяйства связана с возвращением в оборот неиспользуемых и залежных земель. С помощью мелиорации и совершенствования законодательства в этой области к аграриям вернется до 10 млн гектар – а это ни много ни мало площадь таких государств, как Южная Корея или Исландия. Эта работа уже началась – в текущем году только за счет мелиорации, на которую предусмотрено потратить 11,43 миллиарда рублей, к сельскохозяйственным землям добавится более 95 тысяч гектар.

- У нас одна из самых больших посевных площадей в мире, проблема заключается в эффективности, в производительности сельского хозяйства, в урожайности, - говорит Дмитрий Абзалов. - Семенной и племенной материал представляют очень большую проблему, необходимо создавать, восстанавливать собственные генофонды семян, повышая производительность отрасли.